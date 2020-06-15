Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах

Второй этап административно-территориальной реформы вызвал бурю недовольства как на местах, так и в общеукраинском информационном пространстве. Даже больше – вызвал несколько международных конфликтов

Второй этап административно-территориальной реформы вызвал бурю недовольства как на местах, так и в общеукраинском информационном пространстве. Даже больше – вызвал несколько международных конфликтов

Неделю назад Министерство развития общин и территорий обнародовало свой проект реформирования районов. Чиновники предложили такую систему управления регионами, где каждая область оказалась разделенной на несколько увеличенных районов. Так, например Львовщина вместо нынешних 20 районов должна делиться на семь. Также семь районов вместо существующих 27 запланировано в Харьковской области.

В минувшую пятницу правительство на своем заседании утвердило этот проект и передал его на утверждение в Верховную Раду.

Авторы реформы обосновывают необходимость укрупнения большими диспропорциями параметров существующих районов, которые не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти. Есть случаи, когда один район (как, например, Полесский на Киевщине) может насчитывать только 5 тысяч жителей. В то же время другой (Харьковский на Харьковщине) объединяет более 180 тысяч украинских граждан.

В Минрегионе обращают внимание на то, что районы являются искусственными образованиями для организации на их территории, в первую очередь, государственной власти. И ключевым здесь является максимальная эффективность с минимальными затратами на ее содержание. Так, максимальное количество услуг для населения, которые сейчас сосредоточены на уровне районов, перейдет в ОТГ. А некоторые специфические функции, как содержание образования и второго уровня медицины, перейдут на уровень новых районов.

Факторы конфликта

Новые районы формировались по количественному принципу, когда на территориях, которые войдут в состав, проживает примерно одинаковое количество жителей. При этом центрами районов определялись наиболее населенные и развитые города. И так случилось, что оба эти принципа распределения стали фактором конфликтов. С одной стороны, они вызвали конкуренцию между относительно равными городами, которые претендуют на статус районного центра. А с другой – спровоцировали бунты в отдельных территориальных общинах, недовольных тем, что их включают в несимпатичное им новообразование, тогда как они тяготеют к другой конгломерации.

Показательным стал конфликт в Киевской области, где в бой за лидерство в новом районе сошлись три города: Бородянка, Гостомель и Ирпень. А, в конце концов, центром района по плану Минрегиона стала Буча. Местные элиты вышеуказанных городов не лишены понимания, что именно тот населенный пункт, который окажется центром, станет флагманом местного развития района со всеми прелестями: большим финансированием властных институтов, интересом застройщиков, местом реализации инфраструктурных проектов и прочее. А тем, кому не повезет, придется подбирать крошки.

И если для более-менее благополучной Киевщины ресурса для развития городов и общин остается достаточно, то в случае с более депрессивными территориями определенность "главного" города может стать в прямом смысле вопросом выживания.

Другой конфликт территориального деления районов можно рассмотреть на примере города Лебедин и существующего пока Лебединского района Сумской области. По перспективному плану создания ОТГ весь район вместе с Лебедином должны стать единой объединенной общиной (формирование которой, впрочем, тормозится из-за скупости к власти местных лидеров).

И неприятным сюрпризом для жителей будущей объединенной общины стало то, что Лебединскую ОТГ добавили к вновь созданному Ахтырскому району. При этом Ахтырку от Лебедина отделяет почти непреодолимая дорожная ситуация, а сами районы можно считать полностью автономными.

Лебедин же тяготеет к областному центру – города Сумы – с которым у него есть отлаженная логистическая связь и связанность в вопросах образования, работы и торговли.

Поэтому, когда всплыло, что Лебединщину "женят" с Ахтыркой, хотя ранее обещали Суммам, местные жители даже прибегли к перекрытию трассы Киев – Сумы.

Впрочем, шансов что-то изменить почти нет. Поскольку если оторвать от Ахтырки Лебедин, это создаст дисбаланс в количестве населения нового района и поставит под вопрос вообще целесообразность его создания. Это может привести к тому, что вместо пяти анонсированных районов в области будет создано всего четыре. Но в этом не заинтересованы местные чиновники, поэтому вопрос, скорее всего, повиснет в воздухе. А лебединцы, несмотря на массовые протесты и пикетирование правительственных учреждений в Киеве, услышаны не будут.

Продолжается бурление вокруг нового административно-территориального устройства и на Львовщине. Но здесь наиболее проблемным вопросом является не столько создание новых районов, сколько создание объединенной территориальной общины в самом областном центре. Областной совет, и правительство согласовали границы будущих ОТГ, а вот в горсовете Львове до сих пор не пришли к согласию относительно разделения территорий. Говорится даже о том, что часть города, фактически несколько его микрорайонов, могут оказаться в составе совсем другой ОТГ.

Речь идет о Винниках, Брюховичах и Рудно. Эти поселки формально являются отдельными административными единицами, но фактически уже давно - части города. В этих ячейках "административного сепаратизма" нашлись силы, которые начали раскачивать ситуацию не только во Львове, а даже отправляли делегации в Киев для организация пикетов на Грушевского. Правительство в свою очередь долгое время не могло сформировать однозначную позицию, что подпитывало протестные настроения. И лишь недавнее окончательное решение правительства, который образовал таки единую ОТГ в составе и Львова, и пригородных территорий, позволило снизить градус противостояния.

Международный аспект

Еще одной конфликтной точкой стало создание районов, где живут представители отдельных национальностей. Речь идет, прежде всего, о Береговском район на Закарпатье, где проживают венгры. Правительство Венгрии всячески способствует и даже давит на Украину, чтобы этот район был сохранен в таком же виде. И якобы украинская власть уже пообещала Венгрии, что прислушается к ее пожеланиям.

В Украине власть за такую уступчивость обвинили в чуть ли не в сдаче национальных интересов и пособничестве региональному сепаратизму. Неизвестно, есть ли действительные основания для таких обвинений, но по факту правительство согласилось оставить Береговский район нетронутым, присоединив только к нему соседний Виноградовский.

Еще дальше пошла Болгария, чей парламент вообще позволил себе вмешательство в дела Украины в вопросе создания районов. Болгарские депутаты приняли официальную декларацию об украинской административно-территориальной реформы с целью защиты прав болгарского меньшинства, которое компактно проживает на территории Болградского района Одесской области. Украинскому МИДУ даже пришлось выразить болгарам решительный протест в связи с вмешательством во внутренние дела. Впрочем, пожелания иностранцев, так или иначе, но были услышаны - и Болградский район остался в составе Одесской области.

Слово – за Верховной Радой

На самом деле все эти протестные процессы вокруг децентрализации в большинстве случаев имеют политическую подоплеку, ведь местные элиты в преддверии местных выборов пытаются обустраивать общины и районы в соответствии с собственными интересами. И нынешние руководители того же Ирпеня под Киевом или Винников под Львовом понимают, что власть из их рук перетекает к новым центрам.

Аналогично от будущего административно-территориального устройства вполне может зависеть и политическая судьба, скажем, нынешнего городского головы Лебедина на Сумщине, который уже примеряет под себя кресло руководителя большой Лебединской ОТГ. Но если он проигрывает в вопросе переноса общины к Сумскому району, этот факт вполне может стать фактором его поражения осенью.

Теперь, когда правительство уже утвердило план реформы, свое слово должна сказать Верховная Рада. Учитывая то, что каждый депутат, особенно это касается мажоритарщиков, захочет так или иначе повлиять на формирование власти в своих округах и всунуть в проект постановления свои пять копеек, нас может ждать яркая эпопея с принятием соответствующего решения.