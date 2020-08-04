Обманные маневры и партизанская агитация. Как в Черкассах готовятся к местным выборам

Все ближе официальный старт предвыборной гонки в органы местного самоуправления. На кону мандаты депутатов местных советов, а также должности городских голов. Мэр без подконтрольного большинства в условиях нынешнего законодательства - свадебный генерал и это хорошо знают в Черкассах. И если интрига с именем будущего городского головы в городе небольшая, то вот конфигурация будущей рады вопрос открытый

Все ближе официальный старт предвыборной гонки в органы местного самоуправления. На кону мандаты депутатов местных советов, а также должности городских голов. Мэр без подконтрольного большинства в условиях нынешнего законодательства - свадебный генерал и это хорошо знают в Черкассах. И если интрига с именем будущего городского головы в городе небольшая, то вот конфигурация будущей рады вопрос открытый

Кто и как готовится получать доверие избирателей осенью этого года разбирались на месте, специально для RegioNews.

"За майбутне" для Бондаренко

Моделируя будущие результаты выборов городского совета, для Бондаренко можно спокойно прогнозировать ситуацию, когда он окажется с первых дней в ситуации враждебного большинства. Такое количество мандатов может нивелировать любое политическое влияние первой персоны местного самоуправления. Именно чтобы не допустить этого, городской голова и его политические партнеры пытаются перед выборами разделиться на несколько колонн, чтобы обхитрив избирателей, осенью получить в сессионном зале большее количество депутатов.

Сначала городской голова рассматривал для себя возможность приобщения к так называемой "партии мэров” Бориса Филатова - "Пропозиция”. Бондаренко даже успел побывать на съезде партии, где выступил с речью. Кроме того, посетил Черкассы и сам Филатов. Последний даже успел рассказать о том, что Бондаренко вот-вот присоединится к его партии. И все шло именно к этому, впрочем черкасскому мэру поступило другое предложение.

Как говорят источники в окружении городского головы, ее автором стал Антон Яценко, нардеп-мажоритарщик из Умани, член фракции "За будущее”. Именно одноименную партию было предложено Бондаренко и его команде, как политическую лодку на следующих местных выборах. И этот вариант стал более приемлемым, нежели то, что предлагал Филатов. Неизвестно, что именно убедило Бондаренко. Скорее всего речь о медийном ресурсе, сосредоточенный в руках главных бенефициаров партии, приближенных к Игорю Коломойского.

Таким образом часть политической команды нынешнего главы города пойдет на выборы в привычных цветах "Батькивщины”. Другая же фаланга будет пытаться зайти в цветах "За майбутне”. Кто именно из приближенных к Бондаренко окажется в какой обойме, пока доподлинно неизвестно. Но это не будет иметь никакой разницы. Управленческая практика Бондаренко свидетельствует о том, что персоналии неважны. Важен - мандат, особенно если он будет добываться путем распыления личного рейтинга городского головы.

Цугцванг "Слуг народа"

Свежие социологические исследования свидетельствуют о том, что наибольший рейтинг поддержки сейчас сохраняется у политической силы "Слуга народа”, впрочем он уверенно проседает. Причин этому несколько. Это как скандальные поступки представителей этой силы на отечественной арене, так и инертность и пассивность в городе. Фактически в течение уже длительного времени на всю область есть только одна весомая политическая фигура от этой партии - глава областной государственной администрации Роман Боднар. Он хоть не является "профильным” политиком, но вынужден время от времени брать на себя и эту роль. Политические же фигуры, как-то избранные депутаты мажоритарщики полностью отстранены от любых публичных процессов в городе. И если осенью или зимой это было более-менее приемлемо, то с приближением выборов такая модель поведения становится максимально деструктивной. Свидетельством этого является и ощутимое падение партийных рейтингов.

За несколько недель до официального старта избирательной гонки и до сих пор неизвестны ни имена кандидатов на депутатские мандаты от этой силы, ни персона кандидата на должность городского головы. Именно кандидат от партии Зеленского должен был бы стать основным оппонентом действующего городского головы. Несмотря на растиражированные в СМИ заголовки, что эту роль играет нардеп-мажоритарщик Александр Скичко, пока такая информация не является окончательной. Позиции Бондаренко чрезвычайно сильны и вряд ли Скичко морально готов к обмену статуса триумфатора на парламентских выборах на статус лузера на местных.

