Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова

Дмитрий Разумков только-только оставил спикерское кресло своему преемнику Руслану Стефанчуку, а последствия этого скандального и неоднозначного решения Банковой уже сказались

Дмитрий Разумков только-только оставил спикерское кресло своему преемнику Руслану Стефанчуку, а последствия этого скандального и неоднозначного решения Банковой уже сказались

Фото: president.gov.ua

Внимательно наблюдая за борьбой с непокорным и уже бывшим председателем Верховной Рады, RegioNews сделал свой прогноз на будущее – как самого Дмитрия Разумкова, так и президента Владимира Зеленского.

Сакральное число

19 октября одна из самых известных социологических фирм Украины - Киевский международный институт социологии (КМИС) - обнародовала свежие социологические рейтинги, которые, в известной степени, стали настоящей сенсацией. Хотя и довольно прогнозируемой сенсацией. Во-первых, рейтинг действующего президента серьезно просел по сравнению с сентябрьскими показателями.

С 33,3% (речь здесь и дальше будет идти о категории "те, кто уже определился") кривая популярности Владимира Зеленского сползла до 24,7%. Падение на почти 9% было трудно не заметить, а некоторые даже иронично налепили на портрет главы государства те самые "25%", которыми маркировали себя сторонники Петра Порошенко – именно столько он набрал во втором туре президентских выборов-2019.

Конечно же, это разные 25% даже формально, но мотивы тех, кто использовал этот прием, вполне понятны. "Вот ты и докатился до рейтингов Порошенко. А еще впереди 2,5 года, за которые показатели будут только падать", - смеялись отдельные критики нынешней власти.

У самого лидера "ЄС" показатель, кстати, тоже немного снизился, но вторым главным событием стало не это. И даже не почти двухпроцентный рост рейтинга Юлии Тимошенко, уже уверенно опережающей сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко. Прогнозируемой сенсацией №2 стал рейтинговый показатель бывшего уже спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Принцип "сообщающихся сосудов"

В сентябрьском опросе КМИС Разумкова не было вообще, а в майско-июньском тогда еще действующий глава Верховной Рады имел скромные 3,1%. Теперь же - 7,1%. И это вывело его сразу на шестое место, вплотную за "человеком-невидимкой" Игорем Смешко, рейтинг которого в последние месяцы постоянно снижается.

Надо отметить, что этот показатель отставника является ситуативным и непоказательным. С одной стороны, он еще ничего не сделал в борьбе за президентское кресло, кроме заявления, что теперь, после увольнения с должности спикера, может баллотироваться. С другой - само увольнение стало мощным толчком. Впрочем, на 2,5 года этого толчка, конечно, не хватит.

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Впрочем, здесь есть важный нюанс: рейтинг Зеленского упал, а рейтинг Разумкова почти в тех же параметрах вырос - корреляция очевидна. Некоторые аналитики даже метко окрестили текущие показатели (по КМИС) этих двух политиков "сообщающимися сосудами" – поскольку базовым электоратом экс-спикера станут именно те, кто голосовал за "богатое завтра", выраженное формулой "Конец эпохи бедности", но не получил его от нынешнего президента. И есть все основания полагать, что отдельные избиратели "Слуги народа" действительно могут быть убежденными, что тот, кто был первым номером в парламентском отряде Зеленского и кого оттуда выгнали за слишком большую самостоятельность, сможет воплотить лозунги 2019 года в жизнь.

Какая трибуна важнее

Парламентская история Разумкова, кстати, еще не завершилась. После увольнения с должности спикера его теперь пробуют вообще выбросить из Верховной Рады, используя как раз его прежнее спикерство, ради которого он, избранный по списку "Слуги народа", вышел в свое время из фракции. Тогда на это, конечно, никто не обратил внимание, а теперь вдруг спохватились и решили напомнить, что за такой шаг депутатам, которые прошли по партийным спискам, светит лишение мандата.

Ход понятен – и на эмоциональном уровне, и на практическом. Но вряд ли потеря парламентской трибуны так повлияет на популярность Разумкова. Если он всерьез планирует идти на президентские выборы и договорится о сотрудничестве или, по крайней мере, ненападении со стороны основных медиа-олигархических сил, то свою телевизионную трибуну будет иметь в любом случае, которая значительно эффективнее той, что стоит в зале заседаний Верховной Рады. Как тут не вспомнить, что сам Зеленский победил в 2019-м без своего присутствия в парламенте, а, скажем, его собрат на поле ультрапопулизма - Олег Ляшко –неполных пять лет активно эксплуатируя трибуну Верховной Рады 8-го созыва, мимо созыва 9-го с треском пролетел, причем дважды.

Поэтому в дальнейшем, в условиях усиления активности уже за стенами здания парламента (прежде всего в телепространстве), Разумков вполне может нарастить свой электоральный потенциал, отбирая его именно у Зеленского. И это не могут не понимать как те, кто сидят на Банковой, так и заинтересованные в снижении влияния действующего президента.

Ахметов "пошел в атаку"?

Еще во время голосования за отставку Разумкова было замечено, что не поддержали ее нардепы, которых принято ассоциировать с олигархом Ринатом Ахметовым. Здесь речь не только об уже исключенной из рядов "Слуги народа" Людмиле Буймистер (в свое время она работала в бизнес-структурах, связанных с другим олигархом Сергеем Тарутой), а и о, например, представителях "Батьківщини" (точнее, партии "Основа", которая в 2019 году пошла на парламентские выборы вместе с политсилой Юлии Тимошенко) – самого Таруты и Андрея Николаенко. Последний проголосовал против, вопреки результату фракции, а первый отсутствовал на том голосовании, однако позже написал полный теплых слов пост благодарности Разумкову за работу.

До известной степени, можно считать попыткой Ахметова надавить на Банковую и продолжение скандала вокруг программы "Суспільного" "Зворотній відлік". В вечер того же дня, когда, собственно, и началась эта история, о давлении со стороны Банковой заявили одновременно проект "Свобода слова Савика Шустера" и владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев. Программа Шустера вообще выходит на ахметовском телеканале, а Мураева эксперты неоднократно замечали в работе в интересах именно Ахметова.

Кстати, один из неофициальных проводников позиции Банковой, нардеп прошлого созыва Сергей Лещенко уже прямым текстом говорит о том, что "Ринат Ахметов пошел в атаку на власть". При этом о провальных рейтингах Зеленского и он, и другие приближенные к ОП медиаперсонажи молчат, а единственным креативом в таких ситуациях традиционно является наезд на Порошенко. Скажем, после начала офшорного скандала Panroda Papers лично Зеленский заявил, что тот является делом рук его предшественника. После же обнародования рейтингов КМИС нардеп-"слуга" Владлен Неклюдов вдруг реанимировал старую-добрую тему "Липецкой фабрики", правда, без упоминаний о ее самой, а лишь о "торговле с Россией".

Поэтому стоит ожидать, что одним из тех, кто вложится в проект "Разумков на президентских выборах", будет как раз Ахметов. Хотя не исключено, что к нему присоединятся и другие заинтересованные персонажи. В любом случае, договоренности с настолько сильными мира сего будут означать, что у экс-спикера есть довольно неплохие шансы, как минимум, сильно потрепать нервы своему бывшему партнеру перед выборами-2024.