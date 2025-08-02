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Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
02 августа 2025, 16:45

То, что произошло в Виннице – это приговор власти

02 августа 2025, 16:45
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фото: Общественное Винница
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Люди требовали уволить мужчин, которых, по их словам, удерживают внутри - без объяснений, без связи, без законных оснований.

Это был не просто протест против ТЦК. Люди пришли по разным причинам: у кого-то уже на фронте сын, брат или муж, и они видят, что мобилизация превратилась в бесконтрольную охоту.

У кого-то забрали родного силой – и теперь его нет даже на связи. И люди пришли помочь. Потому что, извините, уже за*бало.

Мы дожили до того, что крики "под*р*сы" раздаются не в адрес россиян, а в сторону ТЦК и полиции. Полиции, которая вчера применила слезоточивый газ против обычных граждан.

И все это происходит сегодня – в 2025 году. В стране, четвертый год воюющей. И в какой президент до сих пор повторяет, что принудительной "бусификации" нет.

Это – провал. Провал власти. Провал системы, которая должна строить доверие, а сеет страх, хаос и ненависть.

Это результат политики, в которой нет уважения к уже воюющим. В какой до сих пор нет сроков службы. Нет ротаций. Нет достойного довольствия. И главное – нет никакой ответственности за это.

Но есть одно, что еще осталось – голос людей. И они больше не молчат, господин Зеленский.

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