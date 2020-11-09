Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою

Якщо мер Сєнкевич не зможе зорганізувати свій електорат, який 25 жовтня віддав перевагу з’їздити на пікнік чи пролежати у ліжку за переглядом серіалів, то 22 листопада під час повторного голосування він взагалі може «пролетіти»

Якщо мер Сєнкевич не зможе зорганізувати свій електорат, який 25 жовтня віддав перевагу з’їздити на пікнік чи пролежати у ліжку за переглядом серіалів, то 22 листопада під час повторного голосування він взагалі може «пролетіти»

Очікувано до другого туру мерських перегонів у Миколаєві пройшли чинний міський голова Олександр Сєнкевич (тепер представляє не "Самопоміч", а "Пропозицію") та кандидат від найбільш рейтингової у місті партії – ОПЗЖ – Владислав Чайка, котрий, як відомо, є сином колись дуже популярного миколаївського градоначальника, нині покійного Володимира Чайки. Згідно останніх підрахунків, за Сєнкевича у першому турі проголосували 39% виборців, а за Чайку – 29%. Підтримана президентом Володимиром Зеленським кандидатка від "Слуги народу" Тетяна Домбровська - лише третя.

Результат закономірний і доволі прогнозований. Єдине, що могло статись по-іншому, це перемога Сєнкевича ще у першому турі. Але мізерно низька явка й ігнорування виборів з боку молоді дозволили нетлінному електорату "кому за 50" затягти кандидата від ОПЗЖ до другого туру. Він, до речі, відбудеться 22 листопада.

То чи буде цей другий тур для Сєнкевича простим? Скоріш за все, ні. Якщо мер не зможе зорганізувати свій електорат, який 25 жовтня віддав перевагу з’їздити на пікнік чи пролежати у ліжку за переглядом серіалів, то Олександр Федорович і взагалі може "пролетіти". По-перше, у місті є доволі відчутний прошарок тих, хто буде голосувати "проти Сєнкевича". Байдуже, яке прізвище у кандидата №2, аби не Сєнкевич. І це логічно - антирейтинг і протестне голосування ще ніхто не відміняв.

З іншого боку, важливо, за кого будуть голосувати виборці кандидатів, які програли. Очевидно, що "Партія Шарія", яка змогла подолати 5%-й рубіж, підтримає Чайку. Просто тому, що ідеологія співпадає. Виборці "Євросолідарності" підтримають Сєнкевича і точно не підуть за Чайкою. А ось прихильники "Слуги народу" підуть, скоріше, за грибами в ліс, аніж до виборчих дільниць.

Хто взагалі пройшов до міськради

Стоп, давайте краще розпочнемо з тих, хто не пройшов, бо тут ситуація значно цікавіша. Не змогли подолати поріг у 5% партії "Миколаївці" та "За майбутнє". Чому ми звертаємо увагу саме на них? А тому, що їхнє фіаско означає, що вряди-годи склад Миколаївської міської ради кардинально зміниться. Одне лиш прізвище Дятлов чого варте. Колись найвідоміший "опозиціонер" міста й області, людина, яка у 2014 році була головою облради і записувала скандальне відео про "приїжджих головорізів", котрі начебто били містян за російську мову. Пізніше на виборах Дятлов очолив "Опоблок", ледь не переміг на мерських виборах у 2015 році, отримав більшість у міськраді й протягом п’яти років "валив" усі проєкти, які були йому не вигідні. У 2020-му "ОБ" перетворився на "Миколаївців", змінивши колір з синього на червоний, та не змінивши прізвищ у списках. Як результат – 4,98% і 0 депутатів.

Інший яскравий кандидат – лідер обласної організації "За майбутнє" Юрій Гранатуров. Він встиг навіть трішки побути мером після смерті Володимира Чайки. У даному випадку цікавий навіть не так Гранатуров, як список "За майбутнє". Ми нещодавно писали, що саме до цієї партії долучилися "збиті льотчики" - депутати, які спочатку організували міську ОПЗЖ, а потім їх звідти викинули. Вони гадали, що обманули долю, але де ж там! Не менш ганебні 4,93% і 0 депутатів.

А пройшли до міськради ОПЗЖ (у них 17 мандатів), "Пропозиція" (14), "Слуга народу" (9), "Партія Шарія" (5), "Європейська солідарність" (5) і "Наш край" (4 місця). Всього – 54 депутати. Особливість цих виборів не у процесі навіть, а у результаті, тому що склад міської ради змінився на шалені 87%, майже повністю. Та монобільшості чи навіть переважної більшості немає й близько у жодної партії, відтак для прийняття рішень лідерам доведеться постійно домовлятись.

Якщо Сєнкевич, то з ким?

Найочевидніший варіант для Сєнкевича й "Пропозиції" - домовитись з "Євросолідарністю". Благо, у мера з лідером "ЄС" Оленою Кісельовою хоч напружені, але конструктивні відносини.

Також можна спрогнозувати ситуативну коаліцію "Пропозиція" - "Слуга народу". І скільки б Домбровська не заявляла, що у другому турі не буде підтримувати жодного кандидата, та у місті давно знають про її дружні відносини із Сєнкевичем. Як доказ тому, Домбровська на початку року була у вузькому колі осіб, котрих запросили на день народження мера. Це у період, коли про неї, як кандидата, ніхто навіть і не чув.

Якщо Сєнкевичу вдасться знайти підходи до цих фракцій, то у нього буде мінімальна більшість – 28 голосів. Проте важко віриться у те, що такий союз існуватиме протягом всієї нової каденції, та й дуже мало надії на те, що всі депутати будуть ходити на кожне засідання, тому часто доведеться домовлятися й з ОПЗЖ. Однак для Сєнкевича - це взагалі не проблема, враховуючи його п’ятирічний досвід роботи без своїх депутатів.

А якщо Чайка?

Ми уже знаємо відповідь на це питання – "Партія Шарія". Разом із ними у ОПЗЖ буде 22 депутата. Коаліція ОПЗЖ з "ЄС" неможлива у будь-якому випадку. "Слуга народу"? Знову ж таки, ситуативно це цілком можливо. Навіть якщо мером стане Сєнкевич - тоді всі намагатимуться вставляти йому палиці в колеса.

А що далі? Як бачимо, результати розділились таким чином, що домовлятися будуть усі. Найвпливовішими гравцями, звісно, будуть ОПЗЖ, "Пропозиція" й "Слуга народу". Та навіть такі маленькі команди, як "Наш край", матимуть вплив, адже для прийняття рішень кожен голос буде багато чого важити.