Большинство политрекламы месяца посвящена коронавирусу. Политики отчитываются о помощи медикам, критикуют решение местной власти и озабочены влиянием карантина на экономику. Часть из крупнейших рекламных кампаний таргетированная на отдельные регионы

Большинство политрекламы месяца посвящена коронавирусу. Политики отчитываются о помощи медикам, критикуют решение местной власти и озабочены влиянием карантина на экономику. Часть из крупнейших рекламных кампаний таргетированная на отдельные регионы

Об этом говорится на сайте сети ОПОРА, пишет RegioNews.

В течение марта на 1034 публичных страницах политиков и партий в Facebook и Instagram опубликовали 2274 рекламных объявления. По минимальным расчетам на эти промо-кампании было потрачено 107 тысяч 722 доллара, по максимальным - 188 тысяч 407 долларов.

Одна из самых дорогих реклам месяца касалась пандемии коронавируса для жителей Одесской области. Бывший депутат Одесского облсовета, бизнесмен и блогер Петр Обухов заплатил более тысячи долларов за промо-кампанию сайта, где можно зарегистрироваться как волонтер или оставить заявку о необходимой помощи. Публикацию за неделю трансляции просмотрели от 900 тысяч до 1 млн пользователей, в основном из женской аудитории (75 %).

Другая реклама, которая обошлась в такую же сумму, оплачена "Евросолидарностью". Сообщение с критической оценкой работы Государственного бюро расследований (основной месседж – ГБР фабрикует политические дела) транслировалось почти две недели. Его посмотрели более 1 млн пользователей с Киевщины, Днепропетровщины, Полтавщины, Винничины, Черкащины, Житомирщины, Черниговщины, Кировоградщины.

Почти каждую неделю в марте больше всего политрекламы предлагалось пользователям из столицы Украины – 14,4%.

Кроме киевлян в фокусе рекламодателей жители Днепропетровской (12,7%) и Львовской (9,3%) областей. Часто рекламу предлагали жителям Харьковской (6,3%), Одесской (6,2%), Полтавской (5,1%), Винницкой (4,6%), Ивано-Франковской (4,1%) и Черкасской (4%) областей. Эти же области преобладали в таргетинге и в феврале. Фактически не предлагалась к просмотру политическая реклама пользователям Луганщины (0,6%).

Как и в феврале, возглавила список самых щедрых рекламодателей месяца страница президента Петра Порошенко. На трансляцию 23 рекламных объявлений Порошенко потратил 6622 доллара. Кроме активных публикаций с промоушеном собственно страницы и Telegram-канала, страница оплачивала посты с заявлениями политика в отношении вызовов на допрос в ГБР, относительно судебного разбирательства и решение Шевченковского суда города Киева относительно уголовных дел против Петра Порошенко и посты о волонтерских инициативах фонда Порошенко в борьбе с эпидемией Covid-19.

На второй позиции - бывший депутат Харьковского горсовета, адвокат Анатолий Родзинский. В марта на странице транслировалось 19 объявлений, за которые был уплачен 4551 доллар. Все платные объявления на странице касались темы коронавируса, а некоторые дискредитировали городского голову Геннадия Кернеса. Большинство рекламных кампаний были направлены на женщин (почти 75%) Харьковщины.

Третье место занимает страница телевизионного политического шоу Шустер LIVE, которая в течение февраля опубликовала 99 рекламных объявлений стоимостью 4392 доллара.