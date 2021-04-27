В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь

Амбициозный проект компании Рината Ахметова "Метинвест" по строительству в Мариуполе частного вуза "Метинвест политехника" оказался в эпицентре скандала местного масштаба

Амбициозный проект компании Рината Ахметова "Метинвест" по строительству в Мариуполе частного вуза "Метинвест политехника" оказался в эпицентре скандала местного масштаба

Жителей приморского города возмутила идея возвести 12 этажей из стекла и металла в историческом центре. Акции протеста заставили "Метинвест" отступить, а подконтрольную хозяину СКМ мэрию в валидольном режиме искать новую локацию. За скандальной мариупольской хроникой внимательно следил RegioNews.

"Донбасс Арена" от науки

О планах строительства "Метинвест политехники" было заявлено в марте этого года. Первый частный горно-металлургический вуз, как заявили основатели, должен набрать 200 студентов уже в 2022 году. Ведущие специальности - "Металлургия", "Металловедение", "Компьютерные науки", "Экономика", "Охрана труда" и "Горное дело", партнеры по созданию лабораторий - Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo, разработчики программ - 11 докторов и 18 кандидатов наук и, как вишенка на торте: архитектор главного ультрасовременного 12-этажного учебного корпуса – модный нидерландский урбанист Хироки Мацуура.

Фото: metinvestholding.com

Такая себе "Донбасс Арена" от науки с перспективой пройти мастер-классы на мариупольских меткомбинатах имени Ильича и "Азовсталь", также принадлежащих олигарху-благодетелю Ринату Ахметову. Вопрос о наличии в Мариуполе профильного вуза – Приазовского государственного технического университета, дающего образование практически по тем же специальностям, отпал сам собой. Его выпускники больше думают о том, как уехать из столицы Приазовья, на меткомбинаты идти не стремятся, и с этим нужно что-то делать.

Почему нас не спросили?

Реакция мариупольской громады была мгновенной. С одной стороны – местная власть, корпоративные СМИ, проахметовский депутатский корпус - светились от счастья и приветствовали создание приазовской Лиги плюща. А вот с другой – экологические активисты, немногочисленная политическая оппозиция из местной организации партии "Сила людей", противники "Метинвеста", как монополиста, возмутились выбором локации для строительства в Городском саду.

Первый митинг протеста уже 28 марта собрал несколько сотен человек, главным его тезисом была претензия к местной власти: почему выделили землю, не посоветовавшись с громадой? Нужно понимать, что Городской сад в представлении местных жителей – едва ли не единственное место в центре города, где ароматы выбросов металлургических гигантов сдуваются морским бризом, под многолетними деревьями можно отдохнуть и погулять с ребенком, раствориться в пленере с морским пейзажем. И даже иконостас бюстов литераторов из советской школьной хрестоматии не очень его портит – все-таки парк основан в 1863 году, имеет больше смыслов, чем тот же "Метинвест".

Фото: 0629.com.ua

Да и сама идея отгрохать 12-этажный корпус из стекла и стали посреди одно- и двухэтажного исторического центра, рядом с разрушенной синагогой, сгоревшим при штурме еще в 2014 году горуправлением милиции, домом-музеем Архипа Куинджи, "убитым" домом иконы мариупольской архитектуры Виктора Нильсена, показалось активистам не комильфо. Даже перспектива реконструкции для организации кампуса спорткомплекса "Старт", унитазы которого, по словам депутата горсовета от ОПЗЖ Максима Ткача, "еще задницу Ленина видели", не переубедила протестующих. Они потребовали сменить локацию, поскольку подходящих в городе предостаточно, и следует "строить парк вокруг здания, а не здание в парке".

Мир рухнул

Развязка наступила внезапно. На пике противостояния, когда власти доказывали, что стройка пойдет не совсем уж и в парке и снесли аварийный, заброшенный летний кинотеатр, на месте которого должен был возникнуть новый архитектурный шедевр, а протестующие выясняли, сколько столетних тополей окажутся в зоне строительства, и раскопали информацию, что документация под строительство оформлена незаконно. Только пала первая палатка ОПЗЖ, решившей присоединиться к неполитическому протесту, а забор вокруг стройки покрылся отпечатками детских ладошек и надписями типа: "Дядя Ринат не трогай наш сад", "Метинвест" заявил, что "уважает мнение громады Мариуполя и с пониманием относится к желанию горожан сохранить текущий облик Городского сада" и переносит место стройки, может быть, даже в другой город.

Фото: 0629.com.ua

Сессия горсовета 15 апреля, на которой должны были проголосовать вопрос о строительстве, а теперь его снимали, напоминала похороны дорогого Леонида Ильича вперемешку с гневом трудящихся. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко, жена которого, сотрудница "Метинвеста", задекларировала 12 млн 822 тысячи гривен дохода в 2020 году, был непривычно груб и назвал упомянутые ладошки на заборе "днищем", его зам Александр Кочурин увидел вокруг "пустоту" и всех простил, как и депутаты, разделившие его горе на двухчасовой сессии.

Win-win

Обсуждение демарша "Метинвеста" и победы активистов громады явно затмило в мариупольских пабликах и СМИ наличие 90-тысячной российской армии на границе Украины. Это в прифронтовом то городе! Перспектива оказаться в лузерах и отдать "Метинвест политехнику" тому же Запорожью пугала сильнее путинского полномасштабного вторжения. Мэрия подвела "главного инвестора города", а оппозиция явно оказалась крайней, несмотря на логичность и последовательность протеста.

Нужно было срочно действовать и уже 16 апреля на встрече лидеров всех пяти фракций горсовета согласовали альтернативную локацию – на пустыре возле центральной недавно реконструированной площади Свободы. По словам мэра, это место имеет все необходимые инфраструктурные атрибуты и достаточно "прикольно" для молодежи. Кроме того, граничит с главным корпусом Мариупольского гуманитарного университета, что даст, мол, неплохую синергию.

Теперь 28 апреля депутаты горсовета должны будут проголосовать Меморандум о сотрудничестве с "Метинвестом", предложить компании эту локацию и ждать, что решат на металлургическом Олимпе.