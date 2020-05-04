Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах

Коронавирусная инфекция COVID-19 уже сегодня уверенно занимает место в пантеоне самых известных пандемий в мировой истории. Общее количество инфицированных перевалило за 3,5 миллиона человек и продолжает расти. Пока украинцы сидят на карантине, RegioNews узнал за что и на какие суммы отечественные суды штрафуют правонарушителей.

Коронавирусная инфекция COVID-19 уже сегодня уверенно занимает место в пантеоне самых известных пандемий в мировой истории. Общее количество инфицированных перевалило за 3,5 миллиона человек и продолжает расти. Пока украинцы сидят на карантине, RegioNews узнал за что и на какие суммы отечественные суды штрафуют правонарушителей.

Для избежания массированного заражения в начале марта Кабинет Министров Украины принял Постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Вместе с этим были внесены изменения и дополнения в статью 20 Закона "О защите населения от инфекционной болезни", а в Кодексе Украины об административных правонарушениях появилась новая статья – "Нарушение правил относительно карантина людей". Последняя предполагает достаточно существенные штрафы, от 17 до 34 тыс грн для рядовых граждан, и от 34 до 170 тыс грн для должностных лиц. Однако, повторяя несколько адаптированный афоризм писателя Михаила Салтыкова-Щедрина: "Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения".

Соответствие этой фразы в реальности прекрасно иллюстрируют украинские суды и полиция. Если первые выносят по "антикоронавирусным делам" иногда диаметрально противоположные решения, то вторые, скорее, гоняются за показателями количества выписанных протоколов, не слишком заботясь о том, не "снесут" ли дело в судебном порядке. Хотя и количество составленных и переданных на рассмотрение Фемиде протоколов также откровенно не впечатляет.

Чтобы понять общую динамику рассмотрения "корнавирусных дел", нами было выбрано три области, которые стабильно лидируют по количеству выявленных случаев инфицирования COVID-19: Черновицкую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую. В Едином реестре судебных решений искали дела о нарушении уже упомянутой созданной статьи 44-3. КУоАП "Нарушение правил относительно карантина людей". Обращаем внимание на то, что до самого реестра дела попадают с 7-10-дневным опозданием.

Черновицкая область:

Рассмотрено 51 дело

Наложено штрафов на 51 тыс грн

Среди исследованных регионов именно в судах Черновицкой области на конец апреля было рассмотреть больше всего дел – 51. Доминирующую большинство было закрыто с формулировкой "за отсутствием состава преступления", немало возвращен на доработку. Интересной особенностью региона стали полтора десятка идентичных по сути дел, открытых против начальников отделений "Новой почты".

Одно из отделений "Новой почты", фото: facebook.com/pg/nova.poshta

Согласно протоколов об админправонарушениях, соответствующие учреждения продолжали свою работу даже после введения карантинных ограничений. Судьи, рассматривавшие эти дела, как один указывали полисменам на то, что "Новая почта" является оператором почтовой связи, а, следовательно, ограничения к ее работе не применяются.

Среди полусотни дел накопилось и несколько случаев привлечения к административной ответственности и взыскании штрафов. В частности, житель поселка Неполоковцы Кицманского района самовольно оставил место самоизоляции после возвращения из-за границы. Во время заседания полицейские отметили – к ним неоднократно звонили жители поселка и жаловались на то, что мужчина свободно прогуливается населенным пунктом и не реагирует на замечания. Суд подтвердил наличие нарушения и наложил штраф в размере 17 тыс грн.

Самым противоречивым делом - со штрафными санкциями в размере 17 тыс гр. - стала ситуация с сестрой владелицы магазина "Сильпо" в поселке Глубоком. По информации правоохранителей, женщина продала своей племяннице грабли, о чем есть свидетельства не только людей, но и собственно племянницы. Однако в судебном порядке обвиняемая подчеркивала, что владелицей магазина является ее сестра, а она только пришла туда убирать. Отказалась от своих предыдущих показаний и племянница – она сказала, что подписала составленный полицейскими протокол не читая, поскольку была напугана. Исследовав все предоставленные материалы, суд пришел к выводу, что факт продажи имеет место, поэтому нарушения присутствует. Как следствие – штраф.

Интересно, что только устным замечанием завершилась торговля непродовольственными товарами во время карантина для жительницы села Каменка. Во время суда женщина пояснила – работала поверив разъяснению сельского председателя, по версии которого ее магазин имеет право осуществлять торговлю, поскольку жителям необходимо покупать корм для скота и домашних животных.

