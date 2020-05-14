Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни

С начала карантина в Украине количество безработных увеличилось на 72 тысячи человек, всего на учете находится почти полмиллиона украинцев. Среди них немало и вчерашних «заробитчан», которые вернулись из-за границы.

С начала карантина в Украине количество безработных увеличилось на 72 тысячи человек, всего на учете находится почти полмиллиона украинцев. Среди них немало и вчерашних «заробитчан», которые вернулись из-за границы.

Корреспондент RegioNews проанализировал на примере Волыни действенность шагов правительства по выходу из очередного кризиса безработицы, узнал кому выплатят "карантинные", и как изменятся зарплаты украинцев.

Обвал рынка кандидатов

Начнем с сравнения. В прошлом году с января до конца апреля на Волыни зарегистрировали более 7 тысяч вновь прибывших безработных. За четыре месяца этого года цифра уже "перевалила" за 9 тысяч волынян.

"Количество новых регистраций выросло более чем на 20%. Сколько среди них вернулись из-за границы? Мы сначала пробовали спрашивать. Но люди плохо реагируют на статус "заробитчане", кое-кто даже обижается. Нам эта информация для отчетности не нужна, поэтому мы перестали спрашивать. Но примерно можем сказать, что из новых безработных, которые становятся на учет, примерно 15-17% вернулись из-за рубежа", – говорит директор Волынского центра занятости Роман Романюк.

Эксперты по кадрам прогнозируют и дальнейший рост количества безработных. "В Последнее время на рынке труда соотношение предложений от работодателей и людей, которые искали работу, было таким, что HR-специалисты стали называть его "рынком кандидатов". Но сейчас ситуация кардинально изменилась, и работодатели начали ощущать значительное преимущество. Если раньше на вакансию, к примеру, разнорабочего на склад в логистическую компанию откликались 20-30 человек, то теперь на одно место претендует 200 кандидатов. Количество безработных, вероятно, вырастет в мае, когда многие предприниматели поймут, что не могут дальше удерживать свой бизнес", – прогнозирует HR-специалист Светлана Солнцева.

Нашествие "заробитчан"

По неофициальным данным, во время карантина в Украину вернулось примерно 240 тысяч граждан, которые работали за рубежом. Это – незначительный процент, учитывая то, что до карантинного кризиса, по информации из различных открытых источников, постоянно работали за границей до пяти миллионов украинцев.

Однако в разрезе областей точных данных нет. Не учитывают "заробитчан" ни таможенная служба, ни пограничники. О количестве закрытых трудовых виз могли бы рассказать в дипломатических представительствах. Однако, например, Генеральное консульство Республики Польша в Луцке – тоже на карантине. Есть лишь одна цифра, которую назвала пресс-секретарь Луцкого пограничного отряда Оксана Петрив: "За время карантина через таможенный пост Ягодин, который единственный открытый на Волыни, в Украину уже въехали 30 тысяч граждан. И ежедневно въезжает еще примерно по две сотни". Но среди тех, кто пересекает границу через Ягодин, есть и жители других областей.

Украинская власть закрыла границы для выезда и пообещала создать для "заробитчан" пол миллиона рабочих мест. Советник председателя Федерации работодателей Украины Владимир Цыбульский в это не верит. "Мы прогнозируем огромный скачок на рынке труда. И это заявление правительства о создании пол миллиона рабочих мест для людей, которые знают, как их создавать, просто смешно", – говорит эксперт.

Также в правительстве обещали помощь "заробитчанам" для открытия собственного дела. Однако начинать бизнес пока никто не спешит. Волыняне, которые вернулись из-за границы, еще не регистрировались в Центре занятости для получения такой помощи: только для учета и выплат, связанных с безработицей.

"Сейчас приостановили выдачу каких-либо пособий на открытие собственного дела. Это регламентировано в заключительных положениях Закона Украины, принятого 13 апреля. Выдачи, которые были в ходу еще до начала карантина, мы еще сначала выплачивали. А сейчас – нет. В прошлом году мы выплатили такую помощь 151 человеку, с начала этого года ее получили лишь 37 человек. Заявлений от "заробитчан" на открытие собственного бизнеса не было", – рассказывает Роман Романюк.

Эксперты рынка труда считают, что возвращение закоренелых "заробитчан" домой – временное, поэтому в целом не очень повлияет на внутренние тенденции.

