Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах

Коронавірусна інфекція COVID-19 вже сьогодні впевнено займає місце в пантеоні найвідоміших пандемій в світовій історії. Загальна кількість інфікованих перевалила за 3,5 мільйони осіб і продовжує зростати. Поки українці сидять на карантині, RegioNews дізнався за що і на які суми вітчизняні суди штрафують правопорушників

Коронавірусна інфекція COVID-19 вже сьогодні впевнено займає місце в пантеоні найвідоміших пандемій в світовій історії. Загальна кількість інфікованих перевалила за 3,5 мільйони осіб і продовжує зростати. Поки українці сидять на карантині, RegioNews дізнався за що і на які суми вітчизняні суди штрафують правопорушників

Задля уникнення масованого зараження на початку березня Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Разом з цим було внесено зміни та доповнення до статті 20 Закону "Про захист населення від інфекційної хвороби", а в Кодексі України про адміністративні правопорушення з’явилась нова стаття – "Порушення правил щодо карантину людей". Остання передбачає досить суттєві штрафи, від 17 до 34 тис грн для рядових громадян, та від 34 до 170 тис грн для посадових осіб. Однак, повторюючи дещо адаптований афоризм письменника Михайла Салтикова-Щедріна: "Суворість законів компенсується необов’язковістю їх виконання".

Відповідність цієї фрази до реальності чудово ілюструють українські суди та поліція. Якщо перші виносять по "антикоронавірусним справам" інколи діаметрально протилежні рішення, то другі, скоріше, ганяються за показниками кількості виписаних протоколів, не надто переймаючись, чи не "знесуть" справу в судовому порядку. Хоча й кількість складених та переданих на розгляд Феміді протоколів також відверто не вражає.

Аби зрозуміти загальну динаміку розгляду "корнавірусних справ", нами було обрано три області, які стабільно лідирують за кількістю виявлених випадків інфікування COVID-19: Чернівецьку, Івано-Франківську та Тернопільську. В Єдиному реєстрі судових рішень шукали справи щодо порушення вже згаданої новоствореної статті 44-3. КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей". Звертаємо увагу на те, що до самого реєстру справи потрапляють з 7-10-денним запізненням.

Чернівецька область:

Розглянуто 51 справу

Накладено штрафів на 51 тис грн

Серед досліджених регіонів саме в судах Чернівецької області на кінець квітня було розглянути найбільше справ – 51. Домінуючу більшість було закрито з формулюванням "за відсутністю складу злочину", немало повернено на доопрацювання. Цікавою особливістю регіону стали півтора десятка ідентичних за суттю справ, відкритих проти начальників відділень "Нової пошти".

Одне з відділень "Нової пошти", фото: facebook.com/pg/nova.poshta

Згідно протоколів про адмінправопорушення, відповідні установи продовжували свою роботу навіть після впровадження карантинних обмежень. Судді, що розглядали ці справи, як один вказували полісменам на те, що "Нова пошта" є оператором поштового зв`язку, а, отже, обмеження до її роботи не застосовуються.

Серед півсотні справ назбиралось й декілька випадків притягнення до адмінвідповідальності та стягнення штрафів. Зокрема, житель селища Неполоківці Кіцманського району самовільно залишив місце самоізоляції після повернення із-за кордону. Під час засідання полісмени зазначили – до них неодноразово телефонували жителі селища і скаржились на те, що чоловік вільно прогулюється населеним пунктом та не реагує на зауваження. Суд підтвердив наявність порушення та наклав штраф у розмірі 17 тис грн.

Найсуперечливішою справою - зі штрафними санкціями у розмірі 17 тис гр. - стала ситуація з сестрою власниці магазина "Сільпо" у селищі Глибокому. За інформацією правоохоронців, жінка продала власній племінниці граблі, про що є свідчення не лише людей, а й власне племінниці. Однак в судовому порядку звинувачена наголошувала на тому, що власницею магазину є її сестра, а вона лише прийшла туди прибирати. Відмовилась від своїх попередніх показань і племінниця – вона сказала, що підписала складений полісменами протокол не читаючи, оскільки була налякана. Дослідивши всі надані матеріали, суд прийшов до висновку – факт продажу має місце, тож порушення присутнє. Як наслідок – штраф.

Цікаво, що лише усним зауваженням завершилась торгівля непродовольчими товарами під час карантину для жительки села Кам’янка. Під час суду жінка пояснила – працювала повіривши роз’ясненню сільського голови, за версією якого її магазин має право здійснювати торгівлю, оскільки жителям необхідно купувати корм для худоби та домашніх тварин.

Варто звернути увагу й на ще один випадок. На жителя села Нагоряни за перебування в громадському місці без захисної маски чи респіратора було складено адмінпротокол. Однак суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області в даному випадку не завбачив складу злочину, вказавши дослівно на наступне: "в матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували, що ОСОБА_1, відповідно до закону, за власні кошти зобов`язана придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску, чи їй було профінансовано витрати на придбання або виготовлення засобів індивідуального захисту за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів".

Івано-Франківська область:

Розглянуто 30 справ

Накладено штрафів на 51 тис грн

Ситуація в судах Івано-Франківщини виявилась подібною до колег з Чернівецького регіону. Однак тут на 30 "адмінок" припало з півдесятка спроб оштрафувати керуючих місцевої мережі магазинів "Копійочка". Правда, в судах виявлялось, що відповідні заклади здійснюють торгівлю продуктами харчування, а отже не підлягають закриттю на час карантину.

Найбільший штраф – 34 тисячі гривень - отримала керуюча магазину "ВелМарт", що в Івано-Франківську. У торговельній точці не було забезпечено захист продуктів харчування пластиком або поліетиленом. І хоча обвинувачена наполягала на тому, що якраз в момент складання адмінпротоколу в магазині здійснювалась викладка товару, від санкції це не врятувало.

А от власниця закладу швидкого харчування "Бурітос" у Калуші отримала постановою суду лише усне зауваження. Відповідно до складеного адмінпротоколу, після введення карантину в кафе продовжувався прийом відвідувачів, при цьому власниця не мала жодного засобу індивідуального захисту.

У судовому засіданні підприємиця вину визнала частково. Пояснила суду, що фактично її заклад був зачинений, однак вона здійснює реалізацію товару на виніс. Також зазначила, що на час розгляду справи в суді її заклад швидкого харчування зачинений та повністю забезпечений як індивідуальними засобами захисту, так і дезинфікуючими засобами, а також те, що єдиним джерелом доходу є її підприємницька діяльність у вказаному закладі. Крім того, на даний час вона не працює у зв’язку з карантином, тому в неї відсутні засоби для існування, в тому числі і кошти на оплату штрафу. Суд закрив провадження у справі, обмежившись усним зауваженням.

Тернопільська область:

Розглянуто 26 справ

Накладено штрафів на 85 тис грн

"Найпродуктивніше" серед досліджених нами областей попрацювали судді Тернопільщини. З 26 справ 5 штрафів, а також 4 попередження та зауваження.

Показовою виявилась справа двох учнів вечірньої школи та безробітного жителя Тернополя, які 7-го квітня втрьох відпочивали у прибережній зоні ставу. Жоден з обвинувачених на розгляд своєї справи, а їх було розділено, не з’явився. Школярі отримали попередження, а от безробітному тернополянину, який побіжно ще й розпивав під час відпочинку спиртні напої, доведеться виплатити штраф у розмірі 17 тис грн.

Лояльними виявились судді до двох власників магазинів будівельних матеріалів. Один з них на прохання знайомої особи відчинив магазин та продав їй необхідний господарський інвентар - у підсумку отримав усне зауваження. Інший доставив замовлену по телефону фарбу в інфекційне відділення Залозецької лікарні, а також продав запасну частину до водогону ще одному "телефонному" клієнту. Однак в справі не містилось доказів систематичного здійснення торгів, тож підприємцеві зробили усне зауваження.

Торгівля нефасованими та неупакованими овочами та фруктами коштувала власнику тернопільського магазину "Делікатес" 17 тис грн штрафу. Швидкому вирішенню справи сприяло визнання бізнесменом власної вини.

Завершують парад тернопільських "коронавірусних адмінок" дві справи щодо відсутності в осіб засобів індивідуального захисту, простіше кажучи - масок. В першому випадку житель міста Чортків визнав свою вину та отримав 17 тис грн штрафу. В другому особу було зафіксовано без маски біля входу до Бучацького районного суду. Цей самий суд зауважив, що територія, на якій перебував обвинувачений, не є громадським місцем, а значить і штрафуватийого немає за що.

Як бачимо, суди досить по-різному тлумачать здавалось би одній й ті ж самі законодавчі норми. При цьому поліція нерідко складає завідомо безперспективні протоколи. У підсумку штрафи чи навіть попередження в судах отримують менш ніж десята частина порушників.