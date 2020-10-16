Колишні "слуги" та прихильники Саакашвілі. Хто представляє "За майбутнє" на півночі України

До дня голосування на місцевих виборах лишається трохи більше тижня, тож без зайвих зволікань представляємо вам лідерів регіональних команд політпроєкту Палиці – Коломойського у Північній Україні

До дня голосування на місцевих виборах лишається трохи більше тижня, тож без зайвих зволікань представляємо вам лідерів регіональних команд політпроєкту Палиці – Коломойського у Північній Україні

Сумська область

Усі карти на Сумщині "За майбутнє" відкрили під час обласного форуму партії, що відбувся 3 вересня. Змагатись за головну кабінет в Сумах було довірено директорові ТРЦ "Мануфактура" Володимиру Лободіну. Окрім торгово-розважального центру, який кандидат очолює з моменту відкриття в 2013 році, підприємець встиг попрацювати в управлінні економіки Тростянецької райдержадміністрації та навіть долучитись до політичних процесів районного та обласного рівнів.

На фото: Володимир Лободін

Зокрема в 2010-му році Лободін балотував до Сумської облради від партії "Фронт змін". Не пройшовши, змінив її на "Батьківщину", а потім - на "УКРОП". З останньою політсилою нинішній "замайбутнівець" брав участь у місцевих виборах-2015 – балотувався до Сумської міської та обласної рад, однак не набрав достатньої для проходження кількість голосів. Тож з "УКРОПом" політик теж залишався недовго і вже в 2016-му склав повноважень голови Тростянецької районної парторганізації, пояснивши своє рішення незгодою з рішеннями окремих персон в обласному керівництві партії.

У березні поточного року Лободін став співзасновником Благодійного фонду "Бізнес – місту". Однак вже через місяць кандидат в мери вийшов зі складу засновників, у якому наразі лишається Володимир Заєць, співвласник одного з найбільших в області агропідприємств ТОВ "Сіейті", і Олександр Цупро, ексдепутат облради та гендиректор того самого ТОВ "Сіейті". Cтаном на сьогодні Лободін очолює громадську організацію "Інститут розвитку міста Суми".

Не менш цікаві особистості претендують на депутатські крісла в Сумській міській раді. Зокрема, номером три в поданому партією списку значиться Андрій Фролков - голова територіального відділення Всеукраїнської міської організації "Асоціація платників податків України" в Сумській області, а також співзасновник Українського союзу промисловців і підприємців Сумщини.

Фролков у місті особа доволі відома. Підприємцеві належить ТОВ "Консул юніон", що надає послуги рекламних агенств, а також очолює ТОВ "Альфа моторс Суми", яке займається реалізацією автотранспортних засобів та їхнім техобслуговуванням. Має власний бізнес і дружина, Світлана Фролкова, яка спільно із засновником "Самооборони Сумщини" Анатолієм Кривцем, володіє ТОВ Виробничо-комерційним підприємством "Сучасні енергетичні технології".

Не новачок кандидат-"замайбутнівець" і в політиці. В 2015-му він очолював список партії "УКРОП" на виборах до Сумської міськради, а також балотувався на посаду міського голови. Голосів в обох випадках, однак, забракло. Не вистачило Фролкову народної підтримки й у 2019-му, коли бізнесмен пробував потрапити до Верховної Ради у складі партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі".

Чернігівська область

На фото: Антон Поляков

Прізвище кандидата на пост міського голови Чернігова від партії "За майбутнє" точно знайоме усім, хто хоч трохи цікавиться політичними життям в країні. Мова йде про чинного депутата Верховної Ради Антона Полякова.

Пройшовши в 2019 році до парламенту від партії "Слуга народу", Поляков одразу став членом комітету з питань антикорупційної політики та голово підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу. Що вельми іронічно, враховуюючи, що вже в квітні 2020-му депутат подав 6 тисяч правок до законопроєкту про банки і банківську діяльність, який був покликаний запобігти можливому поверненню "Приватбанку" колишнім власникам за рішенням суду. В народі цей проєкт був відомий як "антиколомойский" та загалом назбирав близько 13 тисяч правок. Лідером у продукуванні законодавчого "флуду" був, звісно, Поляков.

