Антикорупційна інституція працювала як запобіжник для топ-корупції
За часи роботи НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ми проходили різні етапи взаємодії
За часи роботи НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ми проходили різні етапи взаємодії
Від обшуків у Автодорі в 2020 році, приходу з обшуками до квартири мого заступника із формулюванням "просто перевірити” до розслідування у спробі підкупу у 2023 у Міністерстві та Агентстві відновлення. В окремих випадках я не погоджувався з підходами структури, зокрема у кейсі Андрія Пивоварського та в деяких інших кейсах.
Але за ці кілька років сама наявність такої антикорупційної інституції багато в чому працювала як запобіжник для топ-корупції. Вона була незалежна і в більшості випадків – результативна.
І те, що сталося сьогодні, я вважаю помилкою.
P.S. Це фото з тих самих обшуків у 2020-му. Кажуть, вона висить десь на почесному місці в будівлі НАБУ.
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