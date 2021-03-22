Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
Ігор Колихаєв заявляє, що на цьому етапі ставиться до міста як до компанії, яка переживає кризу. Наприклад, немає Генплану, тому, як каже мер, Херсон зупинився у розвитку. За результатами аудиту департаменту ЖКГ, який провели у мерії, тільки за останні два роки виявили фінансові порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів на суму понад 12 млн грн. У місті проблемне буквально все – дороги, тротуари, парки, стан освітлення.
До березня міський голова міг похвалитися поки що не дуже вдалими спробами розібратися з незаконними МАФами у місті. Він призначив і практично відразу звільнив профільного заступника, що курував житлово-комунальну сферу. Його критикували за те, що він перетягнув до себе частину команди ексголови Херсонської облради Владислава Мангера, який наразі перебуває в СІЗО за підозрою у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк. Також виникли скандали навколо російського громадянства його радника Бориса Вєйшторта.
Ще й "порадував" коментар іншого мерського радника Юрія Погрібного у соцмережах щодо ілюмінації на зеленій зоні біля мерії. "Мій висновок: в місті Херсоні на одну нормальну цивілізовану людину - вісім "шарикових", - цитували ЗМІ Погрібного. Спостерігали оглядачі і за тим, чи з’являться у команді Колихаєва люди з інших міст – мер їздив за досвідом у Львів, Харків, Вінницю та натякав, що буде апгрейд команди і методик управління саме з огляду на залучення кадрів зі сторони.
На одній з сесій міської ради навіть виступила представниця харківської мерії – тамтешня начальниця управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська (до речі, колишня дружина відомого заступника глави МВС Антона Геращенка). Проте її виступ закінчився просто ще одним скандалом: журналісти зафіксували переписку харків’янки з міським головою Херсона, яку розтягли на цитати. Зокрема, про те, що представники Харкова, мовляв, не готові змінювати "лакшері звички", проте готові трохи потерпіти від життя у Херсоні та "обговорювати правила гри".
Водночас у місті хоч невеликі, але зрушення все ж відбуваються. Одна з проблем Херсона, яка здивує багатьох мешканців інших обласних центрів, – відсутність громадського транспорту у вечірній час. Це питання ніяк не могли вирішити у минулі роки - влада посилалася на відсутність транспорту, водіїв, пасажирів. Хоч там як, а вже 16 березня мер повідомив, що тролейбуси ходитимуть до 23-ї години. Проте у соцмережах відразу виникло обговорення, чи вистачить водіїв, щоб вони не перепрацьовували. Власне, якщо сьогодні зачепити будь яку сферу життєдіяльності міста – скрізь проблеми, і постійно є люди, невдоволені як ними, так і тим, які рішення пропонує влада.
Ми попросили наших експертів оцінити роботу мера за ці сто днів – чи варто вже вимагати від Колихаєва виконання передвиборчих обіцянок, і що відбувається з його командою.
Політолог Дементій Білий
Політичну ситуацію в міській раді ми можемо охарактеризувати як перехідний період, що затягнувся. Виборча казка вже закінчилася та почалися сірі будні: необхідність шукати голоси для ухвалення рішень в міській раді, вирішувати юридичні питання по звільненню старої команди та запрошувати професіоналів або підшукувати вже реалізовані в інших містах успішні рішення щодо розв'язання аналогічних нашим проблем. Але всюди виявляються несподівані складнощі, та процес постійно гальмується.
Політична доцільність підштовхує міського голову в обійми ОПЗЖ, команда якої складається зі старої гвардії колишніх "регіоналів" та деяких молодих обличь. Подібний політичний дрейф є логічним, бо діючий міський голова йшов під прапором відкладання ідеологічних конфліктів заради розвитку Херсону. Але зближення із ОПЗЖ – це, з одного боку, посилення в прифронтовому обласному центрі проросійських позицій, що може бути викликом для національної безпеки. А з іншого - це є загрозою повернення старих та перевірених десятиріччями корупційних схем.
