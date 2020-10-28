13:01  28 октября
Мэр Борисполя Федорчук умер от COVID-19 до оглашения результатов выборов
12:39  28 октября
Кабмин отменил ограничения размера зарплат чиновникам
08:13  28 октября
Сутки на Донбассе: боевики осуществили четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
28 октября 2020, 10:37 4

В Ужгороде из-за нарушения пересчитают результаты выборов на двух УИК

28 октября 2020, 10:37 4
Читайте також українською мовою
Официальные результаты выборов в городе объявят в пятницу
Официальные результаты выборов в городе объявят в пятницу
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ужгороде объявили пересчет голосов на двух городских УИК — за нарушения, которые были допущены во время подсчета результатов выборов.

Об этом сообщила председатель Ужгородской ТИК Руслана Куберка, информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Начнется перерасчет сегодня в 11 часов. Официальные результаты выборов в городе объявят в пятницу.

"В Ужгороде назначили пересчет голосов на двух городских УИК — за нарушения, которые были допущены во время подсчета результатов выборов. Начнется перерасчет сегодня в 11 часов”, - сказала Руслана Куберка.

Она сообщила, что нарушения касаются такого.

"На одной УИК при сдаче документов были открыты пакеты, это обнаружили при проверке избирательной документации, они должны быть запечатаны. А на втором участке невозможно было установить результаты, потому что цифры в протоколе не совпадали с теми, что на пакетах” - сказала она.

По словам председателя комиссии, официальные результаты выборов в Ужгороде объявят, вероятно, в пятницу.

Напомним, В Ужгороде на одном из участков исчезли 500 бюллетеней.

выборы Украина Ужгород голосование Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »