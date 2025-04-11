Принц Гарри встретился с украинской парамедикиней Тайрой

фото: paevska, Instagram

Основатель Invictus Games британский принц Гарри во время визита в Украину встретился с Юлией «Тайрой» Паевской – военнослужащей и парамедикиней

Об этом Паевская сообщила в Инстаграмме, передает RegioNews.

"Человек, знающий, что такое потеря. Что такое служить И что значит подняться после падения. Я безгранично рада была снова обнять его", - написала Тайра.

Также Тайра выразила благодарность центру протезирования и реабилитации Superhumans за невероятные усилия его специалистов и передовой опыт в сфере восстановления.





Напомним, в "Резерв+" создали более 40 тысяч электронных направлений на ВЛК.