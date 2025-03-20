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Александр Коваленко Военний эксперт info@regionews.ua
20 марта 2025, 00:15

Кошмар для российской ПВО: на что способны украинские ракеты "Длинный Нептун"

20 марта 2025, 00:15
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада генерала Сырского отметил, что ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение, но не озвучил лишних подробностей. Тогда же появилась версия, что успешное поражение Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и было этим самым применением
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада генерала Сырского отметил, что ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение, но не озвучил лишних подробностей. Тогда же появилась версия, что успешное поражение Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и было этим самым применением
фото: ГК "Укроборонпром"
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Чем же так хороша эта ракета и почему она может стать одним из главных аргументов Украины в вопросе своей обороноспособности – давайте разберёмся.

ПКРК "Нептун”

Необходимость в создании отечественного противокорабельного ракетного комплекса у Украины появилась фактически сразу же после распада СССР, поскольку для защиты морских рубежей у страны на тот момент в основном были морально и технически устаревшие комплексы "Рубеж” с ракетами П-15М. Но не смотря на существовавшие украинские проекты ПКРК, ни один из них так и не был реализован.

В 2014 году, после того как Россия оккупировала полуостров Крым, Украина потеряла остававшиеся у нее на вооружении устаревшие "Рубежи” и именно тогда было решено придать толчок проекту "Нептун”.

Он позволял в максимально сжатые сроки и достаточно недорого создать противокорабельный ракетный комплекс с рядом интересных особенностей, о которых поговорим позже.

Базой для средства поражения стала советская ракета Х-35, которая во времена СССР так и не завершила полного цикла испытаний и не была принята на вооружение. Но в целом, как база для новой ракеты с перспективой развития и модернизации, выбор был сделан правильный и, в последствие это трансформировалось в ракету Р-360 с весьма достойными базовыми характеристиками.

Изначально ракета имела дальность поражения целей 280 км, с боевой частью 150 кг и высотой полёта на маршевом участке от 10 до 300 метров, а на конечном от 3 метров – то есть, сверхнизкую высоту полёта, что значительно осложняло возможность перехвата этой ракеты. Это стало решающим фактором в ходе боевого применения ракеты Р-360 в реальных боевых условиях, когда российские средства ПВО (как корабельные, так и сухопутные), оказались беспомощными против низколетящей дозвуковой цели.

Боевое применение

На сегодняшний день известно несколько случаев, официально подтверждённых и не совсем, применения ракеты Р-360.

Прежде всего, конечно же, это уничтожение 13 апреля 2022 года российского ракетного крейсера "Москва”. По нему был нанесён удар двумя ракетами Р-360, которые флотские системы ПВО, в том числе и С-300Ф, не имели возможности перехватить. Крейсер был затоплен.

Год спустя, 23 августа 2023-го, модернизированными ракетами Р-360 был нанесён удар по батарее зенитной ракетной системы С-400, размещавшейся на мысе Тарханкут в Крыму. Повторный удар по батарее С-400 произошёл 14 сентября вблизи Евпатории.

И это было как гром сред ясного неба!

Особенностью этих ударов было то, что, во-первых, комплексы С-400 заявлялись как способные перехватывать ракеты на сверхнизких высотах, а во-вторых – подлет Р-360 к мысу Тарханкут проходил над местностью со сложным рельефом и перепадом высот, что говорило об усовершенствовании ракеты в вопросах огибания рельефа на сверхнизких высотах.

Иными словами, в тот день стало понятным, что С-400 испытывает проблемы с перехватом целей на сверхнизких высотах, а у Р-360 значительно расширился функционал.

Также поступала информация, что удары по десантным кораблям "Константин Ольшанский", "Азов", "Ямал" и по разведывательному кораблю "Иван Хурс" тоже осуществлялись ракетой Р-360.

Таким образом, эта ракета за время своего боевого применения показала, что она успешно может поражать не только надводные цели в открытом море, но и сухопутные, в сложных рельефных условиях и при наличии эшелонированной ПВО противника. И в этом не было ничего удивительного с учетом того, какие перспективы закладывались в ракету.

Перспективы

Когда только ПКРК "Нептун" был презентован, он вызвал шквал негативных отзывов и совершенно необоснованной критики. Причем к травле проекта подключилось много как украинских "экспертов", так и их российских "коллег".

Но если с российской травлей "Нептуна" было все понятно, ведь этот комплекс был прямым конкурентом российского БПРК "Бал-Э", а позже колесной копии украинского "Нептуна" – БПРК "Рубеж-МЭ" на шасси "КамАЗ" (8х8), то по поводу украинских "экспертов" возникает много вопросов.

По сути, на самом старте создания первой украинской противокорабельной системы украинские "эксперты" начали ее топить, не давая возможности совершенствоваться и развиваться. Между тем в проект был заложен крайне перспективный задел.

Прежде всего Р-360 должна была стать многофункциональной в вопросе носителей, а именно запускаться не только с сухопутной пусковой, но и быть морского и авиационного базирования. Ракета задумывалась (и эту реализацию мы уже увидели) как высокоэффективное средство поражения морских целей, водоизмещением до 5 тысяч тонн, а также сухопутных. Достоинством ракеты должна была стать возможность прорыва эшелонированной ПВО противника, несмотря на ее дозвуковую скорость, что также мы с вами уже наблюдали.

Но в дальнейшее развитие самой программы закладывалось увеличение дальности полета до 500 километров и более. И, судя по словам президента Украины, этих характеристик ракеты удалось достигнуть.

Не удивительно, что одной из причин, по которой россияне еще до 2022 года пытались максимально информационно давить на проект было и то, что они побаивались эту ракету не только как конкурента на рынке вооружений, но и как средство нанесения ударов по их объектам. Ведь ракета с дальностью поражения целей до тысячи километров или более, преодолевающая маршрут на сверхнизкой высоте с возможностью огибания рельефа, – это кошмар для эшелонированной ПВО советского образца.

Что же, похоже этот кошмар начинает воплощаться в реальность

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