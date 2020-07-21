Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки

Все выборы, как и семьи у классика, «несчастны по – своему» - нынешние происходят на фоне коронавируса и админтерреформы, а есть еще местный акцент - кардинально изменила расстановку сил дело Гандзюк

Все выборы, как и семьи у классика, «несчастны по – своему» - нынешние происходят на фоне коронавируса и админтерреформы, а есть еще местный акцент - кардинально изменила расстановку сил дело Гандзюк

На Херсонщине борьба за кресла мэров и депутатские места началась еще до карантина и сейчас уже есть несколько небедных и известных политиков, которые не скрывают своих амбициозных планов. И здесь в ход идет все: анонимные телеграмм-каналы, благотворительность и даже динозавры.

В Херсоне: избирательный ковчег и тяжеловесы

Среди претендентов на пост мэра Херсона – то теперь уже председателя Херсонской городской ОТГ – нардеп Игорь Колихаєв. Заработал он деньги на агробизнесе, системно занимается благотворительностью. Вошел в ТОП-25 нардепов с наибольшим количеством недвижимости.

Был избран депутатом облсовета от фракции БПП. В Верховной Раде – в депутатской группе "Партия "За будущее". А на нынешних местных выборах идет под лозунгом собственной политической партии Игоря Колихаєва "Нам здесь жить!". В его команде – и БПП-шники: депутат облсовета Юрий Рожков – его не так давно называли возможным кандидатом на эту должность, депутат городского совета Галина Луговая и экс-глава ОГА времен Януковича, ексрегионал Николай Костяк.

В группе "Кто убил Катю Гандзюк" даже привязывают Колихаєва к председателю облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк. Мол, Мангер завел в команду Колихаєва своих людей, Колихаєв имеет шансы стать мэром, а Мангер, соответственно, снова будет претендовать на пост председателя облсовета. И что помогает им в этом еще один известный денежный мешок - Карл Стурен.

В команде Колихаєва, кажется, никак не комментировали таких заявлений, проигнорировав этот предвыборный вброс. Что касается председателя облсовета Владислава Мангера, то его политические перспективы на этих выборах эксперты оценивают скептически – он стал слишком токсичным для партий.

"Его политически убили. Он стал сакральной жертвой, что должно свидетельствовать об успехе в раскрытии дела Гандзюк. Мангера, если и выпустят, то позже, его не просто выбили из политики лично, в результате это повлияло на репутацию "Батькивщины", - говорит руководитель областной организации КИУ, политолог Дементий Белый.

Подготовка к выборам началась накануне карантина, в этот процесс уже тогда вступил Колихаєв. Он ведет дорогую, классическую, грамотную предвыборную кампанию – как прописано в учебниках, и довольно успешно проходит все этапы. "Минимум на сегодня в Колихаєва есть все шансы попасть во второй тур. Можно прогнозировать, что никто из известных пока возможных кандидатов не наберет больше половины голосов избирателей, и второй тур будет", - отмечает Дементий Белый.

Нельзя не вспомнить, что во время своей компании Колихаєв решил продемонстрировать херсонцам, как быстро и успешно сможет изменить к лучшему облик города. В Херсоне благотворительный фонд его имени создал Парк Юрского периода - на месте ныне недействующего фонтана возле здания гостиницы "Фрегат" разместили 13 динозавров.

Организаторы рассказывают, что это новая локация для детей, чтобы порадовать их во время карантина. Кроме того, по замыслу, проект должен продемонстрировать херсонцам, что город можно восстановить, сделать его интересным для туристов и комфортным для херсонцев. Правда, не все поддержали этот проект. Архитектор Андрей Луцик говорит, что процессы градостроительства в Херсоне пущены на самотек, а люди приветствуют хоть какое-то благоустройство в городе. А с точки зрения профессиональной, территорию перед "Фрегатом" изменили, не учитывая архитектурный ансамбль, все, что не вписывается в концепцию - это визуальный мусор. В соцсетях начали закидывать, что будущий возможный мэр это должен понимать. Зато херсонцы, которые побывали на этой локации, довольны. Однако организаторы уверяют, что "парк Юрского периода" здесь временно. А сейчас динозавры уже превратились в местный избирательный мэм.