Все це відбувається на фоні епідемії підпалень в місті дорогих автомашин, що є індикатором війни за переділ сфер впливу, війни, про яку ми можемо лише здогадуватися. В результаті відчувається зростання розчарування командою міського голови й навіть розчарування в середині його команди.
Невизначеність ситуації підкреслюється й тим фактом, що Ігор Колихаєв й досі перебуває на двох стільцях. З одного боку, він вже три місяці є міським головою, а з іншого боку, й досі є народним депутатом, бо Верховна Рада з якихось невідомих причин гальмує процес припинення його депутатських повноважень. Тобто складається враження, що Колихаєв не хоче втрачати "запасний аеродром". Або його хтось тримає у резерві.
Єдине, що поки беззаперечно добре виходить у нового міського голови, це створення святкового настрою у городян. У цій царині, дійсно, ми спостерігаємо революційний прорив. Ще ніхто з керівників міста так красиво не прикрашав центральний майданчик перед міськвиконкомом на свято 8 березня. З іншого боку, казкові свята повинні колись закінчуватися й починатися звичайна робота, але у нас свято затягнулося.
Політолог Олександр Мошнягул
Якщо казати про діяльність нової міської влади за перші три місяці, спочатку треба згадати про те, в яких умовах вона почала працювати. Дійсно, міська влада прийшли до керівництва Херсоном після, скажімо так, не дуже вдалої роботи попередньої команди. Тобто отримала достатньо серйозні проблеми. Складна загальна соціально-економічна ситуація в країні - теж негативний фактор. Крім того, політичній силі, яка представляє мера ( "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити"), для здійснення його планів потрібна підтримка інших фракцій, щоб мати більшість. І ще проблема – сучасне законодавство так побудоване, що дуже складно звільнити посадовців, керівників певних підрозділів, які погано, на думку влади, працюють. Бо, звичайно, міський голова не вирішує всі проблеми – має бути команда. Маємо приклади, коли за попередньої влади звільняли посадовців, які через суд відновлювалися.
Але є і достатньо серйозні сильні сторони – це те, що міський голова отримав дуже великий кредит довіри з боку виборців, місцевої еліти. Як, наприклад, Володимир Зеленський після виборів. І це передумова, що могла б додавати рішучості в діях, зокрема, у кадровій політиці, у відносинах з іншими фракціями. Друга позитивна сторона – міський голова підходив до виборів з розумінням головних проблем. Він йшов з достатньо докладною і конкретною передвиборчою програмою. З якої багатьма експертами робилися висновки, що він, в принципі, адекватно оцінює ситуацію у місті.
Наразі, на мою думку, ще рано казати про те, чи виконує міський голова свою передвиборчу програму. Мер обіцяв, що через шість місяців після його вступу на посаду він проведе перший звіт. І тоді можна буде голові ставити перші питання та пред’являти претензії щодо виконання передвиборчих обіцянок. Але можна сказати, що не відбувся бліцкриг щодо виконання передвиборчих обіцянок, на які очікувала громада. Коли я про це кажу, я спираюся, виключно на розпорядження міського голови, на прийняті депутатами рішення, на рішення виконкому, на новини офіційні на офіційному сайті. Бачимо певні гальмування.
Наприклад, одна з ключових обіцянок – змінити кадри, побудувати нову ефективну структуру управління містом. На сьогодні по ключовим посадам маємо лише призначення нового начальник юрвідділу, звільнився за віком начальник управління освіти і поки не призначений новий керівник. Є новий начальник департаменту земельно-архітектурного, але тут слід зазначити, що просто повернули попереднього керівника часів мерства Володимира Миколаєнка – Михайла Жарова. Підтверджуються сумніви, які виникали напередодні виборів, щодо наявності у міського голови ефективної команди реформаторів.
Що стосується загальної соціально-економічної ситуації, то аналіз рішень міської ради, рішень виконкому говорить про те, що ми поки не бачимо дійсно реформаторських рішучих дій, розпоряджень, які б казали про те, що ми можемо очікувати на перетворення. Можливо, цих трьох місяців мало для оцінки, але поки немає швидкого просування хоч в чомусь.