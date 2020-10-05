Полиция открыла еще три уголовных дела за нарушения на местных выборах

Всего в Украине составлено 400 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом

Всего в Украине составлено 400 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом

Фото из открытых источников

Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 84 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Правоохранители возбудили три уголовных дела

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что больше всего сообщений зафиксировано в городе Киеве – 12, 8 сообщений – в Одесской, по 7 – в Запорожской и Черниговской, 6 – в Днепропетровской, по 5 – в Закарпатской, Киевской и Николаевской, 4 – в Донецкой, Кировоградской, Полтавской и Сумской, по 3 – в Тернопольской и Харьковской, 2 – в Луганской, по 1 – в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

В МВД отметили, что в течение суток в ЕРДР внесены сведения о трех уголовных правонарушениях.

"Всего в ЕРДР внесены сведения относительно 193 уголовных производств: 103 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 90 – связаны с избирательным процессом", - подчеркнули в ведомстве.

Также составлено 400 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, ранее ОПОРА заявила о подкупе избирателей и озвучила стоимость голоса.