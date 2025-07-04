Путін кине Трампа, який бездарно втратив вплив Америки в Європі

Путін або кине, або вже кинув Трампа. Бо в двобої з головою ФСБ, який захопив владу в РФ, бізнесмен не виграє

Путін або кине, або вже кинув Трампа. Бо в двобої з головою ФСБ, який захопив владу в РФ, бізнесмен не виграє

ілюстративне фото: Reuters

Так бездарно втратити вплив Америки у Європі - це заслуговує на "премію Дарвіна". Допомога - це вплив насамперед. Вплив і суб‘єктність. А Україна - це був козир, мовою Трампа. Світ заходить в еру найбільшого за всю історію цинізму та жорстокості. Треба приймати ці правила і вистояти. Зрештою, ми вже загартовані і маємо одну з найсильніших армій в світі навіть з усіма проблемами, які там є.

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