Ще раніше, у листопаді 2019 року, нинішнього кандидата в мери було виключено із парламентської фракції "Слуга народу" через неголосування за законопроєкти, по яким фракція мала спільну позицію. А вже через місяць, у грудні 2019-го, Поляков взагалі подав заяву про вихід з партії "Слуга народу".

У Чернігові ж Поляков більше відомий як власник торгової марки "Підрахуй" та однойменного магазину, що спеціалізується "на продажу ламінату, паркетної дошки, вінілової підлоги, сайдінгу та супутніх матеріалів". Крім того нардеп є головою Громадської організації "Український центр протидії злочинності та корупції" співзасновниками якої є ще один нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко та перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Сергій Коваленко.

Минулого тижня Комітет виборців України повідомив, що у Чернігові виборцям роздають LED-лампочки з фотографіями нардепа та Валерії Макової – "представниці мікрорайону від команди Антона Полякова "За майбутнє Чернігова". "Суть акції полягає в тому, що в обмін на персональні дані, такі, як-то ПІБ і контактні дані, виборцям пропонують отримати дві LED-лампочки. Крім того, під час дворових зустрічей виборець зможе отримати ще дві лампочки. Діяльність відбувається за технологією "від дверей до дверей", – інформує КВУ.

Що ж до претендентів на депутатство, "замайбутнівський" список до Чернгівської облради довірили очолити депутату двох останніх скликань цієї ж ради від Аграрної партії України Арсену Дідуру. Ще минулого року Дідур пробував потрапити до Верховної Ради з "аграріями", однак голосів для цього забракло.

Наразі кандидат-депутат працює заступником голови Чернігівської облради та має корпоративні права у двох успішних підприємства. Зокрема Арсен Дідур та його дружина Наталія сукупно володіють 49% акцій ПрАТ "Куликівське молоко", яке у 2019 році отримало чистого прибутку на суму 730-740 тисяч гривень. У свою чергу "молочне" підприємство є засновником ПП "Сирний дім".

Прикметно, що у своїй декларації за 2019 рік Арсен Дідур не вказав жодної гривні доходу від підприємницької діяльності. При цьому кандидат має у власності три квартири, дачний будинок на 233 "квадрати", а також три земельні ділянки загальною площею 3600 "квадратних метрів"

Київська область

На фото: Ярослав Москаленко

На вибори до Київської облради "За майбутнє" підготувало пул з 84-х претендентів. Очолює список нардеп двох минулих скликань Ярослав Москаленко. В 2012 році, пройшовши до Верховної Ради від Партії регіонів, він серед іншого голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Вже через місяць після цього вийшов з лав ПР та долучився до групи "Суверенна Європейська Україна" яку очолювали Ігор Єремеєв та Олесь Доній.

Переобрався у Верховну Раду восени 2014-го вже як безпартійний самовисуванець. Очолював підкомітет з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також став лідером політичної групи "Воля народу", засновану все тим же нині покійним Єремеєвим - співвласником волинської паливно-промислової групи "Континіум".

Окрім політичної кар’єри Москаленко може похвалитись чималими бізнесовими здобутками – власною групою компаній у кількості 26 одиниць, які працюють у сфері будівництва, нерухомості та транспортування нафтопродуктів. А також тим, що практично одноосібно контролює будь-які процеси, що відбуваються у Вишгороді та Вишгородському районі Київщини.

Ще один народний депутат попереднього скликання Віталій Гудзенко в списку претендентів-"замайбутнівців" опинився на третьому місці. За свою політичну кар’єру він встиг змінити не одну політичну партію. Зокрема, на початку 2000-х був членом Соціалістичної партії, в 2010-му представляв "Сильну Україну" Сергія Тігіпка в Київській облраді, а вже в 2014-му був обраний до Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка".

