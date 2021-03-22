Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни

Прошло уже чуть больше ста дней, как городской голова Херсона и, по состоянию на сегодня, еще и нардеп Колыхаев принес присягу. Он сразу попросил не критиковать его полгода, дать поработать и разобраться с «наследством», доставшимся от предшественников. Правда, тут же в ответ на него обрушилась лавина критики за эту просьбу

Прошло уже чуть больше ста дней, как городской голова Херсона и, по состоянию на сегодня, еще и нардеп Колыхаев принес присягу. Он сразу попросил не критиковать его полгода, дать поработать и разобраться с «наследством», доставшимся от предшественников. Правда, тут же в ответ на него обрушилась лавина критики за эту просьбу

Фото: Facebook

Игорь Колыхаев заявляет, что на этом этапе относится к городу как к компании, которая переживает кризис. Например, нет Генплана, поэтому, как говорит мэр, Херсон остановился в развитии. По результатам аудита департамента ЖКХ, который провели в мэрии, только за последние два года выявили финансовые нарушения, которые привели к потерям бюджетных средств на сумму свыше 12 млн грн. В городе проблемное буквально все – дороги, тротуары, парки, освещение.

До марта городской голова мог похвастаться пока что не очень удачными попытками разобраться с незаконными МАФами в городе. Он назначил и практически сразу освободил профильного заместителя, который курировал жилищно-коммунальную сферу. Его критиковали за то, что он перетянул к себе часть команды экс-главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Также возникли скандалы вокруг российского гражданства его советника Бориса Вейшторта.

Еще и "порадовал" комментарий другого мэрского советника Юрия Погребного в соцсетях по поводу иллюминации на зеленой зоне возле мэрии. "Мой вывод: в городе Херсоне на одного нормального цивилизованную человека - восемь "шариковых", - цитировали СМИ Погребного. Наблюдали обозреватели и за тем, появятся ли в команде Колыхаева люди из других городов – мэр ездил за опытом во Львов, Харьков, Винницу и намекал, что будет апгрейд команды и методик управления именно с учетом привлечения кадров со стороны.

На одной из сессий городского совета даже выступила представительница харьковской мэрии – тамошняя начальница управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская (кстати, бывшая жена известного заместителя главы МВД Антона Геращенко). Однако ее выступление закончилось просто еще одним скандалом: журналисты зафиксировали переписку харьковчанки с городским головой Херсона, которую растащили на цитаты. В частности, о том, что представители Харькова, мол, не готовы менять "лакшери привычки", однако готовы немного потерпеть от жизни в Херсоне и "обсудить правила игры".

В то же время в городе хоть небольшие, но сдвиги все же происходят. Одна из проблем Херсона, которая удивит многих жителей других областных центров, – отсутствие общественного транспорта в вечернее время. Этот вопрос никак не могли решить в прошлые годы - власть ссылалась на отсутствие транспорта, водителей, пассажиров. Как бы то ни было, а уже 16 марта мэр сообщил, что троллейбусы будут ходить до 23-х часов. Однако в соцсетях сразу возникло обсуждение, хватит ли водителей, чтобы они не перерабатывали. Собственно, если сегодня затронуть любую сферу жизнедеятельности города – везде проблемы, и постоянно есть люди, недовольные как ими, так и тем, какие решения предлагает власть.

Мы попросили наших экспертов оценить работу мэра за эти сто дней – стоит ли уже сейчас требовать от Колыхаева выполнения предвыборных обещаний, и что происходит с его командой.

Политолог Дементий Белый

Политическую ситуацию в городском совете мы можем охарактеризовать как переходный период, который затянулся. Избирательная сказка уже закончилась и начались серые будни: необходимость искать голоса для принятия решений в городском совете, решать юридические вопросы по увольнению старой команды и приглашать профессионалов или подыскивать уже реализованные в других городах успешные решения, аналогичные нашим проблемам. Но повсюду обнаруживаются неожиданные сложности, и процесс постоянно тормозится.

Политическая целесообразность подталкивает городского главу в объятия ОПЗЖ, команда которой состоит из старой гвардии бывших "регионалов" и некоторых молодых лиц. Подобный политический дрейф является логичным, потому что действующий городской голова шел под флагом откладывания идеологических конфликтов ради развития Херсона. Но сближение с ОПЗЖ – это, с одной стороны, усиление в прифронтовом областном центре пророссийских позиций, что может быть вызовом для национальной безопасности. А с другой - это является угрозой возвращения старых и проверенных десятилетиями коррупционных схем.

