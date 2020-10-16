Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины

До дня голосования на местных выборах остается чуть больше недели, поэтому без лишних проволочек представляем вам лидеров региональных команд политпроекта Палицы – Коломойского в Северной Украине

До дня голосования на местных выборах остается чуть больше недели, поэтому без лишних проволочек представляем вам лидеров региональных команд политпроекта Палицы – Коломойского в Северной Украине

Сумская область

Все карты на Сумщине "За майбутне" открыли во время областного форума партии, который состоялся 3 сентября. Соревноваться за главный кабинет в Сумах было доверено директору ТРЦ "Мануфактура" Владимиру Лободину. Кроме торгово-развлекательного центра, который возглавляет кандидат с момента открытия в 2013 году, предприниматель успел поработать в управлении экономики Тростянецкой райгосадминистрации и даже приобщиться к политическим процессам районного и областного уровней.

На фото: Владимир Лободин

В частности, в 2010-м году Лободин баллотировался в Сумской облсовет от партии "Фронт перемен". Не пройдя, сменил ее на "Батькивщыну", а затем - на "УКРОП". С последней политсилой нынешний "замайбутновец" принимал участие в местных выборах-2015 – баллотировался в Сумской городской и областной советы, однако не набрал достаточного для прохождения количество голосов. Поэтому с "УКРОПом" политик тоже оставался недолго и уже в 2016-м составил полномочий председателя Тростянецкой районной парторганизации, объяснив свое решение несогласием с решениями отдельных персон в областном руководстве партии.

В марте текущего года Лободин стал соучредителем Благотворительного фонда "Бизнес – городу". Однако уже через месяц кандидат в мэры вышел из состава учредителей, в котором пока остается Владимир Заец, совладелец одного из крупнейших в области сельхозпредприятий ООО "Сиейти", и Александр Цупро, экс-депутат облсовета и гендиректор того самого ООО "Сиейти". По состоянию на сегодня Лободин возглавляет общественную организацию "Институт развития города Сумы".

Не менее интересные личности претендуют на депутатские кресла в Сумском городском совете. В частности, номером три в поданном партией списке значится Андрей Фролков - председатель территориального отделения Всеукраинской городской организации "Ассоциация плательщиков налогов Украины" в Сумской области, а также соучредитель Украинского союза промышленников и предпринимателей Сумщины.

Фролков в городе личность довольно известная. Предпринимателю принадлежит ООО "Консул юнион", предоставляющая услуги рекламных агенств, а также возглавляет ООО "Альфа моторс Сумы", которое занимается реализацией автотранспортных средств и их техобслуживанием. Имеет собственный бизнес и жена, Светлана Фролкова, которая совместно с основателем "Самообороны Сумщины" Анатолием Кривцем, владеет ООО Производственно-коммерческим предприятием "Современные энергетические технологии".

Не новичок кандидат-"замайбутновец" и в политике. В 2015-м он возглавлял список партии "УКРОП" на выборах в Сумской горсовет, а также баллотировался на должность городского головы. Голосов в обоих случаях, однако, не хватило. Не хватило Фролкову народной поддержки и в 2019-м, когда бизнесмен пробовал попасть в Верховную Раду в составе партии "Движение Новых Сил Михаила Саакашвили".

Черниговская область

На фото: Антон Поляков

Фамилия кандидата на пост городского головы Чернигова от партии "За майбутне" точно знакома всем, кто хоть немного интересуется политическими жизнью в стране. Речь идет о действующем депутате Верховной Рады Антоне Полякове.

Пройдя в 2019 году в парламент от партии "Слуга народа", Поляков сразу стал членом комитета по вопросам антикоррупционной политики и главой подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса. Что весьма иронично, учитывая, что уже в апреле 2020-м депутат подал 6 тысяч правок законопроекта о банках и банковской деятельности, который был призван предотвратить возможное возвращение "Приватбанка" прежним владельцам по решению суда. В народе этот проект был известен как "антиколомойский" и в общем насобирал около 13 тысяч правок. Лидером в производстве законодательного "флуда" был, конечно, Поляков.

