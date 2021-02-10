Почали з "одобрямсу": як мери промислових центрів Дніпропетровщини отримали зручні міськради

Центри двох із семи нових районів Дніпропетровської області - Кам'янське і Павлоград - отримали попередніх градоначальників на другу каденцію, а Нікополь – колишнього секретаря міськради

Центри двох із семи нових районів Дніпропетровської області - Кам'янське і Павлоград - отримали попередніх градоначальників на другу каденцію, а Нікополь – колишнього секретаря міськради

Ці нові-старі очільники поки мають більшість у сесійних залах і лояльні виконкоми. А на додачу - купу невирішених міських проблем, які не спишеш на центральну владу. Як склалася поствиборча ситуація у Кам’янському, Павлограді та Нікополі, розбирався RegioNews.

Кам’янське: як рулить мерська "Бджола"

Андрій Білоусов, який керував Кам’янським з 2015 року, на мерських виборах 2020-го набрав 67% голосів. А його найближчий конкурент - всього 9%. Ситуація ж у сесійній залі Кам’янської міськради для другої каденції мера склалася чи не найкраще: 21 депутат від "кишенькової" партії Білоусова "Бджола", 11 – від ОПЗЖ, 6 - від "Слуги народу" та 4 - від "Європейської солідарності". Всього - 42 депутати, тобто для промерської коаліції голосів більше, ніж достатньо: "Бджола" плюс один-два лояльних депутата. Наприклад, з ОПЗЖ, частина фракції якої відкрито симпатизує Білоусову. Більш того, ситуативно мер може розраховувати і на деяких представників "СН" та "ЄС".

З проходженням проєктів рішень через постійні комісії міськради у Білоусова теж поки не має бути проблем. У комісіях з питань законності, екологічної політики, ЖКГ - голови від "Бджоли". Бюджетну комісію очолює представниця "Євросолідарності", фірма чоловіка якої неодноразово вигравала тендери з благоустрою міста (слід зазначити, що у 2015 році Андрій Білоусов виграв вибори на посаду міського голови як висуванець від Блоку Петра Порошенка). Транспортну комісію очолив близький до градоначальника депутат від "Слуги народу", земельну - лояльна до мера депутатка від ОПЗЖ.

Білоусов залишив собі замів з минулої каденції. Перший його заступник Олександр Чернишов, а також заступники Костянтин Саусь, Дмитро Щербатов та Світлана Колісніченко - всі вони щонайменше по два роки вже були віцемерами Кам’янського. Секретар міськради - депутат від фракції "Бджола" Наталія Ктітарова - у минулому році очолювала міське управління охорони здоров’я.

Заковика лише в тому, що у Кам’янському головна боротьба розгорнулася не у сесійній залі, а у стінах виконкому. Виною тому - скандально відомий на весь світ місцевий бізнесмен Володимир Дубинський. Саме він за часів президентства Порошенка був оголошений американським ФБР у розшук за шахрайство. Дубинський відчайдушно намагається втримати потужні позиції з контролю над комунальною сферою міста. Слід згадати, що пару років тому фірми братів Дубинських значно "посунули" зі сфери громадських перевезень у Кам’янському. Вочевидь, у січні 2021 року команда мера Білоусова вирішила зробити наступ і на комунальні інтереси Володимира Дубинського у місті.

В результаті таке протистояння вилилося у низку локальних колапсів - підприємства-підрядники, яких пов’язують зі сферою впливу Дубинського, просто припинили свою роботу. Взяти, наприклад, страйк двірників: сотні людей під стінами мерії вимагали подовжити з ними трудові договори. Представник "профспілки двірників" вимагав проведення тендеру з обрання підприємств, що обслуговують ЖКГ міста, а не призначення фірм керівництвом міста. Тим часом вулиці Кам’янського залишалися неприбраними.

Павлоград: друга вершина Вершини

Друга поспіль каденція міського голови Павлограда Анатолія Вершини почалася із впевненої перемоги. Якщо на перегонах у 2015 році висунутому "Опозиційним блоком" Вершині довелося досить скандально проходити другий тур, аби перемогти, то на виборах-2020 він "з першої спроби" обійшов вісьмох конкурентів з результатом в 57% голосів. У міськраді столиці Західного Донбасу, як називають Павлоград, найбільшою фракцією стала ОПЗЖ - 14 депутатів. "Слуга народу" отримала 8 мандатів, "Європейська солідарність" - 4, "Батьківщина", "Блок Вілкула "Українська перспектива", "Громадська сила" та "Пропозиція" - по 3. Для формування більшості потрібно щонайменше 20 з 38 депутатів.

