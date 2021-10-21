Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова

Дмитро Разумков тільки-но залишив спікерське крісло своєму наступнику Руслану Стефанчуку, а наслідки цього скандального та неоднозначного рішення Банкової вже далися взнаки

Дмитро Разумков тільки-но залишив спікерське крісло своєму наступнику Руслану Стефанчуку, а наслідки цього скандального та неоднозначного рішення Банкової вже далися взнаки

Фото: president.gov.ua

Уважно спостерігаючи за боротьбою із непокірним та вже колишнім головою Верховної Ради, RegioNews зробив свій прогноз на майбутнє – як самого Дмитра Разумкова, так і президента Володимира Зеленського.

Сакральне число

19 жовтня одна із найвідоміших соціологічних фірм України - Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - оприлюднила свіжі соціологічні рейтинги, які, до певної міри, стали справжньою сенсацією. Хоча і доволі прогнозованою сенсацією. По-перше, рейтинг чинного президента серйозно просів порівняно із вересневими показниками.

З 33,3% (мова тут і далі йтиме про категорію "ті, хто вже визначився") крива популярності Володимира Зеленського сповзла до 24,7%. Падіння на майже 9% було важко не помітити, а дехто навіть іронічно наліпив на портрет глави держави ті самі "25%", якими маркували себе прихильники Петра Порошенка – саме стільки він набрав у другому турі президентських виборів-2019.

Звісно ж, це різні 25% навіть формально, але мотиви тих, хто використав цей прийом, цілком зрозумілі. "Ось ти і докотився до рейтингів Порошенка. А ще ж попереду 2,5 роки, за які показники будуть тільки падати", - кепкували окремі критики нинішньої влади.

У самого лідера "ЄС" показник, до речі, теж трішки знизився, але другою головною подією стало не це. І навіть не майже двовідсоткове зростання рейтингу Юлії Тимошенко, яка уже упевнено випереджає співголову ОПЗЖ Юрія Бойка. Прогнозованою сенсацією №2 став рейтинговий показник колишнього уже спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Принцип "сполучених посудин"

У вересневому опитуванні КМІС Разумкова не було взагалі, а у травнево-червневому тоді ще чинний голова Верховної Ради мав скромні 3,1%. Тепер же – 7,1%. І це вивело його відразу на шосте місце, упритул за "людиною-невидимкою" Ігорем Смєшком, рейтинг якого в останні місяці постійно знижується.

Треба зазначити, що цей показник відставника є ситуативним і непоказовим. З одного боку, він ще нічого не зробив у боротьбі за президентське крісло, крім заяви, що тепер, після звільнення з посади спікера, може балотуватися. З іншого – саме звільнення стало потужним поштовхом. Втім, на 2,5 роки цього поштовху, звісна річ, не вистачить.

Читайте також: Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки

Втім, тут є важливий нюанс: рейтинг Зеленського упав, а рейтинг Разумкова майже в тих самих параметрах виріс - кореляція очевидна. Деякі аналітики навіть влучно охрестили поточні показники (за КМІСом) цих двох політиків "сполученими посудинами" – оскільки базовим електоратом екс-спікера стануть саме ті, хто голосував за "багате завтра", виражене формулою "Кінець епохи бідності", але не отримав його від нинішнього президента. Та є всі підстави вважати, що окремі виборці "Слуги народу" дійсно можуть бути переконаними, що той, хто був першим номером у парламентському загоні Зеленського і кого звідти вигнали за занадто велику самостійність, зможе втілити гасла 2019 року у життя.

Яка трибуна важливіша

Парламентська історія Разумкова, до речі, ще не завершилася. Після звільнення з посади спікера його тепер пробують взагалі викинути із Верховної Ради, використовуючи якраз його колишнє спікерство, заради якого він, обраний за списком "Слуги народу", вийшов у свій час із фракції. Тоді на це, звісна річ, ніхто не звернув увагу, а тепер раптом схаменулися та вирішили нагадати, що за такий крок депутатам, які пройшли за партійними списками, світить позбавлення мандату.

Хід зрозумілий – і на емоційному рівні, і на практичному. Але навряд чи втрата парламентської трибуни аж так вплине на популярність Разумкова. Якщо він всерйоз планує іти на президентські вибори і домовиться про співпрацю чи, принаймні, ненапад з боку основних медіа-олігархічних сил, то свою телевізійну трибуну матиме у будь-якому випадку, яка значно ефективніша за ту, що стоїть у залі засідань Верховної Ради. Як тут не згадати, що сам Зеленський переміг у 2019-му без своєї присутності в парламенті, а, скажімо, його побратим на полі ультрапопулізму - Олег Ляшко –неповних п'ять років активно експлуатуючи трибуну Верховної Ради 8-го скликання, повз скликання 9-е з тріском пролетів, причому двічі.

Тож надалі, за умов посилення активності уже за стінами будівлі парламенту (передусім у телепросторі), Разумков цілком може наростити власний електоральний потенціал, відбираючи його саме у Зеленського. І це не можуть не розуміти як ті, хто сидять на Банковій, так і зацікавлені у зниженні впливу чинного президента.

Ахметов "пішов в атаку"?

Ще під час голосування за відставку Разумкова було помічено, що не підтримали її нардепи, яких прийнято асоціювати із олігархом Рінатом Ахметовим. Тут мова не тільки про уже виключену з лав "Слуги народу" Людмилу Буймістер (свого часу вона працювала у бізнес-структурах, пов'язаних із іншим олігархом Сергієм Тарутою), а і про, наприклад, представників "Батьківщини" (точніше, партії "Основа", яка в 2019-му пішла на парламентські вибори спільно з політсилою Юлії Тимошенко) – самого Тарути та Андрія Ніколаєнка. Останній проголосував проти, усупереч результату фракції, а перший був відсутній на тому голосуванні, однак пізніше написав повний теплих слів пост подяки Разумкову за роботу.

До певної міри, можна вважати спробою Ахметова натиснути на Банкову і продовження скандалу навколо програми "Суспільного" "Зворотній відлік". У вечір того ж дня, коли, власне, і розпочалася ця історія, про тиск з боку Банкової заявили одночасно проєкт "Свобода слова Савіка Шустера" та власник телеканалу "Наш" Євген Мураєв. Програма Шустера взагалі виходить на ахметівському телеканалі, а Мураєва експерти неодноразово помічали в роботі в інтересах саме Ахметова.

До речі, один із неофіційних провідників позиції Банкової, нардеп минулого скликання Сергій Лещенко уже прямим текстом говорить про те, що "Рінат Ахметов пішов у атаку на владу". При цьому про провальні рейтинги Зеленського і він, і інші наближені до ОП медіаперсонажі мовчать, а єдиним креативом в таких ситуаціях традиційно є наїзд на Порошенка. Скажімо, після початку офшорного скандалу Panroda Papers особисто Зеленський заявив, що той є справою рук його попередника. Після ж оприлюднення рейтингів КМІС нардеп-"слуга" Владлен Неклюдов раптом реанімував стару-добру тему "Липецької фабрики", щоправда, без згадок про її саму, а лише про "торгівлю з Росією".

Тож варто очікувати, що одним із тих, хто вкладеться у проєкт "Разумков на президентських виборах", буде як раз Ахметов. Хоча не виключено, що до нього доєднаються й інші зацікавлені персонажі. В будь-якому випадку, домовленості із настільки сильними світу цього означатимуть, що у екс-спікера є досить непогані шанси, як мінімум, добряче попсувати нерви своєму колишньому партнеру перед виборами-2024.