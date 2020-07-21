Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки

Усі вибори, як і родини у класика, «нещасні по – своєму» - цьогорічні місцеві відбуваються на тлі коронавірусу та адмінтерреформи, а є ще місцевий акцент - кардинально змінила розстановку сил справа Гандзюк

Усі вибори, як і родини у класика, «нещасні по – своєму» - цьогорічні місцеві відбуваються на тлі коронавірусу та адмінтерреформи, а є ще місцевий акцент - кардинально змінила розстановку сил справа Гандзюк

На Херсонщині боротьба за крісла мерів та депутатські місця розпочалася ще до карантину і наразі вже є кілька небідних і відомих політиків, які не приховують своїх амбітних планів. І тут в хід йде все: анонімні телеграм канали, благодійність і навіть динозаври.

У Херсоні: виборчий ковчег та важковаговики

Серед претендентів на посаду мера Херсона – чи то тепер вже голови Херсонської міської ОТГ – нардеп Ігор Колихаєв. Заробив він гроші на агробізнесі, системно займається благодійництвом. Увійшов у ТОП-25 нардепів з найбільшою кількістю нерухомості.

Був обраний депутатом облради від фракції БПП. У Верховній Раді – у депутатській групі "Партія "За майбутнє". А на нинішніх місцевих виборах йде під гаслом власної політичної партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!". У його команді – і БПП-шники: депутат облради Юрій Рожков – його не так давно називали можливим кандидатом на цю посаду, депутатка міської ради Галина Лугова і ексголова ОДА часів Януковича, ексрегіонал Микола Костяк.

У групі "Хто вбив Катю Гандзюк" навіть прив’язують Колихаєва до голови облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на Гандзюк. Мовляв, Мангер завів у команду Колихаєва своїх людей, Колихаєв має шанси стати мером, а Мангер, відповідно, знову претендуватиме на пост голови облради. І що допомагає їм у цьому ще один відомий грошовий мішок - Карл Стурен.

У команді Колихаєва, здається, ніяк не коментували таких заяв, проігнорувавши цей передвиборчий вкид. Що стосується голови облради Владислава Мангера, то його політичні перспективи на цих виборах експерти оцінюють скептично – він став надто токсичним для партій.

"Його політично вбили. Він став сакральною жертвою, що має свідчити про успіх у розкритті справи Гандзюк. Мангера, якщо й випустять, то пізніше, його не просто вибили з політики особисто, у результаті це вплинуло на репутацію "Батьківщини", - каже керівник обласної організації КВУ, політолог Дементій Білий.

Підготовка до виборів розпочалася напередодні карантину, у цей процес вже тоді вступив Колихаєв. Він веде дорогу, класичну, грамотну передвиборчу кампанію – як прописано у підручниках, і досить успішно проходить всі етапи. "Щонайменше на сьогодні у Колихаєва є всі шанси потрапити у другий тур. Можна прогнозувати, що ніхто з відомих наразі можливих кандидатів не набере більше половини голосів виборців і другий тур буде", - відзначає Дементій Білий.

Не можна не згадати, що під час своєї компанії Колихаєв вирішив продемонструвати херсонцям, як швидко і успішно зможе змінити на краще обличчя міста. У Херсоні благодійний фонд його імені створив Парк Юрського періоду - на місці недіючого нині фонтану біля будівлі готелю "Фрегат" розмістили 13 динозаврів.

Організатори розповідають, що це нова локація для дітей, щоб потішити їх під час карантину. Крім того, за задумом, проєкт має продемонструвати херсонцям, що місто можна відновити, зробити його цікавим для туристів і комфортним для херсонців. Правда, не всі підтримали цей проєкт. Архітектор Андрій Луцик каже, що процеси містобудування у Херсоні відпущені на самоплив, а люди вітають хоч якийсь благоустрій у місті. А з точки зору професійного, територію перед "Фрегатом" змінили, не враховуючи архітектурний ансамбль, все, що там не вписується у концепцію - це візуальне сміття. У соцмережах почали закидати, що майбутній можливий мер це має розуміти. Натомість, херсонці, які побували на цій локації, задоволені. Проте організатори запевняють, що "парк Юрського періоду" тут тимчасово. А наразі динозаври вже перетворилися у місцевий виборчий мем.

