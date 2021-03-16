Подкомитет ВР поддержал решение о назначение выборов мэра Харькова на осень

Теперь это решение должен поддержать профильный комитет в среду, 17 марта

Теперь это решение должен поддержать профильный комитет в среду, 17 марта

Фото: telegra.ph

На заседании, 16 марта, подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии единогласно поддержал решение о назначении выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Микиша, передает RegioNews.

Только что, на заседании подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии, единогласно поддержали решение о назначении выборов Харьковского городского головы на осень 2021 года. Завтра Комитет и после рассмотрение Верховной Радой Украины", - написал депутат.

Ранее сообщалось, что заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что в среду 17 марта комитет рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова.