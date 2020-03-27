Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал руководитель медицины

По состоянию на 27 марта в Ровенской области подтвердили сразу девять случаев заболевания COVID-19, в том числе один - смертельный. За день до этого председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль освободил от должности руководителя Управления здравоохранения Юрия Осипчука, который занимал эту должность последние шесть лет. В данный момент кто, именно, будет останавливать эпидемию в области, а гавное – как, не понятно. Корреспондент RegioNews разбирался в конфликте между областными чиновниками

Фото: rv.gov.ua

По состоянию на 27 марта в Ровенской области подтвердили сразу девять случаев заболевания COVID-19, в том числе один - смертельный. За день до этого председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль освободил от должности руководителя Управления здравоохранения Юрия Осипчука, который занимал эту должность последние шесть лет. В данный момент кто, именно, будет останавливать эпидемию в области, а гавное – как, не понятно. Корреспондент RegioNews разбирался в конфликте между областными чиновниками

Увольнение Осипчук с должности начальника Управления здравоохранения - это продолжение конфликта в областном совете, который разгорелся в начале этого года. О его причинах и последствиях уже неоднократно писали на нашем сайте. Но в этом увольнении - не только политика.

После революции Достоинства в 2014 году тогда влиятельный представитель партии "Свобода" и депутат областного совета Юрий Осипчук стал руководителем областной медицины. До этого он занимался частной медицинской практикой в ​​области стоматологии. Некоторые по-хорошему шутил, что у Януковича был "Саша-стоматолог", а у нас - "Юра-стоматолог".

Еще несколько деталей. Когда Юрия Осипчук назначали руководителем медицинской отрасли области, то председателем облгосадминистрации был тоже представитель "Свободы" Сергей Рыбачок. Последний после своего увольнения пошел работать руководителем проекта Всемирного банка, который с бюджетом в 25 миллионов долларов должен был реализовывать проекты в медицинской сфере Ровенской области. Также Юрий Осипчук является рекордсмен области - человеком, который дольше за период независимости Украины руководил ее медициной. Лишь на втором месте Ярослав Маслий, который был начальником Управления здравоохранения в течение пяти лет при правлении Леонида Кучмы. И ушел в отставку после Оранжевой революции. Осипчук руководил областным управлением уже шесть лет.

Попытки снять Осипчук с должности были во всех глав Ровенской ОГА после увольнения Сергея Рыбачка в 2015 году. Однако свободовец держал крепко позиции, и в конце концов каждый из руководителей области находил компромисс с главным медиком Ровенской и оставлял его на должности. Попытался избавиться от Осипчука и нынешний глава области Виталий Коваль. После неудачных попыток договориться Юрий Осипчук оказался на больничном, откуда вышел только недавно - и сразу же был уволен.

Причины увольнения, на мой субъективный взгляд, сразу две: политическая и эпидемиологическая.

Я уже напоминал о противостоянии в областном совете, которое длилось в феврале-марте этого года. Под угрозой увольнения тогда были председатель областного совета Александр Данильчук и заместитель председателя свободовец Алексей Бучинский. Однако они остались на своих должностях, поскольку в результате ряда конфликтов между депутатскими группами и фракциями не нашлось голосов за отставку обоих. Следовательно, эти вопросы даже не ставились на голосование и были сняты с повестки. В итоге, победителем противостояния стала "Свобода". Она сохранила влияние своей фракции и на тот момент сохранила должности для Бучинского и Осипчука. В то же время фракции "Батькивщина" и УКРОП раскололись, а "Европейская солидарность" не только раскололась, а в результате скандала вообще была распущена ее областная партийная организация. Казалось бы, все закончилось, но...

На сессии областного совета депутаты выделили часть средств на нужды борьбы с коронавирусом. Фракция ВО "Свобода" требовала не выделять деньги на объекты инфраструктуры, считая, что все средства нужно отдать Управлению здравоохранения. Однако большинство депутатов потребовали, чтобы перед выделением и освоением финансирования их ознакомили с детальной программой борьбы с эпидемией. И только после этого депутаты предлагали выделить дополнительные средства на борьбу с вирусом. В выступлениях депутатов звучала критика о состоянии медицины в области, которую, по их мнению, фактически контролирует "Свобода". Отмечалось, что обеспечить масками могут только 26000 из почти миллионного населения Ровенской области. А из более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких на самом деле пригодными для использования являются лишь несколько.

На видео: заседание Ровенской ОГА, на котором первый заместитель председателя облсовета Сергей Свисталюк и главный хирург областной больницы, депутат облсовета Александр Нестеренко.

Через несколько дней после сессии в местных СМИ и в социальных сетях начали появляться материалы, очевидно, профинансированы представителями "Свободы", в которых вся ответственность за ненадлежащее борьбу с эпидемией возлагалась на депутатов областного совета. Причина: выделение денег на другие объекты в области, и отказ от перенаправления всех средств на борьбу с эпидемией. Это возмутило депутатов и стало катализатором объединения расколотого областного совета.

Около трети депутатов поставили свои подписи под документом, который признает неудовлетворительной работу руководства Управления здравоохранения. Также предлагается создать комиссию, которая должна проверять эффективность использованием средств, выделенных Управлением здравоохранения. Этот документ не обнародовали, но уже на следующий день, после того, как он появился на столе у ​​руководства области, Юрий Осипчук был освобожден от должности начальника Управления здравоохранения Ровенской облгосадминистрации.

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что обострение эпидемии и борьбы с ней будет проходить синхронно с обострением политической борьбы в области. Не исключено, что санкции коснутся и других представителей "Свободы" в медицинской отрасли области. В том числе - и главного врача Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, депутат областного совета от ВО "Свобода" Андрея Бортника. И голоса для освобождения Алексея Бучинского с должности заместителя председателя облсовета теперь также найдутся без проблем. Правда, вряд ли это станет большой проблемой для "Свободы". Вскоре - выборы, и начинать избирательную компанию из оппозиции для свободовцев значительно выгоднее, чем имея принадлежность к власти. Теперь критиковать за недостаточную борьбу с эпидемией будет проще, чем когда управляешь медициной уже шесть лет.

К слову, по информации из осведомленных источников, Юрий Осипчук планирует обжаловать свое увольнение в суде. Борьбе с эпидемией это вряд ли поможет, но градус политического противостояния в дальнейшем будет высоким.