Путин кинет Трампа, который бездарно потерял влияние Америки в Европе
Путин либо бросит, либо уже бросил Трампа. Ибо в поединке с председателем ФСБ, захватившим власть в РФ, бизнесмен не выиграет
Путин либо бросит, либо уже бросил Трампа. Ибо в поединке с председателем ФСБ, захватившим власть в РФ, бизнесмен не выиграет
Так бездарно потерять влияние Америки в Европе - это заслуживает "премию Дарвина".
Помощь – это влияние прежде всего. Воздействие и субъектность. А Украина – это был козырь, на языке Трампа.
Мир заходит в эру величайшего за всю историю цинизма и жестокости. Надо принимать эти правила и выстоять.
В конце концов, мы уже закалены и имеем одну из сильнейших армий в мире даже со всеми имеющимися там проблемами.
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