Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом

Нижний предел амбиций львовского бургомистра — это, безусловно, премьерский пост

Нижний предел амбиций львовского бургомистра — это, безусловно, премьерский пост

Фото: president.gov.ua

Как уже писал RegioNews, в начале июня мэра Львова Андрея Садового избрали председателем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Владимире Зеленском. Этот новый консультативно-совещательный орган был учрежден в феврале 2021 года формально по примеру аналогичной структуры Совета Европы (СЕ) - Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей СЕ. Но де-факто Банковая попросту создала противовес влиятельной Ассоциации городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

Не секрет, что в Офисе президента серьезно опасаются президентских амбиций столичного градоначальника. А еще больше, что Ассоциация Кличко может стать точкой кристаллизации всех региональных элит на будущих президентских выборах. К тому же, намеки на возможное возрождение союза Кличко с Петром Порошенко еще больше нервируют окружение Зеленского. И здесь попытка президента найти противовес столь нежелательному альянсу в лице опытного Садового выглядит вполне логично. Правда, мэр Львова явно не принадлежит к числу тех людей, которые готовы быть бездумными пешками на шахматной доске в чужой политической игре.

"Узник" львовской Ратуши

Напомним, что Андрей Садовый с 2006 года является городским головой Львова. За 15 лет своего руководства городом он делал несколько попыток выйти за рамки региона и подняться на уровень общенационального политика. Впрочем, первоначально казавшийся весьма перспективным партийный проект Садового "Самопоміч" хоть и прошел сходу в Верховную Раду, но продержался там всего один срок. А возникшие и вполне реалистичные на тот момент президентские амбиции мэра уничтожил легендарный мусорный скандал. В итоге Садовому, чтобы сохранить лицо и не получить оскорбительный результат на президентских выборах-2019, пришлось снимать свою кандидатуру в пользу другого перманентного неудачника украинского политикума— Анатолия Гриценко.

Однако болезненные поражения отнюдь не похоронили большие амбиции Садового. Осенью 2020-го 52-летний политик в четвертый раз победил на выборах городского головы не столько своего оппонента Олега Синютку, сколько фактически переехавшего на время выборов во Львов пятого президента Порошенко. Но, как оказалось, что в медовой бочке с выигрышем таилась и изрядная чаша с дегтем — в лице получившей в горсовете большинство коалиции в составе "ЄС", "Свободы", местной "Варты" и вечно мечущихся между лагерями представителями "Голоса".

Казалось, что теперь Садовый окажется в положении английской королевы — мэра без реальных возможностей подтвердить свое право оставаться политиком №1 во Львове. Впрочем, несмотря на то, что четвертый мэрский срок начался в неблагоприятных для него политических условиях, львовский градоначальник все же сумел найти точки соприкосновения с враждебным большинством в горсовете. Сегодня львовский горисполком, который стал главным действующим органом власти в столице Галичины, штампует, как конвейер, решения о разрешениях на новое строительство или аренду земли в городе. В итоге окружение Садового и его недавние оппоненты раскладывают вполне взаимовыгодные земельные пасьянсы.

Ярким примером чему стал аукцион по продаже территории бывшей Львовской исправительной колонии №48, где каждый из соискателей получил свое. Соратник Садового Роман Федишин - хороший надел для приращения территории оптового рынка "Шувар", владельцы компании SoftServe - огромную территорию для строительства IT-парка, а строительные компании Григория Козловского (депутата Львовского облсовета от "ЄС" и основного спонсора местных "порошенковцев") окажутся не в обиде при распределении строительных подрядов.

Сам мэр, как поговаривают, втайне надеется, что ему все же удастся расширить рамки своего маленького "галицкого королевства" и перейти на новый уровень. Уже есть и преемник, которому Садовый рассчитывает передать по наследству свое львовское "княжество". Это первый заместитель мера Андрей Москаленко. При этом хозяин львовской Ратуши никогда не забывает о своем общенациональном паблисити. Благо, отступившая на время пандемия позволяет мэру Львова активно "торговать лицом" на разнообразных львовских форумах и фестивалях - от винного до джазового.

А недавнее решение о повышении зарплаты всем директорам львовских школ до тысячи долларов стало красивым напоминанием о себе во всеукраинских СМИ. Сегодня Львов - и один из лидеров по темпам вакцинации от коронавируса в стране: еще один намек для Банковой, что есть в регионах люди, которым по силам реализовать проваленный центральными властями кейс вакцинации. К тому же Садовый имеет один важный аргумент для сближения с командой Зеленского - это общеизвестная идиосинкразия Садового на Порошенко, в чем тот весьма напоминает шестого президента.

Премьерский туман президентских амбиций

Конечно, сам пост главы Палаты местных властей — это, может, неплохо для мэра Львова, но уж слишком мало для Андрея Садового. Нижний предел амбиций львовского бургомистра — это, безусловно, премьерский пост, который Банковая при определенных политических раскладах вполне может ему и предложить. С приятным бонусом, что такой премьер-министр без своей фракции в парламенте останется послушной игрушкой в Верховной Раде, а личная популярность мэра Львова на западе страны сможет принести Зеленскому дополнительный рейтинг.

Но в этой весьма привлекательной для ОП конструкции есть одно "но": потенциальный премьер Садовый, возглавивший экономику Украины на новом цикле экономического роста, может превратиться из "громоотвода" в нового фаворита будущей президентской гонки, оказавшись для Зеленского гораздо более опасным противником, чем нынешний мер Киева Кличко.

С другой стороны, стратегическое видение - не самая сильная сторона нынешней президентской администрации. Да и пока фамилии Садового и близко нет во всевозможных президентских рейтингах. Однако сегодня шансы мэра Львова в третий раз войти в общенациональную политическую реку выглядят совсем не нулевыми.