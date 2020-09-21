Власть Зеленского зашла в тупик по вопросу Донбасса

Это очевидно последние несколько месяцев даже самым большим сторонникам и «оптимистам». Хотя основы этого «тупика» были заложены значительно раньше. Еще летом 2019 года

Это очевидно последние несколько месяцев даже самым большим сторонникам и «оптимистам». Хотя основы этого «тупика» были заложены значительно раньше. Еще летом 2019 года

Более года Зеленский пытался найти "мир в глазах Путина", власть соглашалась чуть ли не на все прихоти Кремля, а террористы на Донбассе ставили все больше требований. В результате Украина не получила ни мира, ни безопасности, ни стабильности. Только всемирный позор и дестабилизацию внутри. Сегодня полностью стало очевидным: даже по тем вопросам, которые якобы уже были на финишной прямой - полный штиль. Россия требует все большего, а именно выборов в ДНР/ЛНР, совместных инспекций, изменений в избирательное законодательство и многое другое. Что мы имеем в итоге. Мира не получили, однако Украина слабеет каждый день и все больше интересов нашего государства отдается на растерзание "русскому миру". Унижается украинский язык, возвращаются московские гастролеры, информационное пространство постепенно затачивается под агрессора, промосковские партии получают полный реванш, в конце концов международная субъектность умножена на ноль, а главное - украинская армия, которая строилась с нуля в 2014-2019 годах, снова приходит в упадок и деморализуется. Украина в грухом углу. Мира нет. Кремль давит. Власть Зеленского загнала страну чуть ли не в самое худшее геополитическое положение за много-много лет Независимости.

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