Хорошо забытое старое

Еще один известный кандидат, который заявил о намерении вновь вернуться в мэрское кресло – екс-мер и нардый депутат 7-го созыва, ныне депутат горсовета Владимир Сальдо, который был мэром с 2002 года – и вплоть до нардепства в 2012. На прошлых парламентских выборах он пытался пробиться в нардепы от ОПЗЖ. Сальдо уже заявил в СМИ, что будет идти как самовыдвиженец. Как и все, обещает достроить долгострой-мостопереход, также хочет вернуть систему уборки в городе, обещает велодорожки, сохранение зеленых насаждений, понятные тарифы и остальное, что входит к привычному для херсонцев предвыборного пакета обещаний. Предупреждая упреки оппонентов, уже заявил в интервью изданию "Новамедиа", что если бы можно было вернуть время, то не дал бы сейчас возможность изменить проектные решения в историческом центре Херсона по ТРЦ "Суворовский" – в народе - "одоробло на Суворова".

Есть ли у него шансы на победу? Так, говорят эксперты – у Владимира Васильевича Сальдо на фоне неудачной работы нынешнего городского головы Владимира Васильевича Миколаенко, шансы есть.

"В Сальдо также есть шансы попасть во второй тур со слоганом о том, что старые опытные управленческие кадры смогут вернуть в Херсон порядок. У наших избирателей, к сожалению, очень короткая память – как у аквариумных рыбок - и на этом "сыграет" команда Сальдо. Мы не помним прошлого. Наша социологическая лаборатория ХОО КИУ в течение десяти лет проводила постоянные ежегодные мониторинги ситуации в Херсоне. И проблемы, которые есть при Миколаенко сейчас – плохое освещение, плохие дороги, мусор - все это было в ТОПе проблем и при Сальдо. Возможно, эти проблемы только обострились сейчас, при Владимире Миколаенку, но они растут еще со времен Владимира Васильевича Сальдо. Просто сейчас благодаря социальным сетям есть больше прозрачности, люди стали активнее, оперативнее поступает информация о неурядицы и проблемы, чем это было десять лет назад", - говорит Дементий Белый.

Скамья запасных

Среди возможных кандидатов, как ни странно, называют и нынешнего мэра Миколаенко, которого не критикует только ленивый. По мнению экспертов, если его убедят баллотироваться, то он будет играть роль мальчика для битья – очень удобная фигура для критики. "Он будет собирать "блохи" со всех сторон", - говорит руководитель ХОО КИУ.

Среди тех, кто может выставить свою кандидатуру, называют и екс-регионала, нынешнего первого заместителя городского головы Игоря Козакова, который в мэрии сидит давно. Эксперты считают его сильной фигурой, однако, скорее всего, шансы у него есть только на вторые роли в какой-то из команд.

Еще одна интересная фигура – Садияр Мамедов. Он работает как благотворитель, постоянно пиарится в соцсетях. Привлекает внимание и его огромный бигборд на заброшенном здании бывшего ХБК, где он себя называет "народным мэром". Находится в оппозиции к мэру нынешнему – за это лишился места в исполкоме. Всерьез его кандидатуру в качестве мэра эксперты не рассматривают.

Пока среди кандидатов на должность мэра отсутствует претендент от национально – демократических сил. Шансов у партий этого направления, по мнению экспертов, на выборах мэра Херсона нет.

Конечно, в списке возможных кандидатов есть и те, кто живет только с хайпа. Среди таких можно назвать неудачников прошлых парламентских выборов Кирилла Стремоусова и Валерия Кулешова, которые раскручивают себя в группах в соцсетях.

Стремоусов перманентно попадает в скандалы в реальной жизни: можно вспомнить инцидент в прессе-клубе "Новый день", где 18 января во время пресс-конференции одесских предпринимателей распылили слезоточивый газ и открыли огонь из травматического оружия, а также образы Стремоусова в адрес врачей во время проведения ПЛП-исследований на коронавирус. И последняя история - 23 июня он напал на журналиста издания "Вгору" Дмитрия Багненко, который писал о незаконной застройке в зеленой зоне.

Партия власти: "туз в рукаве" или "фига в кармане"?

