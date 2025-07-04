Путин либо бросит, либо уже бросил Трампа. Ибо в поединке с председателем ФСБ, захватившим власть в РФ, бизнесмен не выиграет

Путин либо бросит, либо уже бросил Трампа. Ибо в поединке с председателем ФСБ, захватившим власть в РФ, бизнесмен не выиграет

иллюстративная фото: Reuters

Так бездарно потерять влияние Америки в Европе - это заслуживает "премию Дарвина".

Помощь – это влияние прежде всего. Воздействие и субъектность. А Украина – это был козырь, на языке Трампа.

Мир заходит в эру величайшего за всю историю цинизма и жестокости. Надо принимать эти правила и выстоять.

В конце концов, мы уже закалены и имеем одну из сильнейших армий в мире даже со всеми имеющимися там проблемами.