Партийная трагедия "Слуги народа” в том, что чем дольше они тянут с выбором, тем сильнее становятся позиции их конкурентов. И ни первое место этой силы в партийных соревнованиях, ни участие их кандидата во втором туре мэрской гонки уже не являются очевидными. Резюмировать ситуацию внутри партии накануне выборов можно шахматним термином - цугцванг, когда каждое твое последующее действие только ухудшает ситуацию.

Европейская солидарность и пиар судебных делах против Порошенко

Партия бывшего президента избрала свою стратегию на местных выборах. Это максимальная эксплуатация образа Петра Порошенко с минимальным расходование собственного жизненного и финансового ресурса. Сейчас вся активность лидеров партийной ячейки сконцентрирована на ретрансляции месседжей общенациональных митингов под стенами тех или иных следственных органов, в которых время от времени приглашают на допросы 5-го президента Украины. Партийцам ЕС в Черкассах остается надеяться на то, что давление на главу их политической силы не будет спадать и соответственно они будут иметь информационные поводы и на будущее. Исключением здесь служит экс-секретарь городского совета Александр Радуцкий, что, почувствовав реальную местную власть, не оставляет сил ее себе вернуть, используя для этого все имеющиеся инструменты.

Впрочем, кроме публичных процессов, внутри партии продолжается и непубличное формирования будущего списка. Судя по всему, нынешнему руководителю областной организации "Европейской солидарности” Сергею Кудактіну удалось отстоять свои позиции и защитить пост перед партийными бонзами в Киеве. Методы, которыми это удалось сделать, доподлинно неизвестны, однако факт остается фактом: именно окружение Кудактина сейчас является лицом ЕС и скорее всего будет формировать партийный топ осенью.

Определенной интригой является имя кандидата на должность городского головы от ЕС. Объективно шансов попасть во второй тур у этого кандидата будет немного, но сама уже роль и статус является определяющим для формирования будущей политики. Сегодня, по нашей информации, есть два кандидата. Это уже упомянутый выше Александр Радуцкий - политик, что является едва ли не главным публичным антагонистом действующего городского головы Анатолия Бондаренко, и молодой партийный функционер Сергей Рубан, чьим, безусловно, главным инструментом политической борьбы есть комментарии в социальных сетях.

Оппозиционная платформа "За жизнь” и партизанская агитация

Пророссийские политические силы в Черкассах традиционно имеют достаточно высокий уровень поддержки. Сейчас за эту партию готовы проголосовать от 10-15% жителей областного центра. И это без каких-либо проявлений публичной активности в городе. Партия, чей местное отделение контролирует окружения известного бизнесмена Михаила Бродского, сейчас едва ли не партизанскими методами проводит свои активности, никак их не анонсируя. И это не удивительно, поскольку лидеры местных патриотических сил, недвусмысленно давали понять, что максимально жестко бороться именно с агитацией "За жизнь”.

С лиц, публично засветились со стягами партии Медведчука и Ко, в Черкассах можно выделить лидера местного отделения партии Юлию Погостинскую, человека из обоймы Бродского, Олега Кашица, бывшего топ-менеджера екс-регионалов Табаловых, бывшего смелянского коммуниста Виктора Уколова, а также местного бизнесмена Богдана Колядка. Очевидно, что все эти люди далеки от сепаратизма и риторики Медведчука и Рабиновича, но готовы их ретранслировать в Черкассах ради защиты собственных бизнес-интересов и интересов своих политических спонсоров.

Персона кандидата в городские головы от этой политсилы пока не определена. Впрочем вряд ли будет иметь особую роль как в непосредственно определении результатов выборов главы города, так и результатов выборов в местный совет. Наиболее вероятным претендентом является директор местного телеканала Юлия Погостинская, которая баллотировалася в парламент от этой силы летом прошлого года и заняла 5 место, набрав 5,5% голосов.

