Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой на заседании горсовета

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Дело

Опубликованное в Сети видео начинается с выступления Семенихина, который подходит к "слуге" с бутылкой воды.

"Поэтому предлагаю вам, господин Качура, немного отрезветь нашей водой и прийти в себя", – заявил мэр и выплеснул на нардепа, который был рядом воду.

В этот момент в зале аплодировали. После мужчины сцепились. Однако к ним быстро подбежали охранники и разняли.

Между политиками возникла словесная перепалка.

Выступая на заседании, Качура среди прочего заявил, что в Конотопе существует немало проблем: закрываются предприятия, среди которых мясокомбинат и молокозавод, а хлебзавод находится в плохом состоянии.

"Почему депутаты к вам обращаются, а вы не решаете эти вопросы? Блокируете решение, когда с обращением приходят представители партии "Слуга народа"? - поинтересовался Качура у мэра.

Потом он поставил перед ним бутылку с 1,5 литра мутной воды, которая, по словам парламентария содержит всю таблицу Менделеева

Семенихин же упрекнул "слугу", что Конотопу нардепы не спешат выделить средства на, в частности, водопровод. Он заявил, что "депутат перегрелся" и "его надо освятить местной святой водой".

В результате и случилась небольшая драка.

Напомним, что в декабре прошлого года в столице подожгли автомобиль депутата Киевсовета от "Слуги народа"