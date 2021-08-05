Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой на заседании горсовета
Мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой нардепа от партии "Слуга народа" Александра Качуру
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Дело
Опубликованное в Сети видео начинается с выступления Семенихина, который подходит к "слуге" с бутылкой воды.
"Поэтому предлагаю вам, господин Качура, немного отрезветь нашей водой и прийти в себя", – заявил мэр и выплеснул на нардепа, который был рядом воду.
В этот момент в зале аплодировали. После мужчины сцепились. Однако к ним быстро подбежали охранники и разняли.
Между политиками возникла словесная перепалка.
Выступая на заседании, Качура среди прочего заявил, что в Конотопе существует немало проблем: закрываются предприятия, среди которых мясокомбинат и молокозавод, а хлебзавод находится в плохом состоянии.
"Почему депутаты к вам обращаются, а вы не решаете эти вопросы? Блокируете решение, когда с обращением приходят представители партии "Слуга народа"? - поинтересовался Качура у мэра.
Потом он поставил перед ним бутылку с 1,5 литра мутной воды, которая, по словам парламентария содержит всю таблицу Менделеева
Семенихин же упрекнул "слугу", что Конотопу нардепы не спешат выделить средства на, в частности, водопровод. Он заявил, что "депутат перегрелся" и "его надо освятить местной святой водой".
В результате и случилась небольшая драка.
Напомним, что в декабре прошлого года в столице подожгли автомобиль депутата Киевсовета от "Слуги народа"