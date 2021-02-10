Начали с "одобрямса": как мэры промышленных центров Днепропетровщины получили удобные горсоветы

Центры двух из семи новых районов Днепропетровской области - Каменское и Павлоград - получили предыдущих градоначальников на вторую каденцию, а Никополь – бывшего секретаря горсовета

Центры двух из семи новых районов Днепропетровской области - Каменское и Павлоград - получили предыдущих градоначальников на вторую каденцию, а Никополь – бывшего секретаря горсовета

Эти новые-старые руководители пока имеют большинство в сессионных залах и лояльные исполкомы. А в придачу - кучу нерешенных городских проблем, которые не спишешь на центральную власть. Как сложилась поствыборная ситуация в Каменском, Павлограде и Никополе, разбирался RegioNews.

Каменское: как рулит мэрская "Бджола"

Андрей Белоусов, который руководил Каменским с 2015 года, на мэрских выборах 2020-го набрал 67% голосов. А его ближайший конкурент - всего 9%. Ситуация же в сессионном зале Каменского горсовета для второй каденции мэра сложилась чуть ли лучше всего: 21 депутат от "карманной" партии Белоусова "Бджола", 11 – от ОПЗЖ, 6 - от "Слуги народа" и 4 - от "Європейської солідарності". Всего - 42 депутата, то есть для промэрской коалиции голосов больше, чем достаточно: "Бджола" плюс один-два лояльных депутата. Например, из ОПЗЖ, часть фракции которой открыто симпатизирует Белоусову. Более того, ситуативно мэр может рассчитывать и на некоторых представителей "СН" и "ЄС".

С прохождением проектов решений через постоянные комиссии горсовета у Белоусова тоже пока не должно быть проблем. В комиссиях по вопросам законности, экологической политики, ЖКХ - главы от "Бджоли". Бюджетную комиссию возглавляет представитель "Євросолідарності", фирма мужа которой неоднократно выигрывала тендеры по благоустройству города (следует отметить, что в 2015 году Андрей Белоусов выиграл выборы на пост городского головы как выдвиженец от Блока Петра Порошенко). Транспортную комиссию возглавил близкий к градоначальнику депутат от "Слуги народа", земельную - лояльная к мэру депутат от ОПЗЖ.

Белоусов оставил себе замов с прошлой каденции. Первый его заместитель Александр Чернышов, а также заместители Константин Саусь, Дмитрий Щербатов и Светлана Колисниченко - все они минимум по два года уже были вице-мэрами Каменского. Секретарь горсовета - депутат от фракции "Бджола" Наталья Ктитарова - в прошлом году возглавляла городское управление здравоохранения.

Загвоздка лишь в том, что в Каменском главная борьба развернулась не в сессионном зале, а в стенах исполкома. Виной тому - скандально известный на весь мир местный бизнесмен Владимир Дубинский. Именно он во времена президентства Порошенко был объявлен американским ФБР в розыск за мошенничество. Дубинский отчаянно пытается удержать мощные позиции по контролю над коммунальной сферой города. Следует вспомнить, что пару лет назад фирмы братьев Дубинских значительно "подвинули" из сферы общественных перевозок в Каменском. Очевидно, в январе 2021 года команда мэра Белоусова решила сделать наступление и на коммунальные интересы Владимира Дубинского в городе.

В результате такое противостояние вылилось в череду локальных коллапсов - предприятия-подрядчики, которые связывают со сферой влияния Дубинского, просто прекратили свою работу. Взять, например, забастовку дворников: сотни людей под стенами мэрии требовали продлить с ними трудовые договора. Представитель "профсоюза дворников" требовал проведения тендера по избранию предприятий, обслуживающих ЖКХ города, а не назначение фирм руководством города. Тем временем улицы Каменского оставались неубранными.

Павлоград: вторая вершина Вершины

Вторая каденция городского головы Павлограда Анатолия Вершины началась с уверенной победы. Если в гонке в 2015 году выдвинутому "Оппозиционным блоком" Вершине пришлось довольно скандально проходить второй тур, чтобы победить, то на выборах-2020 он "с первой попытки" обошел восьмерых конкурентов с результатом в 57% голосов. В горсовете столицы Западного Донбасса, как называют Павлоград, крупнейшей фракцией стала ОПЗЖ - 14 депутатов. "Слуга народа" получила 8 мандатов, "Європейська солідарність" - 4, "Батьківщина", "Блок Вілкула "Українска перспектива", "Громадська сила" и "Пропозиція" - по 3. Для формирования большинства нужно не менее 20 из 38 депутатов.