Еще раньше, в ноябре 2019 года, нынешний кандидат в мэры был исключен из парламентской фракции "Слуга народа" за неголосование за законопроекты, по которым фракция имела общую позицию. А уже через месяц, в декабре 2019-го, Поляков вообще подал заявление о выходе из партии "Слуга народа".

В Чернигове же Поляков больше известен как владелец торговой марки "Пидрахуй" и одноименного магазина, специализирующегося на продаже ламината, паркетной доски, виниловой пола, сайдинга и сопутствующих материалов". Кроме того, нардеп является председателем Общественной организации "Украинский центр противодействия преступности и коррупции" соучредителями которой является еще один нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко и первый заместитель начальника Главного управления Госпотребслужбы в Черниговской области Сергей Коваленко.

На прошлой неделе Комитет избирателей Украины сообщил, что в Чернигове избирателям раздают LED-лампочки с фотографиями нардепа и Валерии Маковой – "представительницы микрорайона от команды Антона Полякова "За будущее Чернигова". "Суть акции заключается в том, что в обмен на персональные данные, такие как ФИО и контактные данные, избирателям предлагают получить две LED-лампочки. Кроме того, во время дворовых встреч избиратель сможет получить еще две лампочки. Деятельность происходит по технологии "от двери к двери", – информирует КИУ.

Что же до претендентов на депутатство, "замайбутновский" список в Чернгивський облсовет доверили возглавить депутату двух последних созывов этого же совета от Аграрной партии Украины Арсену Дидуре. Еще в прошлом году Дидур пробовал попасть в Верховную Раду с "аграриями", однако голосов для этого не хватило.

Пока кандидат-депутат работает заместителем председателя Черниговского облсовета и имеет корпоративные права в двух успешных предприятия. В частности Арсен Дидур и его жена Наталья совокупно владеют 49% акций ЧАО "Куликовское молоко", которое в 2019 году получило чистой прибыли на сумму 730-740 тысяч гривен. В свою очередь "молочное" предприятие является учредителем ЧП "Сырный дом".

Примечательно, что в своей декларации за 2019 год Арсен Дидур не указал ни одной гривны дохода от предпринимательской деятельности. При этом кандидат имеет в собственности три квартиры, дачный дом на 233 "квадрата", а также три земельных участка общей площадью 3600 "квадратных метров"

Киевская область

На фото: Ярослав Москаленко

На выборы в киевский облсовет "За майбутне" подготовило пул из 84-х претендентов. Возглавляет список нардеп двух прошлых созывов Ярослав Москаленко. В 2012 году, пройдя в Верховную Раду от Партии регионов, он среди прочего голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года. Уже через месяц после этого вышел из рядов ПР и присоединился к группе "Суверенная Европейская Украина" которую возглавляли Игорь Еремеев и Олесь Доний.

Переизбрался в Верховную Раду осенью 2014-го уже как беспартийный самовыдвиженец. Возглавлял подкомитет по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, социальной защиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, а также стал лидером политической группы "Воля народа", основанной все тем же ныне покойным Еремеевым - совладельцем волынской топливно-промышленной группы "Континиум".

Кроме политической карьеры Москаленко может похвастаться немалыми экономическими достижениями – собственной группой компаний в количестве 26 единиц, которые работают в сфере строительства, недвижимости и транспортировки нефтепродуктов. А также тем, что практически единолично контролирует любые процессы, происходящие в Вышгороде и Вышгородском районе Киевщины.

Еще один народный депутат предыдущего созыва Виталий Гудзенко в списке претендентов-"замайбутновцев" оказался на третьем месте. За свою политическую карьеру он успел сменить не одну политическую партию. В частности, в начале 2000-тых был членом Социалистической партии, в 2010-м представлял "Сильную Украину" Сергея Тигипко в Киевском облсовете, а уже в 2014-м был избран в Верховную Раду от "Блока Петра Порошенко".

