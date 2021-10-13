"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона

Несколько западноукраинских областей практически синхронно подняли перед центральной властью и поставщиком газа вопрос о сверхвысоких тарифах на газ для социальной сферы, назвав ситуацию "чрезвычайной"

Несколько западноукраинских областей практически синхронно подняли перед центральной властью и поставщиком газа вопрос о сверхвысоких тарифах на газ для социальной сферы, назвав ситуацию "чрезвычайной"

Фото из открытых источников

Похолодание встретили в Ивано-Франковске холодными школами и детсадами, а также заявлением городского головы о чрезвычайной ситуации. RegioNews разбирался в деталях очередного выпада франковского мэра Руслана Марцинкива против центральной власти, а также обратил внимание на синхронность аналогичных заявлений целого ряда западноукраинских облгосадминистраций.

Меморандум и демарш Марцинкива

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум относительно цен на тепло для населения в течение текущего отопительного сезона. "Нафтогаз", Кабмин и, собственно, местные власти договорились о том, что цены на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона в Украине расти не будут. Этот ход должен был стать мощным имиджевым ходом президента Владимира Зеленского, особенно на фоне европейских ценовых рекордов на российский газ. Поэтому Банковая через ручной Конгресс планировала войти в холодную часть года на белом коне, успокоив всех, кто переживает относительно температуры в собственном доме. Но ситуация очень быстро вышла из-под контроля Офиса президента.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который недавно обнимался с нардепами от "Слуги народа" и благодарил лично президента за помощь со строительством многострадального моста на Пасечную, заявил о "чрезвычайной ситуации" - отсутствии газа для отопления бюджетных учреждений. Он, конечно же, упомянул о меморандуме, фактически заявив, что тот не работает. "В начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается – за 30?", - эти слова Марцинкива вместе с озвученным им суммами, которые нужно найти в бюджете для покрытия роста цены на газ, напугали горожан, которые начали ставить в пример соседние регионы. Действительно, в Тернополе городская власть еще 10 октября отчиталась о начале отопительного сезона в детсадах, школах и больницах.

А во Франковске – "чрезвычайная ситуация и надо немедленно принимать решение". Впрочем, через некоторое время пост, который и возмутил общественность Ивано-Франковска, с facebook-страницы градоначальника исчез. Что ему также припомнили, тут же выдумав версию, будто Марцинкив прогнулся перед центральной властью и отказался от своих претензий. Зато в прикарпатской столице сначала сократили продолжительность учебного процесса (уроков) в школах на два дня, предшествующие выходному в честь Дня защитников Отечества. А потом городской голова порадовал жителей новостью - отопительный сезон в Ивано-Франковске начнется 18 октября.

Чтобы добавить позитива, мэр даже пообещал помогать тем жителям города, которые, отключившись от центрального отопления, не успели до начала холодов подключить индивидуальное. Эта проблема особенно актуальна для абонентов обанкротившейся еще в прошлом году "Станиславской теплоэнергетической компании" (СТЭК). Кстати, в декабре 2020-го Марцинкив лично обещал поспособствовать созданию специальной программы по переводу всех жителей СТЭКовских домов на индивидуальное отопление. Как видим, программа либо дала сбой, либо не была рассчитана на такое количество домов. Как именно местные власти помогут жителям, квартиры которых котельные уже не отапливают, а собственных газовых или электрических установок еще нет, господин мэр не уточнил.

В чем чрезвычайность ситуации

Ситуация в Ивано-Франковске, появившись ни из чего, исчезла фактически в никуда, потому что о начале отопительного сезона 18 октября еще 5 октября говорил заместитель франковского городского головы Руслан Гайда. Он также подчеркивал "заоблачную цену" на газ, но тогда ни о каких чрезвычайных ситуациях речь не шла. Хотя "холодный почин" столицы Прикарпатья подхватили другие западноукраинские регионы. К тому же - совсем не на уровне мэров областных центров, не всегда лояльных к центральной власти. Сразу три области – Закарпатская, Львовская и Хмельницкая – провели 11-12 октября внеочередные заседания областных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. И всюду речь шла об одном и том же - "ситуация с отсутствием газа для нужд бюджетных организаций является чрезвычайной".

Каждая обладминистрация акцентировалась в этой истории на каких-то отдельных структурах. Например, руководитель профильного департамента Львовской ОГА Богдан Кейван заявил о "продолжительности проведенных торгов в системе Прозоро и их незавершении в части определения победителей". На Закарпатье обвинили во всем меморандум, который якобы "не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения". А председатель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий подчеркнул необходимость нажать на "Нафтогаз".

Общим же в комментариях руководства трех областей является месседж - денег на газ по новым ценам нет, давайте что-то делать. А кое-кто даже вспомнил о том, что газа в отечественных подземных хранилищах значительно меньше, чем было перед предыдущими зимами. В Киеве уже отреагировали - и Банковая (комментарием замглавы ОП Кирилла Тимошенко), и "Нафтогаз" в один голос напомнили о цене 16,8 грн для нужд социальной сферы, призвав не разгонять панику.

Впрочем, похоже, этот раунд центральной власти не удалось выиграть. В "бунтарских "регионах уже успела разойтись информация о "чрезвычайной ситуации", и успокаивающими сообщениями в соцсетях ее не остановить. Хотя и сами местные чиновники, как показывает пример Марцинкива, тоже получили свою порцию негатива от недовольных возможной перспективой сидеть в холодных офисах или квартирах горожан.

На этом фоне откровенным диссонансом выглядит северо-запад страны, где на Ровенщине, например, отопительный сезон начался (в городе Вараш, который привязан к Ровенской АЭС) еще 21 сентября. А на Волыни в те же числа депутаты Луцкого горсовета уверенно отчитывались, что отопительному сезону в областном центре ничего не угрожает…