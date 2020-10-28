В Ужгороде из-за нарушения пересчитают результаты выборов на двух УИК

Официальные результаты выборов в городе объявят в пятницу

Официальные результаты выборов в городе объявят в пятницу

Фото из открытых источников

В Ужгороде объявили пересчет голосов на двух городских УИК — за нарушения, которые были допущены во время подсчета результатов выборов.

Об этом сообщила председатель Ужгородской ТИК Руслана Куберка, информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Начнется перерасчет сегодня в 11 часов. Официальные результаты выборов в городе объявят в пятницу.

"В Ужгороде назначили пересчет голосов на двух городских УИК — за нарушения, которые были допущены во время подсчета результатов выборов. Начнется перерасчет сегодня в 11 часов”, - сказала Руслана Куберка.

Она сообщила, что нарушения касаются такого.

"На одной УИК при сдаче документов были открыты пакеты, это обнаружили при проверке избирательной документации, они должны быть запечатаны. А на втором участке невозможно было установить результаты, потому что цифры в протоколе не совпадали с теми, что на пакетах” - сказала она.

По словам председателя комиссии, официальные результаты выборов в Ужгороде объявят, вероятно, в пятницу.

Напомним, В Ужгороде на одном из участков исчезли 500 бюллетеней.