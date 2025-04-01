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Актер фильма, ставшего "хитом Оскара" в 2025 году, попал в Миротворец. Причина – поездки в оккупированный Крым

Об этом сообщается на самой платформе, передает RegioNews.

"Миротворцы" отметили, что российский 23-летний актер неоднократно нарушал государственную границу Украины. Марк Эйдельштейн незаконно посещал оккупированный Крым.

"Неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории (АР Крым). Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Незаконная коммерческая деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыма", - говорится в сообщении "Миротворца".

Справка . Марк Эйдельштейн – российский актер, которого журналисты прозвали "российским Тимоти Шаламе". Он сыграл в фильме "Анора" (лента получила немало номинаций на "Оскар" в 2025 году). Также его включали в лонг-лист премии Британской академии в области кино BAFTA. При этом по теме войны РФ против Украины актер не высказывается.