Добре забуте старе

Ще один відомий кандидат, що заявив про намір знову повернутися у мерське крісло – ексмер та нардеп 7-го скликання, нині депутат міськради Володимир Сальдо, який був міським головою з 2002 року – і аж до нардепства у 2012. На минулих парламентських виборах він намагався пробитися у нардепи від ОПЗЖ. Сальдо вже заявив у ЗМІ, що йтиме як самовисуванець. Як і всі, обіцяє добудувати довгобуд мостоперехід, також хоче повернути систему прибирання у місті, обіцяє велодоріжки, збереження зелених насаджень, зрозумілі тарифи і решту, що входить до звичного для херсонців передвиборчого пакету обіцянок. Упереджуючи закиди опонентів, уже заявив в інтерв’ю виданню "Новамедіа", що якби можна було повернути час, то не дав би зараз можливість змінити проектні рішення в історичному центрі Херсона по ТРЦ "Суворовський" – у народі - "одоробло на Суворова".

Чи є у нього шанси на перемогу? Так, кажуть експерти – у Володимира Васильовича Сальдо на тлі невдалої роботи нинішнього міського голови Володимира Васильовича Миколаєнка, шанси є.

"У Сальдо також є шанси потрапити у другий тур зі слоганом про те, що старі досвідчені управлінські кадри зможуть повернути у Херсон порядок. У наших виборців, на жаль, дуже коротка пам'ять – як в акваріумних рибок - і на цьому "зіграє" команда Сальдо. Ми не пам’ятаємо минулого. Наша соціологічна лабораторія ХОО КВУ протягом десяти років проводила постійні щорічні моніторинги ситуації у Херсоні. І проблеми, що є при Миколаєнку зараз – погане освітлення, погані дороги, сміття - все це було в ТОПі проблем і при Сальдо. Можливо, ці проблеми лише загострилися зараз, при Володимиру Васильовичу Миколаєнку, але вони ростуть ще з часів Володимира Васильовича Сальдо. Просто зараз завдяки соціальним мережам є більше прозорості, люди стали активніші, оперативніше надходить інформація про негаразди і проблеми, ніж це було десять років тому", - каже Дементій Білий.

Лава запасних

Серед можливих кандидатів, як не дивно, називають і нинішнього міського голову Миколаєнка, якого не критикує лише лінивий. На думку експертів, якщо його переконають балотуватися, то він гратиме роль хлопчика для биття – дуже зручна фігура для критики. "Він збиратиме "блохи" з усіх сторін", - каже керівник ХОО КВУ.

Серед тих, хто може виставити свою кандидатуру, називають і ексрегіонала, нинішнього першого заступника міського голови Ігоря Козакова, який у мерії сидить давно. Експерти вважають його сильною фігурою, проте, швидше за все, шанси у нього є лише на другі ролі у якійсь з команд.

Ще одна цікава фігура – Садіяр Мамедов. Він працює як благодійник, постійно піариться у соцмережах. Привертає уваги і його величезний бігборд на зруйнованій будівлі колишнього ХБК, де він себе називає "народним мером". Перебуває в опозиції до мера нинішнього – за це позбувся місця у виконкомі. Всерйоз його кандидатуру як мера експерти не розглядають.

Наразі серед кандидатів на посаду мера відсутній претендент від національно – демократичних сил. Шансів у партій цього спрямування, на думу експертів, на виборах мера Херсона немає.

Звісно, у списку можливих кандидатів є і ті, хто живе лише з хайпу. Серед таких можна назвати невдах минулих парламентських виборів Кирила Стремоусова та Валерія Кулешова, які розкручують себе у групах в соцмережах.

Стремоусов перманентно потрапляє у скандали в реальному житті: можна згадати інцидент у пресклубі "Новий день", де 18 січня під час пресконференції одеських підприємців розпилили сльозогінний газ і відкрили вогонь із травматичної зброї, а також образи Стремоусова на адресу лікарів під час проведення ПЛП-досліджень на коронавірус. І остання історія - 23 червня він напав на журналіста видання "Вгору" Дмитра Багненка, який писав про незаконну забудову у зеленій зоні.

Партія влади: "туз у рукаві" чи "дуля в кишені"?

Ще на початку карантину голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв і тодішній куратор області від "Слуг народу" нардеп Олександр Дубінський оголосили про початок праймеріз – відкритого відбору кандидата від партії на посаду Херсонського міського голови. Це було чотири місяці тому – Дубінський вже не куратор, а навколо можливого кандидата від провладної політсили – лише чутки.