"90% людей, которые работали заграницей, заняты физическим трудом: строители, разнорабочие, торговый персонал. В Украине за такую работу в среднем платят 10-15 тыс грн. За границей за это можно получить 800-1500 евро. Также нередко работодатели дополнительно обеспечивают жильем и питанием. Поэтому существует большая вероятность, что после ослабления карантинных мероприятий и открытия границ украинцы снова массово поедут на заработки. И отечественные работодатели со временем снова почувствуют текучесть кадров и возвращение к докарантинным показателям нехватки персонала. Ведь, в отличие от более развитых европейских стран, наша государственная политика не нацелена на значительную помощь бизнесу для восстановления экономических показателей. В основном, бизнес самостоятельно планирует свой выход из кризисного состояния", – говорит HR-специалист Светлана Солнцева.

На паузе – ФЛПы

На Волыни большинство крупных промышленных предприятий не прекращали работу полностью. В цехах только на незначительный процент сократили рабочих, а админперсонал на время карантина перевели на удаленную работу.

"Большой бизнес не останавливал производство, потому что имеет партнеров за рубежом. Все крупные европейские компании не уходили на карантин и продолжали работать. А им нужны наши запчасти. Не поставить вовремя... в этом случае даже речь не идет о какой-то неустойке, это сразу разрыв договора, найдут другого поставщика. Поэтому был риск полной потери бизнеса", – комментирует советник председателя Федерации работодателей Украины Владимир Цыбульский.

Тем временем большинство представителей среднего и малого бизнеса остановили деятельность. "Потери будут огромны как для предприятий, бизнеса, так и для бюджета, и люди потеряют в зарплатах. Хуже всего среднему и малому бизнесу, потому что у них никогда нет финансовых запасов, которые могут накопить большие предприятия", – комментирует эксперт.

Кто заплатит за "каникулы"?

Согласно Постановлению правительства, предприятия могут претендовать на компенсацию работникам в размере заработной платы на время карантинных отпусков. Эти выплаты осуществляют в центрах занятости.

На конец апреля на Волыни таких заявлений приняли от уже почти пол сотни субъектов хозяйствования. Среди крупных предприятий – Луцкий подшипниковый завод корпорации "СКФ-Украина" и Луцкий завод корпорации "Кромберг энд Шуберт Украина". Среди среднего бизнеса – сеть магазинов женского белья "Жасмин", фабрика вышитой одежды "Едельвика", остальные – мелкие Фопы.

"Заявления только начали поступать, ибо лишь с недавних пор у нас появился четкий механизм выдачи этих пособий. Должны компенсировать размер заработной платы работников", – рассказал директор Волынского центра занятости Роман Романюк.

Однако Владимир Цыбульский, который много лет возглавлял Луцкий подшипниковый завод, а ныне является главным советником генерального директора этого предприятия, говорит, что на помощь от государства крупный бизнес не рассчитывает.

"Это смешно. Выделили шесть миллиардов гривен на компенсации. Это капля в море, хватило бы этого, чтобы помочь малому бизнесу и ФЛПам. Месячная потребность украинского бизнеса в зарплате (без бюджетников) – чуть более 40 млрд грн", – говорит Цыбульский.

Изменятся ли зарплаты и что делать?

Во многих европейских странах уже начали выходить из карантина и разрабатывать четкие планы, как поддержать работодателей. В Украине же – наоборот.

"Что касается выхода из карантина, то во всех развитых экономиках если правительства и останавливали производства, то дотировали фонд заработной платы. Больше всего в Швеции – 80%, в других странах меньше, но в среднем - 70%. У нас пока только громкие обещания. Потому что денег нет, тем более замороженное сотрудничество с Международным валютным фондом. А это блокирует и сотрудничество с другими донорскими структурами. Поэтому бизнесу стоит надеяться только на собственные силы. Соответственно, упадут и зарплаты. И даже после карантина обороты снизятся в среднем не менее, чем на 20%. Раньше поднимали зарплаты, чтобы удержать профессионалов от выезда за границу. А теперь они и так не поедут. Поэтому ситуация тяжелая", – убежден Владимир Цыбульский.

"Относительно заработной платы, то с большой вероятностью работодатели не будут ее повышать своему персоналу, поскольку понимают, что рынок труда может обеспечить им быструю замену за такие же средства. Наоборот, часть бизнеса сократила свой фонд оплаты труда и сможет удерживать эти показатели в ближайшие полгода", – добавляет Светлана Солнцева.

С другой стороны, любой кризис – это не только потери, но и новые возможности. Для граждан, которые вернулись с заработков или потеряли работу в Украине, сейчас открылись другие вакансии. Карантинные мероприятия способствовали развитию логистического бизнеса и сервисных служб для HoReCa (отели, рестораны, кафе), также существенно не хватает работников сферы ритейла (продавцы, кассиры, мерчандайзеры). Карантин дал толчок развитию курьерских служб, которые постепенно станут привычным явлением и нарастят спрос не только в областных центрах, но и в маленьких городах и поселках.