20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини

Практично всі найбільші дорожні будівництва на Дніпропетровщині зараз веде фірма "Автомагістраль-Південь", якій всього за рік дали підрядів на суму майже 20 млрд грн., а це як два річних бюджети області

Практично всі найбільші дорожні будівництва на Дніпропетровщині зараз веде фірма "Автомагістраль-Південь", якій всього за рік дали підрядів на суму майже 20 млрд грн., а це як два річних бюджети області

LIGA.net

Ми вже писали в статті 5 млрд. за півроку. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою " годівницю" про те, як і завдяки кому компанія "Автомагістраль-Південь" стрімко увірвалася на ринок будівництва та ремонту доріг на Харківщині. Але ці успіхи "Автомагістраль-Південь" і Кирила Тимошенка тьмяніють в порівнянні з тим, скільки підрядів компанія отримує на Дніпропетровщині. Сьогодні "Автомагістраль-Південь" будує або ремонтує практично всі найголовніші дорожні напрямки в Дніпропетровській області. Фірма фактично не бере участі в тендерах на кілька десятків мільйонів гривень, адже головна її мета - мегапідряди на сотні мільйонів, а то й на мільярди. І такі тендери вона з легкістю виграє, незважаючи на дуже жорстку конкуренцію в цій сфері.

За рік виграли більше 15 тендерів

У 2020 році компанія "Автомагістраль-Південь" виграла відразу більше 15 тендерів на загальну суму майже 20 млрд грн. Частина підрядів - будівництво доріг практично з нуля, а частина - поточний ремонт трас.

Наприклад, минулого року фірма виграла тендер по ремонту дороги Дніпро-Миколаїв, який оцінюється майже в 1,8 млрд грн. Крім того, "Автомагістраль-Південь" ремонтуватиме дорогу Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя. Цей тендер принесе компанії майже 700 млн грн.

Але найбільшим шматком грошового пирога для компанії став тендер з будівництва частини дороги Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. Цей підряд компанія також виграла в минулому році. Причому, спочатку на будівництво частини цієї дороги в Дніпропетровській області з бюджету планували витратити понад 12,5 млрд грн. Саме такою була очікувана вартість реалізації проекту. Але "Автомагістраль-Південь" вирішила просто демпінгувати, щоб за всяку ціну забрати цей тендер собі. У підсумку, компанія запропонувала побудувати дорогу за 10,6 млрд грн. Тобто, фактично на 2 млрд грн. дешевше, ніж були готові платити з бюджету.

Весь фокус полягає в тому, що дуже часто фірми занижують свою грошову пропозицію по тендеру на будівництво, щоб забрати собі підряд. Але потім, коли починаються роботи з виконання завдання тендеру, укладаються додаткові договори, що збільшує вартість робіт. Поміняти вже нічого неможливо, а тому чиновники доплачують бюджетні гроші. Таким чином "обрані" фірми в підсумку отримують саме те, що хотіли спочатку.

В цілому, на трасі Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка компанія "Автомагістраль-Південь" виграла тендерів більш, ніж на 12 млрд грн., адже крім основного підряду були ще кілька. Всі виграні тендери майже на 20 млрд грн. настільки масштабні, що роботи з їх виконання почалися ще в минулому році і продовжуватися в поточному.

Загалом, складається така ситуація, що протягом 2017-2019 років "Автомагістраль-Південь" виграла тендерів по Дніпропетровській області на суму близько 4 млрд грн., а ось тільки за минулий рік вона взяла підрядів на суму майже в п'ять разів більше.

Покровителі з високих кабінетів

Природно, без великого покровительства в Україні такі великі тендери освоїти неможливо. Але у "Автомагістраль-Південь" з цим все в повному порядку, адже фірма досить близька до головного куратора президентської програми "Велике будівництво" заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. І його соратника по "Великому будівництву" Юрія Голика. Для останнього "Автомагістраль-Південь" знайома вже досить давно. Справа в тому, що свого часу Юрій Голик був позаштатним радником губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка, який був на цій посаді протягом 2015-2019 років.