Мова у Павлограді йде, скоріше, про активну опозицію, ніж про впевнену більшість депутатів. Так, чітку опозиційну позицію виявили "СН" та "ЄС". В цьому сенсі показовим стало голосування за петицію про ліквідацію КП "Муніципальна варта". Ініціатором петиції виступила "Євросолідарність", втім, відповідний проєкт рішення набрав всього 10 голосів "за". А переважна більшість депутатів не пішли проти інтересів керівництва міськради. Таким чином мер - колишній співробітник органів МВС - залишився з "кишеньковими силовиками", на утримання яких щорічно виділяються мільйони. Також помітним став скандал на одному з перших засідань міськради. Одна з депутаток обурилася, що підрахунок голосів відбувся некоректно. Причина тому - протягом кількох років "буксує" рішення щодо встановлення системи "Рада" у сесійній залі, депутати Павлограда досі голосують підняттям рук, а у деяких з них виникають сумніви щодо коректності підрахунків.

Та в цілому ситуацію у міськраді новий-старий мер контролює. Престижні постійні депутатські комісії - з питань законності, бюджетну комісію - очолюють представники ОПЗЖ, комісію з ЖКГ - депутат від "Пропозиції", з питань екології і землеустрою - від "ЄС", охорони здоров’я і освіти - від "Блоку Вілкула". Секретар міськради Сергій Остренко обраний від тієї ж ОПЗЖ. Першим заступником градоначальника Вершини став Олександр Радіонов - він, як і зам Олена Шуліка, й до того були віцемерами. Світлана Пацко теж другу каденцію займає посаду заступниці мера. А одна нова заступниця Вершини Аліса Рябова останні роки була директором павлоградської школи №9.

Міський голова Павлограда постійно стає об’єктом критики з боку місцевого нардепа-мажоритарника від президентської партії Романа Каптєлова, яка, наприклад, стосується закритості роботи місцевих органів влади. Зокрема, що регламент Павлоградської міськради поповнився пунктом про те, що міський голова має право особисто вирішувати, кого пускати до будівлі мерії, а кого ні. Не дає спокою і СБУ: нещодавно у місцевому водоканалі силовики провели обшуки. Неозброєним оком видно, що центральній владі персона павлоградського очільника явно не до вподоби.

Нікополь: все - "За майбутнє"

Мером Нікополя після двотурової боротьби став висуванець партії "За майбутнє" Олександр Саюк. У минулу каденцію міськради він був її секретарем як член партії "Відродження". Нагадаємо, що ці дві політсили пов’язують із сферою впливу Ігоря Коломойського, який в свою чергу має потужні промислові інтереси у Нікополі, передусім щодо феросплавного виробництва. Можна сказати, що Саюк виборов не тільки перемогу у виборах, але й здолав свого колишнього патрона, ексмера і тодішнього представника БПП Андрія Фісака, який зараз не висувався. Між ними був затяжний конфлікт, і Фісаку свого часу не вдалося протиснути відставку непокірного секретаря.

У другому турі виборів-2020 Саюк з невеликим відривом (набрав 54%) переміг висуванця "Слуги народу" Руслана Олійника ( за нього проголосували 42% виборців). Той, в свою чергу, очолив пропрезидентську фракцію міськради, чисельність якої виявилась такою ж, як і у "За майбутнє" – по 8 "багнетів". ОПЗЖ має 6 депутатів, "ЄС" - 4, "Батьківщина", "Блок Вілкула "Українська перспектива", "Громадська сила" та "Пропозиція" - по 3.

Після початку роботи Нікопольської міськради у новому складі її секретарем був обраний також "замайбутнівець" Іван Базилюк, за нього проголосували 29 депутатів з 38 присутніх. І це може служити яскравим прикладом того, що мер на даному етапі має підтримку серед переважної більшості депутатів. Земельну комісію і комісію з питань комунальної власності у Нікополі очолили депутати від фракції "За майбутнє", бюджетну комісію - представниця ОПЗЖ, транспортну і з охорони здоров’я - представники "Слуги народу", з питань законності – "Батьківщини", ЖКГ – "Євросолідарності".

Отже, якщо згадати, що у минулому скликанні більшість міськради складалася з представників "Відродження" і "УКРОПу", то нинішня "проколомойська" коаліція плюс "співчуваючі" депутати з різних фракцій дали дуже комфортний старт для молодого мера Нікополя.