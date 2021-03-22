Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні

Минуло вже трохи більше ста днів, як міський голова Херсона та, станом на сьогодні, ще й нардеп Колихаєв склав присягу. Він відразу попросив не критикувати його пів року, дати попрацювати і розібратися зі «спадком», що дістався від попередників. Щоправда, тут же у відповідь отримав лавину критики за це прохання

Минуло вже трохи більше ста днів, як міський голова Херсона та, станом на сьогодні, ще й нардеп Колихаєв склав присягу. Він відразу попросив не критикувати його пів року, дати попрацювати і розібратися зі «спадком», що дістався від попередників. Щоправда, тут же у відповідь отримав лавину критики за це прохання

Фото: Facebook

Ігор Колихаєв заявляє, що на цьому етапі ставиться до міста як до компанії, яка переживає кризу. Наприклад, немає Генплану, тому, як каже мер, Херсон зупинився у розвитку. За результатами аудиту департаменту ЖКГ, який провели у мерії, тільки за останні два роки виявили фінансові порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів на суму понад 12 млн грн. У місті проблемне буквально все – дороги, тротуари, парки, стан освітлення.

До березня міський голова міг похвалитися поки що не дуже вдалими спробами розібратися з незаконними МАФами у місті. Він призначив і практично відразу звільнив профільного заступника, що курував житлово-комунальну сферу. Його критикували за те, що він перетягнув до себе частину команди ексголови Херсонської облради Владислава Мангера, який наразі перебуває в СІЗО за підозрою у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк. Також виникли скандали навколо російського громадянства його радника Бориса Вєйшторта.

Ще й "порадував" коментар іншого мерського радника Юрія Погрібного у соцмережах щодо ілюмінації на зеленій зоні біля мерії. "Мій висновок: в місті Херсоні на одну нормальну цивілізовану людину - вісім "шарикових", - цитували ЗМІ Погрібного. Спостерігали оглядачі і за тим, чи з’являться у команді Колихаєва люди з інших міст – мер їздив за досвідом у Львів, Харків, Вінницю та натякав, що буде апгрейд команди і методик управління саме з огляду на залучення кадрів зі сторони.

На одній з сесій міської ради навіть виступила представниця харківської мерії – тамтешня начальниця управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська (до речі, колишня дружина відомого заступника глави МВС Антона Геращенка). Проте її виступ закінчився просто ще одним скандалом: журналісти зафіксували переписку харків’янки з міським головою Херсона, яку розтягли на цитати. Зокрема, про те, що представники Харкова, мовляв, не готові змінювати "лакшері звички", проте готові трохи потерпіти від життя у Херсоні та "обговорювати правила гри".

Водночас у місті хоч невеликі, але зрушення все ж відбуваються. Одна з проблем Херсона, яка здивує багатьох мешканців інших обласних центрів, – відсутність громадського транспорту у вечірній час. Це питання ніяк не могли вирішити у минулі роки - влада посилалася на відсутність транспорту, водіїв, пасажирів. Хоч там як, а вже 16 березня мер повідомив, що тролейбуси ходитимуть до 23-ї години. Проте у соцмережах відразу виникло обговорення, чи вистачить водіїв, щоб вони не перепрацьовували. Власне, якщо сьогодні зачепити будь яку сферу життєдіяльності міста – скрізь проблеми, і постійно є люди, невдоволені як ними, так і тим, які рішення пропонує влада.

Ми попросили наших експертів оцінити роботу мера за ці сто днів – чи варто вже вимагати від Колихаєва виконання передвиборчих обіцянок, і що відбувається з його командою.

Політолог Дементій Білий

Політичну ситуацію в міській раді ми можемо охарактеризувати як перехідний період, що затягнувся. Виборча казка вже закінчилася та почалися сірі будні: необхідність шукати голоси для ухвалення рішень в міській раді, вирішувати юридичні питання по звільненню старої команди та запрошувати професіоналів або підшукувати вже реалізовані в інших містах успішні рішення щодо розв'язання аналогічних нашим проблем. Але всюди виявляються несподівані складнощі, та процес постійно гальмується.

Політична доцільність підштовхує міського голову в обійми ОПЗЖ, команда якої складається зі старої гвардії колишніх "регіоналів" та деяких молодих обличь. Подібний політичний дрейф є логічним, бо діючий міський голова йшов під прапором відкладання ідеологічних конфліктів заради розвитку Херсону. Але зближення із ОПЗЖ – це, з одного боку, посилення в прифронтовому обласному центрі проросійських позицій, що може бути викликом для національної безпеки. А з іншого - це є загрозою повернення старих та перевірених десятиріччями корупційних схем.