Стоит обратить внимание и на еще один случай. На жителя села Нагоряны за пребывание в общественном месте без защитной маски или респиратора был составлен админпротокол. Однако судья Кельменецкого районного суда Черновицкой области в данном случае не увидел состава преступления, указав дословно следующее: "в материалах дела отсутствуют доказательства, которые бы подтверждали, что ЛИЦО_1, согласно закону, за собственные средства обязано приобрести или изготовить средство индивидуальной защиты, в частности респиратор или защитную маску, или ей были профинансированы расходы на приобретение или изготовление средств индивидуальной защиты за счет средств Государственного бюджета Украины и местных бюджетов".

Ивано-Франковская область:

Рассмотрено 30 дел

Наложено штрафов на 51 тыс грн

Ситуация в судах Ивано-Франковской области оказалась подобной, как и у их коллег из Черновицкого региона. Однако здесь на 30 "админок" пришлось с полдесятка попыток оштрафовать управляющих местной сети магазинов "Копеечка". Правда, в судах оказывалось, что соответствующие учреждения осуществляют торговлю продуктами питания, а следовательно не подлежат закрытию на время карантина.

Самый большой штраф – 34 тысячи гривен получила управляющая магазина "ВелМарт", что в Ивано-Франковске. В торговой точке не было обеспечена защита продуктов питания пластиком или полиэтиленом. И хотя обвиняемая настаивала на том, что как раз в момент составления админпротокола в магазине осуществлялась выкладка товара, от санкции это не спасло.

А вот владелица заведения быстрого питания "Буритос" в Калуше получила постановлению суда только устное замечание. Согласно составленного админпротокола, после введения карантина в кафе продолжался прием посетителей, при этом владелица не имела никакого средства индивидуальной защиты.

В судебном заседании предприниматель вину признала частично. Объяснив суду, что фактически ее заведение было закрыто, однако она осуществляла реализацию товара на вынос. Также отметила, что на время рассмотрения дела в суде ее заведение быстрого питания закрыто и полностью обеспечено как индивидуальными средствами защиты, так и дезинфицирующими средствами, а также то, что единственным источником дохода является ее предпринимательская деятельность в указанном заведении. Кроме того, в настоящее время она не работает в связи с карантином, поэтому у нее отсутствуют средства для существования, в том числе и средства на оплату штрафа. Суд закрыл производство по делу, ограничившись устным замечанием.

Тернопольская область:

Рассмотрено 26 дел

Наложено штрафов на 85 тыс грн

"Наиболее производительно" среди исследованных нами областей поработали судьи Тернопольщины. Из 26 дел 5 штрафов, а также 4 предупреждения и замечания.

Показательным оказалась дело двух учеников вечерней школы и безработного жителя Тернополя, которые 7-го апреля втроем отдыхали в прибрежной зоне пруда. Ни один из обвиняемых на рассмотрение своего дела, а их было разделено, не явился. Школьники получили предупреждение, а вот безработному, который попутно еще и распивал во время отдыха спиртные напитки, придется выплатить штраф в размере 17 тыс грн.

Лояльными оказались судьи к двум владельцам магазинов строительных материалов. Один из них по просьбе знакомой открыл магазин и продал ей необходимый хозяйственный инвентарь - в итоге получил устное замечание. Другой доставил заказанную по телефону краску в инфекционное отделение Залозецькой больницы, а также продал запасную часть к водопроводу еще одному "телефонном" клиенту. Однако в деле не имелось доказательств систематического осуществления торгов, поэтому предпринимателю сделали устное замечание.

Торговля нефасованими и неупакованими овощами и фруктами стоила владельцу тернопольского магазина "Деликатес" 17 тыс грн штрафа. Быстрому исходу дела способствовало признание бизнесменом собственной вины.

Завершают парад тернопольских "коронавирусных админок" два дела относительно отсутствия у лиц средств индивидуальной защиты, проще говоря - масок. В первом случае житель города Чортков признал свою вину и получил 17 тыс грн штрафа. Во втором лицо было зафиксировано без маски у входа в Бучацкого районного суда. Этот же суд отметил, что территория, на которой находился обвиняемый, не является общественным местом, а значит и штрафуватийого нет за что.

Как видим, суды весьма различно толкуют казалось бы одни и те же законодательные нормы. При этом полиция нередко составляет заведомо бесперспективные протоколы. В итоге штрафы или даже предупреждения в судах получают менее чем десятая часть нарушителей.