Юрій Гусєв, звітуючи за рік своєї роботи перед ЗМІ, спростував інформацію, що лобіює кандидатом на посаду міського голови Херсона від партії "Слуга народу" власника Херсонського машинобудівного заводу Олександра Олійника. І заявив, що він, як і раніше, за чесний, відкритий праймеріз. "Я цю позицію озвучував і президенту України, я цю позицію обговорював і з народними депутатами від "Слуги народу", - зазначив Гусєв.

Експерти все ж припускають, що кандидатура Олійника може бути цілком реальною, так само називають ще ректора Херсонського державного аграрно-економічного університету, депутата міськради Юрія Кирилова. Останній зайшов у міську раду від БПП, а на початку червня вийшов з фракції "Солідарність" - і це пов’язують саме з його наміром балотуватися від провладної партії. У соцмережах називали ще одну кандидатуру – депутатку міської ради Оксану Д’якову.

Об’єктивно пробитися у другий тур може практично будь-який кандидат від провладної партії, незважаючи на особу. Ми пам’ятаємо, як заходили у парламент люди, про яких було відомо виборцям лише те, що вони "зелені". Хоча "народна довіра" до цієї політсили наразі активного знижується, проте поки вона не впала катастрофічно.

Хоча не можна виключати, що "Слуга народу" свого кандидата і праймеріз у Херсоні "злила" свідомо, і що є кулуарні домовленості щодо підтримки одного з сильних гравців, яких ми вже назвали.

Артем Сопов, політолог

На сьогодні можна з впевненістю казати, що на посаду голови Херсонської міської ОТГ будуть претендувати колишній мер міста Володимир Сальдо та народний депутат України, керівник партії "Нам тут жити!" Ігор Колихаєв. Звісно, будуть кандидати від парламентських партій і технічні кандидати, але станом на зараз вони ще не оприлюднені.

Дуже сумніваюсь, що на місцевих виборах ми можемо отримати минулорічний ефект "зеленого прапора", коли перемогти міг претендент, просто одягнувши футболку потрібного кольору. Припускаю, що кандидат від "Слуги народу" потрапить у другий тур, але особиста низька пізнаваність та антирейтинг політсили не дадуть йому можливість виграти.

Що стосується самого виборчого процесу, то треба враховувати фактор невизначеності повноважень через адмінтерреформу. Поки що зрозуміло лише те, що правила гри будуть змінюватися уже після роздачі карт, а, ймовірно, і під час гри.

Дементій Білий, керівник обласної організації КВУ, політолог

Є питання щодо виборів з огляду на адміністративно-територіальну реформу. У нас нові райони, що складаються з нових ОТГ, які не були добровільно створені. Райради – їх повноваження незрозумілі. Вони радше матимуть тепер політичний вплив – депутати робитимуть заяви, звернення (з огляду на те, що всі повноваження в ОТГ).

Про партії – є питання і тут. Вибори будуть відбуватися за партійною системою, де громади від 10 тисяч виборців. Відповідно, виникне партизаційний попит і пропозиція.

У нас є партії "з телевізора", чиї осередки на місцях насправді не сформовано. Проте, ці партії розкручені. І ті, хто піде від них, матимуть шанси перемогти.

На політичний ринок вийдуть люди зі свідоцтвами партій, що існують взагалі лише на папері, і про які ніхто нічого давно не чув. Місцеві олігархи – хто ще не створив партію під себе - зможуть їх прикупити. А ще районами їздитимуть (чи вже їздять) "комівояжери" від партій з мережею, що пропонуватимуть місцевим олігархам свої послуги.

Якщо казати про політичну активність у районах, то у Генічеському сильні позиції у ОПЗЖ та партії Шарія, великий Скадовський район, здається, просто створений під одного з місцевих олігархів, екскерівника Херсонської митниці, заступника голови облради Віктора Булюка ("Наш край"). Правда, за Скадовську ОТГ може поборотися ексмер Олександр Яковлєв ("Самопоміч). У Новій Каховці сильною фігурою лишається міський голова Володимир Коваленко.

Загалом складається враження, що Херсонську область віддали на відкуп місцевим феодалам через відсутність серйозних партійних структур парламентських партій.