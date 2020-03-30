Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер

Наличие "школьных автобусов" в сельских районах Украины не просто прихоть, а жизненная необходимость. Не исключение в данном вопросе и Кировоградщина

Фото: adm.dp.gov.ua

Наличие "школьных автобусов" в сельских районах Украины не просто прихоть, а жизненная необходимость. Не исключение в данном вопросе и Кировоградщина

Объявленная в конце января "Александрийским районным центром по обслуживанию учреждений образования" закупка услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств вопросов относительно целесообразности ни у кого не вызвала. Да и ожидаемая стоимость в 1,51 миллиона гривен на 14 единиц транспорта выглядела вполне адекватно, учитывая, что речь идет не об одномоментном латании автопарка, а предоставление услуг по обслуживанию до конца текущего года.

Тем не менее проблемы с тендером начались с момента объявления. Организация-заказчик, которую возглавляет бывшая руководительница управлением культуры Александрийского района Валентина Ильющенкова, не слишком была заинтересована в появлении на местном рынке новых игроков. Соответственно в тендерной документации появилась дискриминационное требование – фирмы-участники должны предоставить подтверждение того, что ремонт транспорта будет происходить не дальше чем за 50 км от адреса заказчика в Александрии. А это, как не трудно понять, существенно ограничивает круг потенциальных участников.

До аукциона, который состоялся в середине февраля, свои предложения подали только два участника: ФЛП Прохоренко Юрий Викторович и ЧП "Автотехконтроль", которые во время торгов не изменяли своих первоначальных ценовых предложений.

Более выгодную для заказчика цену за свои услуги – 1,28 миллиона гривен, предложил Юрий Прохоренко с которым в итоге и был подписан договор. Соответствующий документ появился в системе ProZorro в день подписания – 3 марта.

Уже через неделю после этого тендером заинтересовалось Управление восточного офиса Госаудитслужбы. Эксперты-аудиторы обратились к заказчикам за разъяснениями избирательного отношения к проверке тендерного предложения ФОПа на соответствие требованиям данной закупки. В частности среди представленных Юрием Прохоренко документов отсутствовали следующие обязательные позиции:

гарантийное письмо о предоставлении услуг без предварительной оплаты;

копия действующего разрешения, лицензии или другого документа на право осуществления соответствующей деятельности предусмотренными законодательством Украины;

документальне подтверждение аренды или права собственности оборудования и материально-технической базы

Тендерный комитет Александрийского районного центра по обслуживанию учреждений образования попытался объяснить свои действия, однако вердикт аудиторов был однозначный – нарушение закупочного законодательства. Заказчик все еще имеет возможность обжаловать решение ГАСУ, одна на этом проблемы с данной закупкой все равно не заканчиваются

Подробно проанализировав документы обоих участников закупки мы выяснили их прямую связь. Так учредителем ЧП "Автотехконтроль", оказался не кто иной, как уже известный нам Юрий Прохоренко. Предприниматель зарегистрировал фирму по собственным адресом - село Пустельникове, улица Лесная, дом 10.

Кроме того в "шапках" справок участников-"конкурентов" указаны аналогичные номера телефона – (095)230-53-05, а также совместный адрес электронной почты – sto166@ukr.net.

Действия ЧП "Автотехконтроль" и ФЛП Прохоренко Юрия Викторовича не могут не заинтересовать Антимонопольный комитет Украины, ведь подобные действия участников не только искажают результаты торгов, но и напрямую нарушают требования Закона Украины "О защите экономической конкуренции". В случае подтверждения факта связи, а это как видим доказать будет не трудно, "конкурентов" будет ждать не только штраф, но и трехлетний запрет участвовать в открытых торгах.

Что же до сторон этой проблемной закупки, то Юрий Прохоренко, кроме деятельности в качестве ФЛП и собственника ЧП "Автотехконтроль", является соучредителем ООО "ЛКВ Групп" ЧП "Александрийский автобусный парк". Предприниматель в свое время был помощником теперь уже экс-нардепа от "Народного фронта" Александра Горбунова. На последних парламентских выборах работал членом окружной избирательной комиссии №103. Жена бизнесмена Марина Прохоренко в свое время также была зарегистрирована как ФЛП, а также работала главной специалисткой отдела экономического развития и торговли Александрийской РГА.

Помощницей бывшего нардепа от БПП "Солидарность" Анатолия Кузьменко, отца экс-главы Кировоградской ОГА Сергея Кузьменко, числилась до недавнего времени и руководитель "Александрийского районного центра по обслуживанию учреждений образования" Валентина Ільющенкова.

И пока школьники на карантине, а услуг ремонта коммунальный автотранспорт не требует, заказчику и победителю закупки стоит задуматься, а стоили ли те нарушения законодательства будущих последствий.