Все это происходит на фоне эпидемии поджогов в городе дорогих автомашин, что является индикатором войны за передел сфер влияния, войны, о которой мы можем только догадываться. В результате ощущается рост разочарования командой городского главы и даже разочарование в середине его команды.

Неопределенность ситуации подчеркивается и тем фактом, что Игорь Колыхаев до сих пор находится на двух стульях. С одной стороны, он уже три месяца является городским головой, а с другой стороны, до сих пор является народным депутатом, потому что Верховная Рада по каким-то неизвестным причинам тормозит процесс прекращения его депутатских полномочий. То есть складывается впечатление, что Колыхаев не хочет терять "запасной аэродром". Или его кто-то держит в резерве.

Единственное, что пока безусловно хорошо получается у нового городского головы, это создание праздничного настроения у горожан. В этой области, действительно, мы наблюдаем революционный прорыв. Еще никто из руководителей города так красиво не украшал центральную площадку перед горисполкомом на праздник 8 марта. С другой стороны, сказочные праздники должны когда-то заканчиваться и начинаться обычная работа, но у нас праздник затянулся.

Политолог Александр Мошнягул

Если говорить о деятельности новой городской власти за первые три месяца, сначала надо вспомнить о том, в каких условиях она начала работать. Действительно, городские власти пришли к руководству Херсоном после, скажем так, не очень удачной работы предыдущей команды. То есть получили достаточно серьезные проблемы. Сложная общая социально-экономическая ситуация в стране - тоже негативный фактор. Кроме того, политической силе, которая представляет мэра ( "Партия Игоря Колыхаева "Нам тут жити"), для осуществления его планов нужна поддержка других фракций, чтобы иметь большинство. И еще проблема – современное законодательство так построено, что очень сложно уволить чиновников, руководителей некоторых подразделений, которые плохо, по мнению властей, работают. Потому что, конечно, мэр не решает все проблемы – должна быть команда. Есть примеры, когда при предыдущей власти увольняли чиновников, которые через суд восстанавливались.

Но есть и достаточно серьезные сильные стороны – это то, что городской голова получил очень большой кредит доверия со стороны избирателей, местной элиты. Как, например, Владимир Зеленский после выборов. И это предпосылка, которая могла бы добавлять решительности в действиях, в частности, в кадровой политике, в отношениях с другими фракциями. Вторая положительная сторона – городской голова подходил к выборам с пониманием главных проблем. Он шел с достаточно подробной и конкретной предвыборной программой. Из которой многими экспертами делались выводы, что он, в принципе, адекватно оценивает ситуацию в городе.

Сейчас, по моему мнению, еще рано говорить о том, выполняет ли мэр свою предвыборную программу. Мэр обещал, что через шесть месяцев после его вступления на должность он проведет первый отчет. И тогда можно будет главе задавать первые вопросы и предъявлять претензии относительно выполнения предвыборных обещаний. Но можно сказать, что блицкриг не состоялся по выполнению предвыборных обещаний, которые ожидала громада. Когда я об этом говорю, я опираюсь исключительно на распоряжения городского головы, на принятые депутатами решения, решения исполкома, на официальные новости на официальном сайте. Видим определенные торможения.

Например, одно из ключевых обещаний – изменить кадры, построить новую эффективную структуру управления городом. На сегодня по ключевым должностям имеем только назначение нового начальник юротдела, уволился по возрасту начальник управления образования и пока не назначен новый руководитель. Есть новый начальник департамента земельно-архитектурного, но здесь следует отметить, что просто вернули предыдущего руководителя времен мэрства Владимира Миколаенко – Михаила Жарова. Подтверждаются сомнения, которые возникали накануне выборов, о наличии у городского головы эффективной команды реформаторов.

Что касается общей социально-экономической ситуации, то анализ решений городского совета, решений исполкома говорит о том, что мы пока не видим действительно реформаторских решительных действий, распоряжений, которые бы говорили о том, что мы можем ожидать преобразования. Возможно, этих трех месяцев мало для оценки, но пока нет быстрого продвижения хоть в чем-то.