Эксперт Глеба считает Елену Шуляк "змеей", которую министр Чернышов пригрел у себя на груди

По его словам, именно Шуляк назначат следующим министром

По его словам, именно Шуляк назначат следующим министром

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета градостроительства Елена Шуляк уже третий год мечтает занять пост Министра развития общин и территорий и прилагает усилия, чтобы заменить на этом посту Алексея Чернышова.

Об этом в интервью "Regionews.ua" заявил эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

По его словам, Чернышов "не понимает, кто у него враги, а кто друзья". "И он "пригрел змею у себя на волосатой груди", и даже не знает, когда она укусит. А она укусит, потому что она третий год подряд мечтает занять пост министра регионального развития", - отметил эксперт.

Глеба также подчеркнул, что Чернышов, "если он не видит коррупцию в ГАСИ, если он не видит коррупцию ВСК, что два народных депутаты, заручившись поддержкой еще пятерых, взяли и осуществили давление на орган местного самоуправления в лице ГАСК города Борисполь и заставили регистратора зарегистрировать самовольное строительство в городе Борисполь по улице Вокзальной 2, то недостоин этот министр своей должности".

"Если министр сейчас занимается только тем, что оформляет финансовые, скажем так, "потоки", на свой фонд регионального развития, чтобы распоряжаться миллиардами без разрешений... Елена Шуляк протягивает строительство без разрешений и хочет законодательно это подкрепить. Каждая третья публикация о коррупции в "Большом строительстве", о коррупции на отмывание бюджетов, о коррупции фирмы "Онур", о коррупции в Кубракова в "Укравтодоре" - это все Елена Шуляк и ее усилия по продвижению этой коррупции, чтобы вообще без надзора и контроля осуществлялось хищение бюджетных средств с "ковид-фонда", - добавил Глеба.

По его словам, именно Шуляк назначат министром, потому что "именно она добилась от Чернышова назначить своих людей – точнее даже не своих людей, а людей Кудрявцева (Алексей Кудрявцев экс-глава ГАСИ, - Ред.) на ключевые должности в Минрегион по направлению ГАСИ".

Это ее люди отвечают сейчас за все внутренние приказы, за процессы, за работу так называемой "разрешительной комиссии" ГАСИ, которая в космических масштабах рассматривает объекты с нарушениями государственных строительных норм и заменяет собой секцию НТР", - добавил эксперт.