Видання "Слово і Діло" підрахувало – за час роботи в парламенті Гудзенко реалізував 45% власних публічних обіцянок. Найкраще йому вдавалось залучати на власний округ з центром в Узині державні субвенцій. У травні 2018 року Громадський рух "Чесно" опублікував дані, згідно з якими протягом 2017 року Гудзенко домігся направлення на місцеві проєкти трохи більше 38 мільйонів гривень з державного бюджету.

Основний дохід "замайбутнівець" отримує від агропідприємництва – є власником ТОВ ФК "Агро-Лідер-Україна", якому належить більше 800 земельних ділянок, два десятка об’єктів нерухомості і 31 транспортний засіб. Все це дозволило підприємству завершити минулий рік з чистим прибутком більше 1,6 мільйонів гривень. Очолює фірму депутат Білоцерківської райради Василь Щербак.

Житомирська область

На фото: Андрій Дяченко

Несподіваний вибір було зроблено партійцями на Житомирщині. Кандидатом на пост міського голови обласного центру "замайбутнівці" обрали Андрія Дяченка, який минулого року балотувався до Верховної Ради від політичної партії "Опозиційний блок".

"Ті, хто на сьогоднішній день в "Опозиційному блоці", вони зацікавлені в розвитку України. Це люди, які представляють виробництва, що представляють і шахти в тому числі, це не просто сидіти на газовій трубі і продавати українцям дорогий газ, заробляючи на цьому, ні - це величезні колективи, величезна кількість людей", - коментував у 2019 році Дяченко причини своєї участі у виборах саме від "Опоблоку".

У велику політику теперішній кандидат від партії Палиці прийшов у 2006-му, коли його було обрано депутатом Житомирської облради від Партії регіонів. Свій успіх повторив у 2010-му, однак вже в січні 2011-го Янукович призначив Дяченка на посаду голови Олевської РДА, де він пропрацював до березня 2014 року.

З того часу, судячи з поданих декларацій, нинішній кандидат безуспішно пробував влаштуватись на різноманітні посади в правоохоронних органах. Зокрема, у 2018 році подавав документи на посади детектива Національного антикорупційного бюро України і державного експерта експертної групи стратегічного планування в Мінагрополітики. У 2019-му пробував потрапити в Директорат територіального та місцевого розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України, а цьогоріч - до Генпрокуратури. Зареєстрував Андрій Дяченко нещодавно і власний бізнес – у грудні 2019 року до реєстру офіційно було внесено відомості про адвокатське бюро "Дяченко і партнери".

Компанію в обоймі "За майбутнє" Андрію Дяченку складе "вічний депутат" Віктор Развадовський, який йде першим номером у списку претендентів на депутатське крісло в Житомирській облраді. Першого разу до Верховної Ради Развадовський потрапив у 1998 році, промінявши посаду заступника начальника головного управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України на законотворчу діяльність. У підсумку до ради майбутній кандидат обирався ще тричі по мажоритарці на Житомирщині - у 2002-му, 2012-му та 2014-му. В перерві між другим та третім депутатством встигнув попрацювати начальником Департаменту транспортної міліції МВС.

В останні роки запам’ятався не лише тим, що голосував за "диктаторські закони 16 січня", а й підписанням подання , на підставі якого Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів та доходів членів їх сімей. Може похвалитись "замайбутнівець" і досить незвичним досягненнями – шістьма нагородами від Української православної церкви Московського патріархату.

Зрештою, на початку року Развадовський потрапив на шпальти житомирських ЗМІ, подавши власну декларацію про доходи за 2019 рік. Так, на той момент безробітному вже чиновнику за попередній рік вдалось придбати ще одну квартиру в Києві, оновити свій автопарк Bentley Continental GT і Land Rover Range Rover сумарною вартістю 9 мільйонів та почати будувати житловий будинок в Польщі.