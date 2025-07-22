Антикоррупционный институт работал как предохранитель для топ-коррупции
За время работы НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура мы проходили разные этапы взаимодействия
За время работы НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура мы проходили разные этапы взаимодействия
От обысков в Автодоре в 2020 году, прихода с обысками в квартиру моего заместителя с формулировкой "просто проверить" к расследованию в попытке подкупа в 2023 году в Министерстве и Агентстве восстановления. В отдельных случаях я не соглашался с подходами структуры, в частности, в кейсе Андрея Пивоварского и в некоторых других кейсах.
Но за эти несколько лет само наличие такого антикоррупционного института во многом работало как предохранитель для топ-коррупции. Она была независима и в большинстве случаев – результативна.
И то, что произошло сегодня, я считаю ошибкой.
PS Это фото из тех же обысков в 2020-м. Говорят, она висит где-нибудь на почетном месте в здании НАБУ.
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