Еще в начале карантина председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев и тогдашний куратор области от "Слуг народа" нардеп Александр Дубинский объявили о начале праймериз – открытого отбора кандидата от партии на пост Херсонского городского головы. Это было четыре месяца назад – Дубинский уже не куратор, а вокруг возможного кандидата от провластной политсилы – лишь слухи.

Юрий Гусев, отчитываясь за год своей работы перед СМИ, опроверг информацию, что лоббирует кандидатом на должность городского головы Херсона от партии "Слуга народа" собственника Херсонского машиностроительного завода Александра Олейника. И заявил, что он, как и раньше, за честный, открытый праймериз. "Я эту позицию озвучивал и президенту Украины, я эту позицию обсуждал и с народными депутатами от "Слуги народа", - отметил Гусев.

Эксперты все же предполагают, что кандидатура Олейника может быть вполне реальной, так же называют еще ректора Херсонского государственного аграрно-экономического университета, депутата горсовета Юрия Кириллова. Последний зашел в городской совет от БПП, а в начале июня вышел из фракции "Солидарность" - и это связывают именно с его намерением баллотироваться от правящей партии. В соцсетях называли еще одну кандидатуру – депутата городского совета Оксану Дьякову.

Объективно пробиться во второй тур может практически любой кандидат от правящей партии, несмотря на лицо. Мы помним, как заходили в парламент люди, о которых было известно избирателям лишь то, что они "зеленые". Хотя "народное доверие" к этой политсиле пока активного снижается, однако пока она не упала катастрофически.

Хотя нельзя исключать, что "Слуга народа" своего кандидата и праймериз в Херсоне "слили" сознательно, и что есть кулуарные договоренности относительно поддержки одного из сильных игроков, которых мы уже назвали.

Артем Сопов, политолог

На сегодня можно с уверенностью говорить, что на должность председателя Херсонской городской ОТГ будут претендовать бывший мэр города Владимир Сальдо и народный депутат Украины, руководитель партии "Нам здесь жить!" Игорь Колихаєв. Конечно, будут кандидаты от парламентских партий и технические кандидаты, но по состоянию на сейчас они еще не обнародованы.

Очень сомневаюсь, что на местных выборах мы можем получить прошлогодний эффект "зеленого флага", когда мог победить претендент, просто надев футболку нужного цвета. Предполагаю, что кандидат от "Слуги народа" попадет во второй тур, но личная низкая узнаваемость и антирейтинг политсилы не дадут ему возможность выиграть.

Что касается самого избирательного процесса, то надо учитывать фактор неопределенности полномочий через админтерреформу. Пока что понятно лишь то, что правила игры будут меняться уже после раздачи карт, а, вероятно, и во время игры.

Дементий Белый, руководитель областной организации КИУ, политолог

Есть вопрос относительно выборов с оглядкой на административно-территориальную реформу. У нас новые районы, состоящие из новых ОТГ, которые не были добровольно созданы. Райсоветы – их полномочия непонятные. Они скорее будут теперь иметь политическое влияние – депутаты будут делать заявления, обращения (учитывая то, что все полномочия в ОТГ).

О партиях – есть вопросы и здесь. Выборы будут проходить по партийной системе, где общины от 10 тысяч избирателей. Соответственно, возникнет партизационный спрос и предложение.

У нас есть партии "из телевизора", чьи ячейки на местах на самом деле не сформированы. Однако, эти раскрученные партии. И те, кто уйдет от них, будут иметь шансы победить.

На политический рынок выйдут люди со свидетельствами партий, что существуют вообще только на бумаге, и о которых никто ничего давно не слышал. Местные олигархи – кто еще не создал партию под себя - смогут их прикупить. А еще районами будут ездить (или уже ездят) "коммивояжеры" от партий с сетью, что предлагать местным олигархам свои услуги.

Если говорить о политической активности в районах, то в Геническом сильные позиции в ОПЗЖ и партии Шария, большой Скадовский район, кажется, просто создан под одного из местных олигархов, екс-руководителя Херсонской таможни, заместителя председателя облсовета Виктора Булюка ("Наш край"). Правда, за Скадовское ОТГ может побороться екс-мэр Александр Яковлев ("Самопомощь"). В Новой Каховке сильной фигурой остается городской голова Владимир Коваленко.

В общем складывается впечатление, что Херсонскую область отдали на откуп местным феодалам из-за отсутствия серьезных партийных структур парламентских партий.