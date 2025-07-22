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Олександр Кубраков Український політик, підприємець info@regionews.ua
22 липня 2025, 16:35

Антикорупційна інституція працювала як запобіжник для топ-корупції

22 липня 2025, 16:35
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За часи роботи НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ми проходили різні етапи взаємодії
За часи роботи НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ми проходили різні етапи взаємодії
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Від обшуків у Автодорі в 2020 році, приходу з обшуками до квартири мого заступника із формулюванням "просто перевірити” до розслідування у спробі підкупу у 2023 у Міністерстві та Агентстві відновлення. В окремих випадках я не погоджувався з підходами структури, зокрема у кейсі Андрія Пивоварського та в деяких інших кейсах.

Але за ці кілька років сама наявність такої антикорупційної інституції багато в чому працювала як запобіжник для топ-корупції. Вона була незалежна і в більшості випадків – результативна.

І те, що сталося сьогодні, я вважаю помилкою.

P.S. Це фото з тих самих обшуків у 2020-му. Кажуть, вона висить десь на почесному місці в будівлі НАБУ.

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