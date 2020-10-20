Мэрские выборы в Харькове: что напоминают кампании кандидатов

А давайте-ка сверим цифры по мэрским и поделимся впечатлениями от кампаний. Вот, например, шо у меня.

А давайте-ка сверим цифры по мэрским и поделимся впечатлениями от кампаний. Вот, например, шо у меня.

Предвыборная кампания Геннадия Кернеса напоминает мне феномен сталинизма. Вроде и вождь уже мумифицировался, и все всё поняли, и репрессии были, и коллективизация, и людей держат за быдло, но люди покорно едят репу, ходят в лаптях и все равно - о, великий, великий вождь, великий ученый и такой же хозяйственник, взял страну с сохой, а оставил с парком Горького, никто до него никогда столько, ну и что, что ворует, и все равно эти босые голодранцы, сидящие зимой без тепла по шестьсот домов, ловящие на свои головы сосульки, задыхающиеся без деревьев, ломающие ноги в ямах, но идущие в карантин без маски на Олю Полякову (и в лудший парк, конечно) дойдут и проголосуют за Кернеса числом, близким к 65%. На месте штаба я бы хоть фальсификатом, хоть тушкой, но докатил бы цифру победы до 66,6%. Это бы сделало и без того громкую победу сильно виральной, да и Гена оценил бы, если бы вернулся.

Предвыборная кампания Александра Фельдмана напоминает мне метания консервативного белого гетеросексуального мужчины, выставленного голяком где-нибудь посреди Гарлема с плакатом [email protected]‘s fuckin shit. Крайняя нужда вывела консервативного белого гетеросексуального мужчину на этот перекресток судеб, и он отчаянно ссыт, но впереди Гарлем, а позади дорога через рынок Барабашово, и значит отступать некуда, и стоять нелепо, и бежать страшно, а еще из-за забора, оттуда, из безопасного, годами прикормленного округа несутся крики: "Саша, давай, ты сможешь, Саша, мы за тебя!", и кричат это те самые твои сторонники, которых ты потчевал гречкой, печеньем Юбилейное, автобусами в Экопарк, и они придут и воздадут в ответ своими 8-9%, каждым процентом приближая встречу голого белого мужчины с плакатом с коренным обитателем квартала - если он вернется из Берлина, конечно.

Предвыборная кампания Алексея Кучера напоминает мне судороги отличника, который покурил спайсов. Он же всегда был хорошим парнем, спортом занимался/мамке помогал, а тут дурная компания, дунули, вроде сначала ничего, а потом расплескало, и теперь это не подросток, а пучок неадекватных и бессистемных реакций: то косплеит образ дурачка, то пристанет к прохожим и кричит что-то о мастурбации, то называет себя властелином выборов или магистром заводов-призраков, то задирается к старшим, тут же некрасиво давая заднюю, но все равно найдутся оцыганенные островерхими шатрами под Оперным, очарованные эфирами у Гордона и АнатолийАнатолича и олохотворенные по канонической политтехнологии Смирнова - да и просто неоперабельные зеленые, которые придут и дадут Кучеру уверенные 5%. Ну шесть, окай, если только до выборов Ярославский не запишет еще видеообращений, каждое из которых роняет губернатора на полпроцента. Ну, и я молчу об ответочке, которая будет, если Гена вернется.

Предвыборная кампания Олега Абрамичева напоминает мне ситуацию, будто у меня дома протек унитаз, и я не смог найти сантехника, зато один очень хороший и очень уважаемый человек предложил мне обратиться к его товарищу. Тот - не сантехник, а, например, физик-ядерщик, но ничего, тебе же срочно, харчами не перебирать, зови физика, в четыре руки почините. И вроде отказать уважаемому человеку неудобно, и физик-ядерщик уже в дверь тебе звонит, и регалий у него - ты узнавал - и всяких научных работ и патентов как собак нерезаных, и просто он - отличный парень, но в унитазах не шарит от слова вообще. И вот вы стоите и смотрите на этот унитаз, и хочется и ядерщика приспособить, раз уж пришел, и уважаемого человека не обидеть, а больше всего хочется по большой нужде и именно сию минуту. 4-4,5% принесут Абрамичеву те, кто согласится переминаться с ноги на ногу, пока физик чинит толчок.

Предвыборная кампания Игоря Черняка напоминает мне экоактивиста, который решил сделать фото с дрессированной обезьянкой на цепочке, чтобы запостить потом в фейсбук и прирасти лайками, а обезьянка оказалась них@я не дрессированной, и откусила ему половину ф̶и̶н̶а̶н̶с̶и̶р̶о̶в̶а̶н̶и̶я̶ уха, выдрала клок волос и вообще фотограф запечатлел экоактивиста с обезьяной в тот момент схватки, что кажется будто он п@здит ее ногами - такой себе кейс для эко-репутации. В итоге тебе ни лайков, ни репутации, а только откушенное ухо и рубашку вдобавок обезьяна обоссала, но до 4% Черняк возьмет точно, и в большинстве своем за счет старых свидетелей его старой репутации. Почему не больше? Потому что экоактивистам нельзя фотографироваться с дрессированными обезьянами на цепочке, чего ж непонятного.

Вот такая картина мира у меня на сегодня.

А что у вас?