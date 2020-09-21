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Андрей Смолий Политический эксперт [email protected]
21 сентября 2020, 15:30 4

Власть Зеленского зашла в тупик по вопросу Донбасса

21 сентября 2020, 15:30 4
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Это очевидно последние несколько месяцев даже самым большим сторонникам и «оптимистам». Хотя основы этого «тупика» были заложены значительно раньше. Еще летом 2019 года
Это очевидно последние несколько месяцев даже самым большим сторонникам и «оптимистам». Хотя основы этого «тупика» были заложены значительно раньше. Еще летом 2019 года
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Более года Зеленский пытался найти "мир в глазах Путина", власть соглашалась чуть ли не на все прихоти Кремля, а террористы на Донбассе ставили все больше требований. В результате Украина не получила ни мира, ни безопасности, ни стабильности. Только всемирный позор и дестабилизацию внутри.

Сегодня полностью стало очевидным: даже по тем вопросам, которые якобы уже были на финишной прямой - полный штиль. Россия требует все большего, а именно выборов в ДНР/ЛНР, совместных инспекций, изменений в избирательное законодательство и многое другое.

Что мы имеем в итоге.

Мира не получили, однако Украина слабеет каждый день и все больше интересов нашего государства отдается на растерзание "русскому миру".

Унижается украинский язык, возвращаются московские гастролеры, информационное пространство постепенно затачивается под агрессора, промосковские партии получают полный реванш, в конце концов международная субъектность умножена на ноль, а главное - украинская армия, которая строилась с нуля в 2014-2019 годах, снова приходит в упадок и деморализуется.

Украина в грухом углу. Мира нет. Кремль давит. Власть Зеленского загнала страну чуть ли не в самое худшее геополитическое положение за много-много лет Независимости.

ЛНР Донбасс Украина война Кремль Владимир Зеленский армия ДНР
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