Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад

Бердянскому градоначальнику удалось выиграть мэрские выборы, однако фактически все рычаги влияния до сих пор находятся в руках реального хозяина курортного города

Бердянскому градоначальнику удалось выиграть мэрские выборы, однако фактически все рычаги влияния до сих пор находятся в руках реального хозяина курортного города

Осенью 2020 года после длительного перерыва Валерию Баранову снова удалось возглавить главный курорт Запорожской области – город Бердянск. До этого Баранов дважды занимал главное кресло города, затем избирался нардепом, в марте – октябре бурного 2014 года возглавлял Запорожскую ОГА, а в ноябре 2020-го во втором туре с разрывом менее чем в тысячу голосов он победил своего основного конкурента от ОПЗЖ, снова став бердянским мэром.

И снова здравствуйте!

Следует отметить, что прошедшая предвыборная кампания в Бердянске оказалась невероятно трудной и жесткой. Негласный хозяин города, бизнесмен и нардеп Александр Пономарев был уверен в победе своей креатуры – на тот момент депутата городского совета Александра Свидло, который выдвигался от ОПЗЖ (эту же политическую силу в парламенте представляет и Пономарев). Фактически в Бердянске до определенного момента достойного политического противника Свидло не наблюдалось. Поэтому победа, казалось, была практически в кармане Пономарева.

Однако за несколько дней до старта регистрации кандидатов на должность городского головы в телефонном разговоре с RegioNews Валерий Баранов сообщил сенсационную новость: он принял решение баллотироваться в мэры. Как отметил тогда сам Баранов, это решение было быстрым и окончательным, а побудили его к этому данные социологии, которая, по его словам, свидетельствовала о том, что ему доверяют более чем 60% жителей Бердянска. Поэтому 63-летний Валерий Алексеевич и "двинул" на выборы под флагом политической партии "За майбутнє".

Эта новость буквально выбила из колеи всю команду Свидло-Пономарева, и они включили все доступные механизмы для борьбы с Барановым: были задействованы подконтрольные СМИ, которые не гнушались "черным пиаром" в отношении этого кандидата, всячески применялся админресурс, пачками летели судебные иски в различные инстанции с требованием снять господина Валерия с выборов. Баранов в свою очередь тоже не сидел, сложа руки, и как мог критиковал тогдашнюю местную власть и лично господина Пономарева. И это сработало. Как мы уже говорили, во втором туре Валерий Баранов победил на выборах. Но, к сожалению, ему не удалось стать полноценным хозяином города.

А большинство кто?

По результатам выборов Бердянского городского совета, 15 мандатов из 38-ми возможных получили выдвиженцы ОПЗЖ, которая здесь находится под контролем Пономарева. Также в горсовет прошли представители "Слуги народа", "Нашего края", "Європейської солідарності" и "Оппозиционного блока". Следует отметить, что почти в каждой фракции есть лица, близкие к Пономареву – или работающие в его фирмах, или те, кто имеют родственные или дружеские связи с его семьей. Фактически же именно Пономареву удалось собрать в горсовете свое, так сказать, монобольшинство: 2/3 голосов, которые необходимы, как минимум, для отставки городского головы или же полной блокады работы горсовета, у действующего нардепа есть.

Что же остается Баранову? Торговаться и слепо слушаться негласного хозяина жемчужины Азова. Так оно и вышло. Первое, что немного шокировало политических соратников и сторонников нового мэра, который, напомним, невероятно критиковал городскую власть в период предвыборной кампании, его предложение в отношении кандидатуры секретаря городского совета. Именно Баранов предложил на эту должность... своего главного оппонента в мэрской гонке Свидло. Прогнозируемо, что депутатский корпус поддержал такое предложение.

Говорят, что вместо этого бердянский градоначальник получил свои "плюшки". В частности, ему удалось провести нескольких своих людей в собственные заместители и в состав исполкома (хотя большинство должностей прогнозируемо досталось пулу Пономарева). Кроме того, если верить источникам RegioNews, Баранову гарантировали временную "неприкосновенность". В том плане, что депутаты не будут блокировать основные вопросы, влияющие на жизнеобеспечение города, и не тронут самого мэра. Правда, на сколько хватит этой напускной дружбы и лояльности - большой вопрос.

На войне как на войне?

Чрезмерная лояльность Баранова к своим оппонентам возмутила даже его вчерашних политических партнеров и друзей. Под давлением своего политического "старшего брата" в лице пономаревского пула Валерий Алексеевич не только изменил свой политический предвыборный тон, но и начал откровенно заигрывать с оппонентами. Кроме того, что он принял правила игры, которые диктуют его недоброжелатели, Баранов уже успел наделать кучу политических ошибок.

Во-первых, городской голова не стал менять руководящий состав местных коммунальных предприятий и отделов горсовета, которые активно критиковал во время предвыборной кампании (за исключением КП "Бердянскводоканал", руководитель которого и так уже "висел на волоске"). Кроме того, глава курортного Бердянска меняет свою позицию со скоростью света. К примеру: после введения санкций против определенных телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком, Баранов громко заговорил о том, что необходимо запретить в Украине деятельность ОПЗЖ, а самого олигарха выслать на ПМЖ к его российскому куму. Это заявление прозвучало в прямом эфире местных телеканалов. А уже через несколько дней на сессии горсовета Баранов... извинился за свои слова перед депутатами ОПЗЖ, которые, напомним, в горсовете – в пономаревском монобольшинстве.

Из таких, казалось бы, мелочей складывается общая картина и становится ясно, кто же на самом деле руководит городом. Сам его руководитель свою позицию объясняет очень просто: "Я не хочу войны". Однако тут и дураку понятно, что решение об этой самой войне принимает далеко не городской голова. Боится ли Баранов импичмента? Скорее всего. Однако, когда он шел на выборы, прекрасно понимал, в какой ситуации окажется, учитывая то, как он доверяет социологии. Боится ли Валерий Баранов лично Александра Пономарева? Возможно. Потому что история отношений этих уважаемых господ очень давняя, и они прекрасно знают, кто и на что способен. Что-что, а на серьезную войну способны оба.

Надеется ли городской голова на лучший сценарий для себя в этой ситуации? Здесь 100%. Единственным вариантом достойной "капитуляции" могут быть внеочередные парламентские выборы. По данным источников RegioNews, Баранов очень надеется, что президент Владимир Зеленский все же распустит нынешний состав Верховной Рады, а бердянский мэр в очередной раз попадет в помещение под куполом. Впрочем, доверят ли бердянцы Валерию Алексеевичу представлять их интересы в парламенте, учитывая его необыкновенную политическую нестабильность, большой вопрос. Тут, как говорится, или пан, или пропал. Или Баранов решится на очередной блицкриг против своего извечного противника Пономарева, или же согласится до конца своего мэрского срока танцевать на раскаленной сковороде бердянского политического ада.