Партия "Голос” и ее новые лица

Политическая сила, которая сейчас имеет самый низкий уровень доверия среди коллег по парламентскому залу, в Черкассах сохраняет высокие позиции. Это связано в первую очередь с персоной ее локального лидера - Виктора Євпака.

Евпак не скрывает, что вел переговоры со "Слугой народа”, чтобы они поддержали его на выборах, помог своим рейтингом попасть во второй тур. Сейчас молодой политик снова активно работает под стягами партии, от которой баллотировался в парламент летом прошлого года. Тогда Евпак занял второе место, набрав 11% голосов.

Местное отделение "Голоса” перед стартом местных выборов является объективно одним из самых активных в Украине, свидетельством чего может служить недавний визит в город Святослава Вакарчука. Фронтмен партии, несмотря на то, что сложил мандат, пытается всячески демонстрировать свою активность в публичной политике.

Впрочем удастся ли местной ячейке "Голоса” из фан-клуба Євпака превратиться в устойчивую политическую силу и успешно пройти кампанию, покажет время. Сейчас социологи высоко оценивают шансы попадания этой команды в новой каденции местного совета, как и вероятность того, что именно Евпак, несмотря на отсутствие поддержки со стороны "Слуги народа”, будет оппонентом Бондаренко во втором туре выборов. Именно эта сила может стать выбором той части электората, что еще сохраняет запрос на новые лица, однако разочаровалась в партии "Слуга народа”.

"Черкащане” и Партия свободных демократов

Локальные партии традиционно перед стартом выборов имеют низкие показатели поддержки, но догоняют в результате ставки на узнаваемые лица и активную кампанию. Без сомнения, и одна, и другая политические силы имеют успешный опыт проведения активной кампании и сейчас мобилизуют все имеющиеся ресурсы и вовлекают в свои ряды именно эти "узнаваемые” лица.

Однако преградой на пути успешной реализации амбициозных планов этих сил могут стать квоты - гендерные и избирательные. Если с первыми все понятно, найти активных политически ангажированных женщин довольно проблематично, то со вторым все немного сложнее. Позбиравши в список "суперзвезд”, трудно ожидать от них активной работы "в поле”, что позволило бы нарастить рейтинг партии. Кроме того, опытных политиков вряд ли удастся убедить в том, что они будут иметь шанс подняться в списке партии за счет избирательной квоты.

Это будет означать отсутствие внутрипартийной борьбы, следствием чего может стать пассивность кандидатов, которые окажутся в третий или даже второй пятерке избирательного списка. Соответственно, лидерам этих сил придется приложить значительные усилия, чтобы обеспечить надлежащий уровень командной работы в наиболее ответственный период времени.

"Национальный корпус” и "Свобода”

Кроме поддержки пророссийских сил, в Черкассах традиционно есть запрос и на проукраинские националистические партии. На прошлых местных выборах в полной мере реализовать этот запрос удалось ВО "Свобода”, которая получила 11% голосов и 5 мандатов. Со временем членам "Свободы” удалось конвертировать эти 5 голосов в нешуточную власть в городе. Впрочем следствием этого стало не только обретение молодыми партийцами разнообразных материальных активов и благ, как-то недвижимость или элитные машины, но и фактическая аннигиляция собственного политического рейтинга. Сегодня "Свобода” имеет мизерные шансы обновить собственные мандаты в представительном органе местной власти.

Вместе с тем заменить их может другая националистическая сила - "Национальный корпус”. Представители этой партии во главе с Дмитрием Кухарчуком уже давно находятся в стадии фактически избирательных гонок, активно продвигая себя в социальных сетях и поднимая собственную узнаваемость через наружную рекламу. Националисты пытаются позиционировать себя не только как уличная патриотическая партия, однако пока им не очень это удается. И до сих пор наиболее популярными с их стороны остаются силовые акции, как-то снос незаконных торговых конструкций или борьба с пророссийскими силами.

Очевидно, что такая политика имеет свой электоральный потолок, или выше она 5% - покажут выборы. Сейчас молодая политическая команда прилагает для этого немало усилий, будучи в'объективно или не активной на старте избирательной гонки.