Речь в Павлограде идет, скорее, об активной оппозиции, чем об уверенном большинстве депутатов. Так, четкую оппозиционную позицию обнаружили "СН" и "ЄС". В этом смысле показательным стало голосование за петицию о ликвидации КП "Муніципальна варта". Инициатором петиции выступила "Євросолідарність", впрочем, соответствующий проект решения набрал всего 10 голосов "за". А подавляющее большинство депутатов не пошли против интересов руководства горсовета. Таким образом мэр - бывший сотрудник органов МВД - остался с "карманными силовиками", на содержание которых ежегодно выделяются миллионы. Также заметным стал скандал на одном из первых заседаний горсовета. Одна из депутаток возмутилась, что подсчет голосов прошел некорректно. Причина тому - в течение нескольких лет "буксует" решение об установке системы "Рада" в сессионном зале, депутаты Павлограда до сих пор голосуют поднятием рук, а у некоторых из них возникают сомнения относительно корректности подсчетов.

Но в целом ситуацию в горсовете новый-старый мэр контролирует. Престижные постоянные депутатские комиссии - по вопросам законности, бюджетную комиссию - возглавляют представители ОПЗЖ, комиссию по ЖКХ - депутат от "Пропозиції", по вопросам экологии и землеустройства - от "ЄС", здравоохранения и образования - от "Блока Вилкула". Секретарь горсовета Сергей Остренко избран от той же ОПЗЖ. Первым заместителем градоначальника Вершины стал Александр Радионов - он, как и зам Елена Шулика, и до того были вице-мэрами. Светлана Пацко тоже вторую каденцию занимает должность заместителя мэра. А одна новая заместительница Вершины Алиса Рябова последние годы была директором павлоградской школы №9.

Городской голова Павлограда постоянно становится объектом критики со стороны местного нардепа-мажоритарщика от президентской партии Романа Каптелова, которая, например, касается закрытости работы местных органов власти. В частности, регламент Павлоградского горсовета пополнился пунктом о том, что городской голова имеет право лично решать, кого пускать в здание мэрии, а кого нет. Не дает покоя и СБУ: недавно в местном водоканале силовики провели обыски. Невооруженным глазом видно, что центральной власти персона павлоградского главы явно не нравится.

Никополь: все - "За майбутнє"

Мэром Никополя после двухтуровой борьбы стал выдвиженец партии "За майбутнє" Александр Саюк. В прошлую каденцию горсовета он был ее секретарем как член партии "Відродження". Напомним, что эти две политсилы связывают со сферой влияния Игоря Коломойского, который в свою очередь имеет мощные промышленные интересы в Никополе, прежде всего относительно ферросплавного производства. Можно сказать, что Саюк завоевал не только победу в выборах, но и одолел своего бывшего патрона, экс-мера и тогдашнего представителя БПП Андрея Фисака, который сейчас не выдвигался. Между ними был затяжной конфликт, и Фисаку в свое время не удалось продавить отставку строптивого секретаря.

Во втором туре выборов-2020 Саюк с небольшим отрывом (набрал 54%) победил выдвиженца "Слуги народа" Руслана Олийника (за него проголосовали 42% избирателей). Тот, в свою очередь, возглавил пропрезидентскую фракцию горсовета, численность которой оказалась такой же, как и у "За майбутнє" – по 8 "штыков". ОПЗЖ имеет 6 депутатов, "ЄС" - 4, "Батьківщина", "Блок Вілкула "Українська перспектива", "Громадська сила" и "Пропозиція" - по 3.

После начала работы Никопольского горсовета в новом составе ее секретарем был избран также "замайбутновец" Иван Базилюк, за него проголосовали 29 депутатов из 38 присутствовавших. И это может служить ярким примером того, что мэр на данном этапе имеет поддержку среди подавляющего большинства депутатов. Земельную комиссию и комиссию по вопросам коммунальной собственности в Никополе возглавили депутаты от фракции "За майбутнє", бюджетную комиссию - представитель ОПЗЖ, транспортную и здравоохранения - представители "Слуги народа", по вопросам законности – "Батьківщини", ЖКХ – "Євросолідарності".

Итак, если вспомнить, что в прошлом созыве большинство горсовета состояло из представителей "Відродження" и "УКРОПа", то нынешняя "проколомойская" коалиция плюс "сочувствующие" депутаты из разных фракций дали очень комфортный старт для молодого мэра Никополя.