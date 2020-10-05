Какая дюжина, такой и выбор, или Тринадцать кандидатов в мэры Полтавы

Перечень претендентов на кресло Полтавского городского головы городская ТИК утвердила еще в конце сентября. Среди кандидатов – те, кого можно назвать традиционными кандидатами на эту должность и новые участники гонки: кто-то подавал документы заранее, а кому-то удалось «прыгнуть в последний вагон»

Перечень претендентов на кресло Полтавского городского головы городская ТИК утвердила еще в конце сентября. Среди кандидатов – те, кого можно назвать традиционными кандидатами на эту должность и новые участники гонки: кто-то подавал документы заранее, а кому-то удалось «прыгнуть в последний вагон»

Бывший и бывший до не него

Мамай против Матковского: это противостояние в Полтаве уже можно назвать традиционным. Продолжается оно еще с 2010 года – тогдашнего мэра Андрея Матковского на выборах поддерживал БЮТ, Александра же Мамая кандидатом выдвинула неизвестная на то время в Полтаве партия "Совесть Украины", а поддержала Партия регионов. Тогда Мамай победил Матковского с разгромным счетом: 61,64% против 14,29% голосов полтавчан.

В 2015-м, несмотря на изменения в законе о местных выборах (согласно которым мэра в городах с населением более 90 тысяч было решено избирать в два тура), ситуация повторилась: в первом туре голосования Мамай набрал 25% против 18 % Матковского – тогда кандидата от провластной партии БПП "Солидарность". Результаты второго тура ситуации не изменили: Мамай – 63%, Матковский – 37%. И если в этот раз Александр Мамай идет на выборы от партии "За майбутне", то Андрей Матковский вернулся "к истокам" – хочет стать городским головой Полтавы от "Батькивщины".

На фото: Александр Удовиченко

Среди "тяжеловесов", которые стремятся расположиться в мэрском кресле, – самый опытный политик Полтавы, председатель Полтавской ОГА в 2003-2005 и 2010-2014 годах, председатель Полтавского облсовета в 2006-2010 годах, председатель политической партии "Ридне мисто" Александр Удовиченко. Он уже баллотировался на должность городского головы Полтавы в 2015-м, получив третий (после Мамая и Матковского) результат - 15,18% голосов избирателей. Представители именно его партии сейчас контролируют многие процессы в Полтавском горисполкоме – от медицины до жилищно-коммунального хозяйства.

Собственно, на работе ЖКХ и базируется предвыборная агитация "Ридного миста" и его руководителя Удовиченко: выполнение непосредственных обязанностей представителей соответствующих служб подается ныне как большое достижения. И чтобы ни у кого в Полтаве не возникало сомнений о влиятельности и партии, и ее лидера, "Ридне мисто" даже декларирует повышение зарплат медикам. Обещают сделать это уже в октябре – чтобы до выборов не забылось. Тем более что с начала следующего года зарплату медицинским работникам-таки поднимут – об этом заявил министр Степанов. Конечно, если это тоже не предвыборная замануха.

Новички vs традиционные участники

На фото: Сергей Иващенко

Среди новичков – Сергей Иващенко от партии "Слуга народа". Он – директор строительной компании "Комбинат производственных предприятий" и соучредитель ОО "ФК "Рокита". А еще – бенефициар ряда обществ (ООО "Альфа-Гермес", ООО "Лонгтрейд", ООО "Полтавмонолитбуд"). И хоть Иващенко полтавчане начали воспринимать как кандидата в мэры задолго до старта избирательной кампании, документы на регистрацию кандидат подал в последний момент – 25 сентября.

На фото: Виктория Мирошниченко

Тогда же "прыгнула в последний вагон" с документами на регистрацию и волонтер Виктория Мирошниченко. Она стремится получить главную должность в Полтаве от партии мэров "Пропозиция". Поговаривают, что это связано со скандалом в полтавском ячейки "Европейской солидарности", членом которой до недавнего времени была кандидатка. А, может, причина в том, что "ЕС" своим кандидатом на мэра Полтавы выбрала видеоблогера, волонтера, владельца проекта "Вата Шоу" на одноименном youtube-канале Андрея Карпова, известного в сети как Андрей Полтава. Личность медийная, известная, поэтому имеет неплохие шансы на победу (учитывая последние политические тенденции в Украине). В конце концов, "оттянуть" немалое количество голосов от каждого из кандидатов он сможет, даже не напрягаясь.

Техническим кандидатом некоторые полтавчане считают представителя партии "Воля" Валерия Шупту. Однако о серьезности его намерений свидетельствует то, что заявлять о себе он начал даже не весной, поздравляя земляков с Пасхальными праздниками (как делали это большинство кандидатов), а еще в конце в прошлого года. Впрочем, присутствующим в информационном поле Полтавы его назвать нельзя, а это же может свидетельствовать о том, что мэрское кресло ему не нужно.

На фото: Александр Шамота

А вот кому нужно, то это в нынешнему и.о. полтавского городского головы, секретарю Полтавского горсовета Александру Шамоте. Придя к власти в 2018 году после революции в Полтавском городском совете, он стремится закрепить результат, баллотируясь от "Социал-демократической партии". Александр Шамота в горсовете с 2010-го: сначала как депутат, член партии "Фронт Змин", а с 2015-го – член "Партии простых людей" Каплина.

Кстати, Сергей Каплин тоже претендует на кресло мэра в Полтаве. Для этого даже возродил "Партию простых людей". Он был заместителем председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, входил во фракцию БПП, а в январе 2017-го его признали прогульщиком заседаний Совета. В прошлом году баллотировался на президентских выборах от "СДП" и вновь в нардепы как беспартийный самовыдвиженец. Но где он берет деньги на "штамповку" крышек для консервирования с надписью "Олигархам крышка!" и на другую предвыборную агитацию? Википедия помогает предположить, что "кроме спонсорства олигарха из окружения Януковича, Сергея Левочкина, "восстанавливать" социальное неравенство в Украине помогает олигарх из окружения того же Виктора Януковича Курченко".

Как не догнал, так хоть согрелся

По такому ли принципу действуют кандидаты, которые едва ли не каждые выборы принимают участие в мэрской гонке, – кроме них самих сказать не может никто. Скажем, от Аграрной партии на должность городского головы Полтавы баллотируется юрист и волонтер Василий Ковальчук. Причем делает это уже в четвертый раз – до этого участвовал в мэрской гонке в 2005-м, 2010-м и 2015-м годах.

Не впервые претендует на пост полтавского мэра и народный депутат 7-го и 8-го созывов Юрий Бублик. Получив в 2015-м 14% голосов избирателей, он, очевидно, стремится улучшить результат. Того же 2015-го года баллотировался в мэры Полтавы и сейчас самый молодой кандидат – 34-летний представитель партии "Республика" Олег Скользко, который в 2006 - 2008 годах работал советником городского головы Полтавы и имеет немалую поддержку среди полтавской молодежи.

Удастся ли хотя бы согреться Оксане Деркач – сказать трудно. Бывшая депутат и секретарь Полтавского горсовета, экс-председатель полтавской городской организации партии "Родной город", уволена с должности в 2018 году, еще до недавнего времени в Полтаве пользовалась авторитетом. Стало ли у нее меньше сторонников учитывая то, что она баллотируется от ОПЗЖ, грядущие выборы, собственно, и покажут.