Все це відбувається на фоні епідемії підпалень в місті дорогих автомашин, що є індикатором війни за переділ сфер впливу, війни, про яку ми можемо лише здогадуватися. В результаті відчувається зростання розчарування командою міського голови й навіть розчарування в середині його команди.

Невизначеність ситуації підкреслюється й тим фактом, що Ігор Колихаєв й досі перебуває на двох стільцях. З одного боку, він вже три місяці є міським головою, а з іншого боку, й досі є народним депутатом, бо Верховна Рада з якихось невідомих причин гальмує процес припинення його депутатських повноважень. Тобто складається враження, що Колихаєв не хоче втрачати "запасний аеродром". Або його хтось тримає у резерві.

Єдине, що поки беззаперечно добре виходить у нового міського голови, це створення святкового настрою у городян. У цій царині, дійсно, ми спостерігаємо революційний прорив. Ще ніхто з керівників міста так красиво не прикрашав центральний майданчик перед міськвиконкомом на свято 8 березня. З іншого боку, казкові свята повинні колись закінчуватися й починатися звичайна робота, але у нас свято затягнулося.

Політолог Олександр Мошнягул

Якщо казати про діяльність нової міської влади за перші три місяці, спочатку треба згадати про те, в яких умовах вона почала працювати. Дійсно, міська влада прийшли до керівництва Херсоном після, скажімо так, не дуже вдалої роботи попередньої команди. Тобто отримала достатньо серйозні проблеми. Складна загальна соціально-економічна ситуація в країні - теж негативний фактор. Крім того, політичній силі, яка представляє мера ( "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити"), для здійснення його планів потрібна підтримка інших фракцій, щоб мати більшість. І ще проблема – сучасне законодавство так побудоване, що дуже складно звільнити посадовців, керівників певних підрозділів, які погано, на думку влади, працюють. Бо, звичайно, міський голова не вирішує всі проблеми – має бути команда. Маємо приклади, коли за попередньої влади звільняли посадовців, які через суд відновлювалися.

Але є і достатньо серйозні сильні сторони – це те, що міський голова отримав дуже великий кредит довіри з боку виборців, місцевої еліти. Як, наприклад, Володимир Зеленський після виборів. І це передумова, що могла б додавати рішучості в діях, зокрема, у кадровій політиці, у відносинах з іншими фракціями. Друга позитивна сторона – міський голова підходив до виборів з розумінням головних проблем. Він йшов з достатньо докладною і конкретною передвиборчою програмою. З якої багатьма експертами робилися висновки, що він, в принципі, адекватно оцінює ситуацію у місті.

Наразі, на мою думку, ще рано казати про те, чи виконує міський голова свою передвиборчу програму. Мер обіцяв, що через шість місяців після його вступу на посаду він проведе перший звіт. І тоді можна буде голові ставити перші питання та пред’являти претензії щодо виконання передвиборчих обіцянок. Але можна сказати, що не відбувся бліцкриг щодо виконання передвиборчих обіцянок, на які очікувала громада. Коли я про це кажу, я спираюся, виключно на розпорядження міського голови, на прийняті депутатами рішення, на рішення виконкому, на новини офіційні на офіційному сайті. Бачимо певні гальмування.

Наприклад, одна з ключових обіцянок – змінити кадри, побудувати нову ефективну структуру управління містом. На сьогодні по ключовим посадам маємо лише призначення нового начальник юрвідділу, звільнився за віком начальник управління освіти і поки не призначений новий керівник. Є новий начальник департаменту земельно-архітектурного, але тут слід зазначити, що просто повернули попереднього керівника часів мерства Володимира Миколаєнка – Михайла Жарова. Підтверджуються сумніви, які виникали напередодні виборів, щодо наявності у міського голови ефективної команди реформаторів.

Що стосується загальної соціально-економічної ситуації, то аналіз рішень міської ради, рішень виконкому говорить про те, що ми поки не бачимо дійсно реформаторських рішучих дій, розпоряджень, які б казали про те, що ми можемо очікувати на перетворення. Можливо, цих трьох місяців мало для оцінки, але поки немає швидкого просування хоч в чомусь.