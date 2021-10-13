"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону

Кілька західноукраїнських областей практично синхронно підняли перед центральною владою та постачальником газу питання про надвисокі тарифи на газ для соціальної сфери, назвавши ситуацію "надзвичайною"

Кілька західноукраїнських областей практично синхронно підняли перед центральною владою та постачальником газу питання про надвисокі тарифи на газ для соціальної сфери, назвавши ситуацію "надзвичайною"

Фото з відкритих джерел

Похолодання зустріли у Івано-Франківську холодними школами і дитсадками, а також заявою міського голови про надзвичайну ситуацію. RegioNews розбирався у деталях чергового випаду франківського мера Руслана Марцінківа проти центральної влади, а також звернув увагу на синхронність аналогічних заяв цілої низки західноукраїнських облдержадміністрацій.

Меморандум і демарш Марцінківа

30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад був підписаний меморандум щодо цін на тепло для населення протягом поточного опалювального сезону. "Нафтогаз", Кабмін та, власне, місцева влада домовилися про те, що ціни на опалення та гарячу воду до кінця опалювального сезону в Україні зростати не будуть. Цей хід мав стати потужним іміджевим ходом президента Володимира Зеленського, особливо на тлі європейських цінових рекордів на російський газ. Тож Банкова через ручний Конгрес планувала увійти в холодну частину року на білому коні, заспокоївши усіх, хто переживає щодо температури у власній оселі. Але ситуація дуже швидко вийшла з-під контролю Офісу президента.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який нещодавно обіймався із нардепами від "Слуги народу" та дякував особисто президенту за допомогу із будівництвом багатостраждального мосту на Пасічну, заявив про "надзвичайну ситуацію" – відсутність газу для опалення бюджетних установ. Він, звісно ж, згадав про меморандум, фактично заявивши, що той не працює. "На початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, а тепер виходить – за 30?", - ці слова Марцінківа разом із озвученими ним сумами, які потрібно знайти в бюджеті для покриття росту ціни на газ, налякали містян, які почали ставити за приклад сусідні регіони. Дійсно, у Тернополі міська влада ще 10 жовтня відзвітувала про початок опалювального сезону у дитсадках, школах та лікарнях.

А у Франківську – "надзвичайна ситуація і треба негайно ухвалювати рішення". Втім, через деякий час пост, який і збурив громадськість Івано-Франківська, з facebook-сторінки градоначальника зник. Що йому також пригадали, тут же вигадавши версію, ніби Марцінків прогнувся перед центральною владою і відмовився від своїх претензій. Натомість у прикарпатській столиці спочатку скоротили тривалість навчального процесу (уроків) у школах на два дні, що передують вихідному на честь Дня захисників Вітчизни. А потім міський голова порадував жителів новиною – опалювальний сезон у Івано-Франківську розпочнеться 18 жовтня.

Аби додати позитиву, мер навіть пообіцяв допомагати тим жителям міста, які, відключившись від центрального опалення, не встигли до початку холодів підключити індивідуальне. Ця проблема є особливо актуальною для абонентів збанкрутілої ще минулоріч "Станіславської теплоенергетичної компанії" (СТЕК). До речі, у грудні 2020-го Марцінків особисто обіцяв посприяти створенню спеціальної програми щодо переведення усіх жителів СТЕКівських будинків на індивідуальне опалення. Як бачимо, програма або дала збій, або не була розрахована на таку кількість будинків. Як саме місцева влада допоможе жителям, квартири яких котельні уже не опалюють, а власних газових чи електричних установок ще немає, пан мер не уточнив.

В чому надзвичайність ситуації

Ситуація в Івано-Франківську, з'явившись ні з чого, зникла фактично в нікуди, бо про початок опалювального сезону 18 жовтня ще 5 жовтня говорив заступник франківського міського голови Руслан Гайда. Він також наголошував на "захмарній ціні" на газ, але тоді про жодні надзвичайні ситуації не йшлося. Хоча "холодний почин" столиці Прикарпаття підхопили інші західноукраїнські регіони. До того ж - зовсім не на рівні мерів обласних центрів, не завжди лояльних до центральної влади. Відразу три області – Закарпатська, Львівська та Хмельницька – провели 11-12 жовтня позачергові засідання обласних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І усюди йшлося про одне й те ж – "ситуація із відсутністю газу для потреб бюджетних організацій є надзвичайною".

Кожна обладміністрація закцентувалася у цій історії на якихось окремих структурах. Наприклад, керівник профільного департаменту Львівської ОДА Богдан Кейван заявив про "тривалість проведених торгів в системі Прозоро та їхнє незавершення в частині визначення переможців". На Закарпатті звинуватили у всьому меморандум, який нібито "не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення". А голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій наголосив на необхідності натиснути на "Нафтогаз".

Спільним же у коментарях керівництва трьох областей є меседж – грошей на газ за новими цінами немає, давайте щось робити. А дехто навіть згадав про те, що газу у вітчизняних підземних сховищах значно менше, ніж було перед попередніми зимами. У Києві вже відреагували – і Банкова (коментарем заступника голови ОП Кирила Тимошенка), і "Нафтогаз" в один голос нагадали про ціну 16,8 грн для потреб соціальної сфери, закликавши не розганяти паніку.

Втім, схоже, цей раунд центральній владі не вдалося виграти. У "бунтівних" регіонах уже встигла розійтись інформація про "надзвичайну ситуацію", і заспокійливими повідомленнями у соцмережах її не зупинити. Хоча й самі місцеві чиновники, як показує приклад Марцінківа, теж отримали свою порцію негатива від незадоволених можливою перспективою сидіти у холодних офісах чи квартирах містян.

На цьому тлі відвертим дисонансом виглядає північний захід країни, де на Рівненщині, наприклад, опалювальний сезон розпочався (у місті Вараш, яке прив'язане до Рівненської АЕС) ще 21 вересня. А на Волині у ті ж числа депутати Луцької міськради упевнено звітували, що опалювальному сезону в обласному центрі нічого не загрожує…