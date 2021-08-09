Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров

Одним из громких региональных скандалов последних дней стал конфликт между главой города Конотоп на Сумщине Артемом Семенихиным и нардепом-"слугой" Александром Качурой

Одним из громких региональных скандалов последних дней стал конфликт между главой города Конотоп на Сумщине Артемом Семенихиным и нардепом-"слугой" Александром Качурой

Мэр облил водой депутата во время городской сессии. После чего достойники сцепились в рукопашной. Которую, впрочем, быстро прекратили охранники Семенихина. Зато полиция нашла повод для возбуждения уголовного дела.

Очевидно, что конфликт имел определенную предысторию, которую стороны подают каждая под своим углом. RegioNews выясняет природу этого политического столкновения.

Кто такой Семенихин

Мэр Конотопа имеет довольно неоднозначную репутацию, осложненную взрывным и непредсказуемым характером. Он член партии "Свобода" Олега Тягнибока. Однако нельзя сказать, что он слишком близок к партийной верхушке, как, например, его коллеги из Хмельницкого, Тернополя и Ивано-Франковска – Александр Симчишин, Сергей Надал и Руслан Марцинкив.

Семенихин впервые стал мэром города в 2015 году на волне Революции достоинства. Он позиционировал себя как участник АТО, щеголял во время избирательной кампании оружием и обещал остановить железнодорожное сообщение с Россией.

При этом Семенихин имел довольно противоречивый бэкграунд: в молодые годы он был фигурантом уголовного дела и даже получил приговор за выманивание денег у киевских торговцев якобы за подключение к электрическим сетям.

Мэрская каденция Семенихина сразу же началась со скандалов. В списке "подвигов", которые приписывали новому городскому голове, было и пьяное ДТП, и поджог местного телеканала и нападения на оппонентов, и бессмысленная блокада железной дороги. Хозяйственная и политическая деятельность главы города также была бурной: против мэра бунтовали маршрутчики, врачи, учителя, коммунальщики и даже базарные торговцы. А каждая сессия горсовета сопровождалась митингами и драками.

Но Семенихин настроил против себя не только местную громаду, он умудрился объявить войну и областному руководству - тогдашнему главе области Николаю Клочко неоднократно приходилось объяснять в Киеве, почему он не может унять мэра-бунтовщика.

Завершилось все летом 2018 года. Тогда во время очередной сессии горсовета произошло силовое противостояние между правоохранителями и титушками, в результате которого даже пролилась кровь. В конце концов городской совет, поддерживаемый областным руководством и силовиками, смог выразить Семенихину недоверие и отстранить от должности.

Через год решением суда Семенихин был восстановлен в должности. И когда началась местная избирательная кампания 2020 года, он снова попытался завоевать кресло главы Конотопской ОТГ. И проиграл выборы местному политику Александру Луговому. Но внезапная смерть последнего от коронавируса буквально сразу после объявления результатов дала Семенихину еще один шанс. Каковым он с успехом и воспользовался во время повторных выборов в январе нынешнего года.

Что делал Качура в Конотопе

Нардеп Александр Качура родом из Конотопа. И хотя он не является депутатом-мажоритарщиком от этого округа, а прошел в Раду по партийному списку "Слуги народа", депутат является достаточно активным в контактах с местной громадой.

На ту сессию Конотопской ОТГ он пришел с бутылкой мутной воды как демонстрацией ущербности Семенихина, который долгое время не может справиться с проблемами местного водопровода. Из-за чего местным жителям приходится употреблять "всю таблицу Менделеева". И был из этой же бутылки облит Семенихиным.

Из последовавших трактовок этих событий стало очевидно, что история имеет весомую подоплеку. Якобы, по словам мэра, Качура длительное время требовал от него что-то "противозаконное". На что Качура ответил возражением и угрозой обратиться в суд. "Если у него есть какие-то факты, что я к чему-то незаконному его принуждал - пусть опубликует. Потому что ничего такого нет вообще, мне нечего бояться", - отметил он.

Эти гипотетические требования Качуры можно было бы отнести на счет удовлетворения его личных или бизнесовых интересов. И такое в современных условиях мало кого бы удивило. Однако есть версия, что атака Качуры на мэра может быть одним из проявлений политики центральной власти, которая все активнее пытается подмять под себя местное самоуправление.

На общеукраинском уровне это проявляется в виде создания Офисом президента ряда общеукраинских структур вроде Конгресса местных и региональных властей. А также перевод под эгиду ОП других объединений: Всеукраинской ассоциация громад, Украинской ассоциация районных и областных советов и Ассоциации малых городов.

Это нужно офису Зеленского для того, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше должностных лиц местных властей и контролировать их через подобные сетевые организации. Не исключено, что подобную миссию по заданию Банковой исполняют и народные депутаты, которые так или иначе, кнутом или пряником, загоняют местные элиты в этот невод.

"Уши" Кличко

Политическая цель власти вполне понятна: здесь проглядывает прицел на предстоящие парламентские и президентские выборы. То есть таким образом Офис президента пытается снизить влияние Ассоциации городов Украины, находящаяся под влиянием вероятного конкурента Зеленского Виталия Кличко, который активно выстраивает региональные структуры под следующие избирательные соревнования.

Уже сейчас наглядным является водораздел именно по принципу противостояния "Зеленский vs Кличко", который проявился в том числе и в публичном переходе на сторону Кличко мэра Чернигова Владислава Атрошенко. И ситуация с конотопским Семенихиным, выплеснувшаяся во время сессии ОТГ, вполне может быть маркером таких политических процессов.

Конечно, его фигура является не слишком масштабной, как в случае с Атрошенко. Однако вполне может быть маркером общего направления центральной власти на усмирение региональных лидеров. Ведь именно от их настроя во многом будут зависеть и результаты будущих выборов – как парламентских, так и президентских.