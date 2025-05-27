Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше

Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом

Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом

иллюстративное фото: из открытых источников

Третья декада мая 2025 года прошла, с одной стороны, в обычном формате – война на фронте, обстрелы в тылу. С другой, таких массированных атак украинские города давно не подвергались. Стоит напомнить, что пережили мирные украинские граждане на прошлой неделе.

Четыре страшные ночи

В ночь на 23 мая россияне традиционно атаковали тыловые регионы Украины беспилотниками, а также использовали ракету "Искандер-М". В этой атаке вроде бы не было ничего необычного – кроме количества использованных единиц оружия. 175 беспилотных летательных аппаратов, 150 из которых украинские войска либо избивали, либо нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы. Долетело до таких традиционно спокойных регионов, как Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Следующая ночь – масштаб ракетно-дроновой атаки только увеличился. Ракет "Искандер-М" (они же – северокорейская KN-23) было использовано уже 14, а беспилотников – аж 250. С дронами Силы обороны Украины справились практически полностью – 128 были сбиты, 117 либо упали сами, не долетев до места назначения, либо были подавлены средствами. Но шесть баллистических ракет достигли цели. Пострадал целый ряд регионов – кроме Киевщины, это были Днепропетровская, Запорожская, Одесская области. Но и это была еще не предел.

Так как в ночь на 25 мая Украина пережила настоящий Армагеддон. 298 беспилотника, 69 ракет (55 крылатых Х-101 и "Калибров", 9 баллистических "Искандеров-М", 4 авиационных Х-59/69, одна крылатая Х-22) – все это полетело по тыловым украинским городам. К сожалению, не обошлось без жертв, хотя они оказались и не столь страшными, как можно было ожидать – погибли 13 мирных украинских жителей. По четыре в Киевской и Хмельницкой области, три – в городе Коростышев Житомирской области (все трое несовершеннолетних детей одной семьи), по одному – в Николаеве и Харьковщине.

Следующий день стал одновременно рекордом и окончанием этой сумасшедшей серии. С одной стороны, ракет россияне использовали лишь 9 (все – крылатые Х-101), с другой – аж 355 беспилотников. К счастью, обошлось без жертв, но пять российских дронов достигли своей цели, а еще на 10 локациях упали обломки сбитых беспилотников.

В ночь на 27 мая стало ясно, что большая майская атака завершена – всего 60 беспилотников (из которых не достигли цели, к сожалению, только 43) и никаких ракет. Очевидно, запасы ракет и дронов, накопленные для этих атак, были исчерпаны. Или нет? Или дело не в количестве имеющегося оружия? И вообще – зачем требовались эти ракетно-дроновые атаки, которые никоим образом не влияли и не влияют на ход войны?

Логика Путина

Здесь следует отметить, что подобные террористические действия российского режима не являются чем-то новым. Украина переживает с осени 2022 года. Но тогда, да и позже, эти атаки носили вполне акцентированный характер. Россияне пытались нанести удары по ключевым отраслям украинской экономики, в частности, по энергетической инфраструктуре – чтобы сделать так, чтобы украинские города были погружены во мрак, а украинское общество требовало от своей власти капитуляции.

Сейчас есть, как видим, Российская Федерация перешла к чистейшему терроризму. Никаких военных мотивов – даже таких как атака на энергетику – эти атаки не имеют. Россияне просто бьют по украинским городам и городкам, даже таким, как Коростышев, которым, казалось, вообще ничего не угрожает. Зачем же это Путину?

Дело в том, что международная тема этой войны вышла на трек мирных переговоров. Запад и Украина четко заявили – войну нужно останавливать. Этот месседж получила и Россия. Получила – и отреагировала по-своему как оккупант и агрессор.

Ни для кого не секрет, что Российская Федерация переживает глубокий экономический кризис. Это перестали скрывать уже и сами российские медиаресурсы, более того, даже чиновники уже так или иначе подтверждают то, о чем независимые источники говорили еще несколько месяцев назад. И пусть Владимир Путин рассказывает о том, что "все идет по плану", пусть даже он искренне в это верит – в российском военно-политическом руководстве есть люди, имеющие реальную информацию с фронта, из экономического тыла, прекрасно знающие о настоящей ситуации с "добровольцами", которых хочет идти на войну все меньше и меньше.

Переговоры будут. А дроны – их предтеча

Россия волей-неволей, а тоже пойдет на переговоры. Вопрос только – когда и на каких позициях. Именно этим и продиктованы нынешние действия окупантов, причем как на небе, так и на земле. Давайте скажем честно и логично – даже выход на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей в военном смысле не значит вообще ничего. Оккупанты с весны 2022 года стоят в Запорожской области в районе Васильевки. Как далеко они с тех пор продвинулись к своему (если верить их Конституции) Запорожье? Итак. А другой "свой" город, Херсон, они вообще потеряли еще осенью первого года войны.

Практического смысла в захвате очередной деревни на Донбассе – нет. Ни позиции оккупационных войск это не улучшит, и пользы от освобожденных руин Россия, ее экономика, не получит. Удобство во всех этих действиях кремлевского режима – нулевая. Если рассматривать действия армии РФ с точки зрения обычного ведения войны.

Но мы имеем дело с КГБшником Путиным. Мыслящий категориями "спецопераций". И война в Украине для него – это действительно спецоперация. А ракетно-дроновые атаки – это такие же спецоперации, пусть и меньшего калибра. Как и российский флаг на границе Днепропетровщины – тут же ликвидировали украинские дроны.

Владимир Путин одновременно и пытается дожать Украину до капитуляции – и, понимая, что это вряд ли возможно, пробует ракетно-дроновыми атаками выторговать себе лучшие условия для вступления в реальный переговорный процесс. все эти атаки, несмотря на ожидания Кремля, не принесут Российской Федерации никаких плюсов. Более того, тот же Запад только усугубит свои антироссийские настроения. Впрочем, это уже другая тема, к которой мы вернемся в другой статье.

Хотя, надо признать, нам придется пережить еще одну такую атаку. Вот это украинцы должны ясно осознать – война продолжается, будут продолжаться и подобные несколькодневные атаки. Будут продолжаться, пока истощенная Россия не упадет на колени. А упадет обязательно – об этом говорит вся логика нынешнего процесса.