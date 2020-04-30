В автопарке Черновицкой ОГА насчитали свыше миллиона гривен финансовых нарушений
Об этом говорится в пресс-релизе управления Западного офиса Госаудитслужбы в Черновицкой области, пишет RegioNews.
"Автотранспортный парк насчитывает 34 единицы транспортных средств, из которых 96% выпущенные более 15 лет назад, в том числе 56% – более 20 лет назад. Как следствие, предприятие тратит значительные суммы средств на ремонт автотранспорта. К тому же стоимость ремонта отдельных транспортных единиц достигала 118-208 тыс. грн, а в целом за 2018-2019 годы потрачено на ремонт транспорта 1352,1 тыс. гривен. В целом ревизией выявлено финансовых нарушений на 1252,6 тыс. грн, из них незаконных расходов и недостач денежных средств и имущества на 604,6 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
В частности, предприятие незаконно потратило более пол миллиона гривен на выплату отдельным работникам зарплаты, премий и пособий, доплат и надбавок.
Из-за внесения недостоверных данных в акты выполненных работ по ремонту помещений админздания облсовета и ОГА предприятием было излишне оплачено подрядной организации 48,6 тыс. грн.
Также ревизия признала, что в течение 2019 года предприятие закупило автотранспортные услуги почти на полмиллиона гривен не на конкурсных условиях, как определено в законодательстве. Во время закупки автотранспортных средств и автомобильной вышки победителями признаны участники, предложения которых не отвечали требованиям тендерной документации.
С учета предприятия необоснованно списано 34 куб. м дров на сумму 20,7 тыс. грн. за дни, когда отопительный период уже была завершен или еще не начат.
Выявлены случаи списания горюче-смазочных материалов, запчастей без соответствующих документов и сверх установленных норм недостачи горючего в целом на 3,9 тыс. грн, а также другие финансовые нарушения.
Во время ревизии возмещено потерь на 53,5 тыс. грн. и устранено других финансовых нарушений на 101,5 тыс. грн. Предприятию направлено требования об устранении выявленных нарушений. На 4 человек составлены протоколы об административных правонарушениях по финансовым вопросам и на 3 – о нарушении законодательства о закупках.
Материалы ревизии переданы для рассмотрения в правоохранительные органы.
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