За часів президентства Петра Порошенка саме "Автомагістраль-Південь" вигравала досить солідні тендери з будівництва доріг на Дніпропетровщині. У цій справі компанію всіляко підтримував саме губернатор Дніпропетровської області Резніченко, а ось його радник Юрій Голик фактично курирував всі питання в області, пов'язані з будівництвом і ремонтом інфраструктурних об'єктів, хоча і не мав офіційної чиновницької посади в ОДА. Такий стан справ був дуже корисним для самого губернатора Резніченка, адже всю чорнову роботу з організації тендерів і курирування різних будівництв виконував саме Голик, а оскільки він не мав офіційної посади, то і декларацію йому подавати не потрібно було. Це було своєрідним щитом перед антикорупціонерами, які завжди знаходять у великих тендерах різні темні схеми.

А Кирило Тимошенко свого часу був одним з піарників команди Порошенка. А оскільки нинішній заступник голови Офісу президента є вихідцем з Дніпропетровської області і завжди, як то кажуть, крутився в місцевій політиці, він прекрасно знав про тандем Резніченка-Голика. Більше того, як стверджують ЗМІ, Тимошенко давно особисто знає Юрія Голика. Познайомив їх батько нинішнього заступника Голови ОП Владлен Тимошенко - бізнесмен з Дніпра, а також депутат Дніпропетровської облради. Сам Тимошенко-старший знає Голика через Геннадія Корбана і Бориса Філатова, які володіли торговим центром "Пасаж" в Дніпрі, а Владлен Тимошенко був директором цього ТЦ.

Ну і не потрібно забувати, що і Голик, і Резніченко є вихідцями з "Українського медіахолдингу", який свого часу належав Борису Ложкіну, якому Резніченко доводиться родичем. Не дивно, що кар'єра обох отримала відчутний поштовх після того, як Ложкін очолив адміністрацію Порошенка.

Не забув старих знайомих

Далі історія розвивалася в наступному ключі. Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України і Валентин Резніченко звільняється з посади губернатора Дніпропетровської області. Природно, Юрій Голик також втрачає повноваження позаштатного радника Резніченка. У свою чергу Кирило Тимошенко відразу ж після вступу Зеленського в повноваження, стає заступником голови Офісу президента, оскільки зіграв важливу роль у передвиборчій кампанії нинішнього глави держави.

Як тільки Тимошенко з'явився на Банковій, він відразу ж згадав про Голика, якого просунув на посаду радника тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Через якийсь час визріває ідея з організацією "Великого будівництва". І ось тут настає справжній зоряний час Голика, який зі своїм досвідом у будівельних проектах увійшов до Координаційної ради з реалізації проекту "Велике будівництво". Сталося це влітку 2020 року, але вже до того під пильною увагою Голика почали реалізовуватися проекти президентської програми. Одним з флагманів якої і є будівництво дороги Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. Ось саме тут на велику арену тендерних процедур і вивели знайому Голику компанію "Автомагістраль-Південь". Символічно, що ця дорожньо-будівельна фірма має Дніпровське коріння. Хоча, фактично вона зареєстрована в Одесі, але згідно даних перевірки Держслужби з надзвичайних ситуацій, практично всі потужності "Автомагістраль-Південь" знаходяться в Дніпрі.

Користуючись авторитетом у президента і Кирила Тимошенка за просування "Великого будівництва" Юрій Голик, схоже, не забув і про колишнього шефа – Валентина Резніченка. Наприкінці 2020 року Володимир Зеленський знову призначив Резніченка губернатором Дніпропетровщини. Тому тандем Голик-Резніченко фактично знову возз'єднався. Перший просуває "Велике будівництво" з Києва, а Резніченко безпосередньо стежить, як "Автомагістраль-Південь" виконує багатомільярдні тендери в Дніпропетровській області. А на самому верху все це курирує Кирило Тимошенко.

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