Издание "Слово и Дело" подсчитали – за время работы в парламенте Гудзенко реализовал 45% собственных публичных обещаний. Лучше всего ему удавалось привлекать на собственный округ с центром в Узине государственные субвенции. В мае 2018 года Общественное движение "Честно" опубликовал данные, согласно которым в течение 2017 года Гудзенко добился направления на местные проекты чуть более 38 миллионов гривен из государственного бюджета.

Основной доход "замайбутновец" получает от агропредпринимательства – является владельцем ООО ФК "Агро-Лидер-Украина", которому принадлежит более 800 земельных участков, два десятка объектов недвижимости и 31 транспортное средство. Все это позволило предприятию завершить прошлый год с чистой прибылью более 1,6 миллионов гривен. Возглавляет фирму депутат Белоцерковского райсовета Василий Щербак.

Житомирская область

На фото: Андрей Дяченко

Неожиданный выбор был сделан партийцами на Житомирщине. Кандидатом на пост городского головы областного центра "замайбутновцы" избрали Андрея Дяченко, который в прошлом году баллотировался в Верховную Раду от политической партии "Оппозиционный блок".

"Те, кто на сегодняшний день в "Оппозиционном блоке", заинтересованы в развитии Украины. Это люди, которые представляют производства, представляющие и шахты в том числе, это не просто сидеть на газовой трубе и продавать украинцам дорогой газ, зарабатывая на этом, нет - это огромные коллективы, огромное количество людей", - комментировал в 2019 году Дяченко причины своего участия в выборах именно от "Опоблока".

В большую политику нынешний кандидат от партии Палицы пришел в 2006-м, когда был избран депутатом Житомирского облсовета от Партии регионов. Свой успех повторил в 2010-м, однако уже в январе 2011-го Янукович назначил Дяченко на должность председателя Олевской РГА, где он проработал до марта 2014 года.

С того времени, судя из представленных деклараций, нынешний кандидат безуспешно пробовал устроиться на различные должности в правоохранительных органах. В частности, в 2018 году подавал документы на должность детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и государственного эксперта экспертной группы стратегического планирования в Минагрополитики. В 2019-м пробовал попасть в Директорат территориального и местного развития Секретариата Кабинета Министров Украины, а в этом году - в Генпрокуратуру. Зарегистрировал Андрей Дяченко недавно и собственный бизнес – в декабре 2019 года в реестр официально были внесены сведения об адвокатском бюро "Дяченко и партнеры".

Компанию в обойме "За майбутне" Андрей Дяченко составит "вечный депутат" Виктор Развадовский, который идет первым номером в списке претендентов на депутатское кресло в Житомирский облсовет. Первый раз в Верховную Раду Развадовский попал в 1998 году, променяв должность заместителя начальника главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины на законотворческую деятельность. В итоге в раду будущий кандидат еще трижды избирался по мажоритарке в Житомирской области - в 2002-м, 2012-м и 2014-м. В перерыве между вторым и третьим депутатством успел поработать начальником Департамента транспортной милиции МВД.

В последние годы запомнился не только тем, что голосовал за "диктаторские законы 16 января", но и подписанием представления , на основании которого Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которое обязывало госслужащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. Может похвастаться "замайбутновец" и довольно необычным достижениями – шестью наградами Украинской православной церкви Московского патриархата.

В конце концов, в начале года Развадовский попал на страницы житомирских СМИ, подав собственную декларацию о доходах за 2019 год. Да, на тот момент безработному уже чиновнику за предыдущий год удалось приобрести еще одну квартиру в Киеве, обновить свой автопарк Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover суммарной стоимостью 9 миллионов и начать строить жилой дом в Польше.