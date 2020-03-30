Кіровоградський гамбіт: як місцеві бізнесмени розіграли між собою півторамільйонний тендер

Наявність "шкільних автобусів" в сільських районах України не просто примха, а життєва необхідність. Не виключення в даному питанні й Кіровоградщина

Фото: adm.dp.gov.ua

Наявність "шкільних автобусів" в сільських районах України не просто примха, а життєва необхідність. Не виключення в даному питанні й Кіровоградщина

Оголошена наприкінці січня "Олександрійським районним центром із обслуговування закладів освіти" закупівля послуг з ремонту і технічного обслуговування автотранспортних засобів питань щодо доцільності ні в кого не викликала. Та й очікувана вартість в 1,51 мільйона гривень на 14 одиниць транспорту виглядала цілком адекватно, враховуючи, що мова йде не про одномоментне латання автопарку, а надання послуг з обслуговування до кінця поточного року.

Тим не менш проблеми із тендером почались від моменту оголошення. Організація-замовник, яку очолює колишня керівниця управлінням культури Олександрійського району Валентина Ільющенкова, не надто була зацікавлена у появі на місцевому ринку нових гравців. Відповідно у тендерній документації з’явилась дискримінаційна вимога – фірми-учасники мали подати підтвердження того, що ремонт транспорту буде відбуватись не далі ніж за 50 км від адреси замовника в Олександрії. А це, як не важко зрозуміти, суттєво обмежує коло потенційних учасників.

До аукціону, що відбувся в середині лютого, свої пропозиції подали лише два учасники: ФОП Прохоренко Юрій Вікторович та ПП "Автотехконтроль", які під час торгів не змінювали своїх початкових цінових пропозицій.

Вигіднішу для замовника ціну за свої послуги – 1,28 мільйона гривень, запропонував Юрій Прохоренко з яким, у підсумку, й було підписано договір. Відповідний документ з’явився в системі ProZorro в день підписання – 3 березня.

Вже за тиждень після цього тендером зацікавилось Управління східного офісу Держаудитслужби. Експерти-аудитори звернулись до замовникам за поясненнями вибіркового відношення до перевірки тендерної пропозиції ФОПа на відповідність вимогам даної закупівлі. Зокрема серед поданих Юрієм Прохоренко документів були відсутні наступні обов’язкові позиції:

гарантійний лист щодо надання послуг без попередньої оплати;

копія діючого дозволу, ліцензії або іншого документу на право провадження відповідної діяльності передбаченим законодавством України;

документальне підтвердження оренди чи права власності обладнання та матеріально-технічної бази.

Тендерний комітет Олександрійського районного центру із обслуговування закладів освіти спробував пояснити свої дії, однак вердикт аудиторів був однозначний – порушення закупівельного законодавства. Замовник все ще має можливість оскаржити рішення ДАСУ, одна на цьому проблеми з даною закупівлею все одно не закінчуються

Детально проаналізувавши документи обох учасників закупівлі ми з’ясували їх пряму пов’язаність. Так засновником ПП "Автотехконтроль", виявився не хто інший як вже відомий нам Юрій Прохоренко. Підприємець навіть зареєстрував фірму за власною адресою - село Пустельникове, вулиця Лісова, будинок 10.

Крім того в "шапках" довідок учасників-"конкурентів" вказані аналогічні номери телефону – (095)230-53-05, а також спільна адреса електронної пошти – sto166@ukr.net.

Дії ПП "Автотехконтроль" та ФОП Прохоренка Юрія Вікторовича не можуть не зацікавити Антимонопольний комітету України, адже подібні дії учасників не лише спотворюють результати торгів, а й напряму порушують вимоги Закону України "Про захист економічної конкуренції". У разі підтвердження факту пов’язаності, а це як бачимо довести буде не важко, "конкурентів" очікуватиме не лише штраф, а й трирічна заборона брати участь у відкритих торгах.

Що ж до сторін цієї проблемної закупівлі, то Юрій Прохоренко, окрім діяльності в якості ФОПа та власника ПП "Автотехконтроль", є співзасновником ТОВ "ЛКВ Групп" і ПП "Олександрійський автобусний парк". Підприємець свого час був помічником тепер вже екс-нардепа від "Народного фронту" Олександра Горбунова. На останніх парламентських виборах працював членом окружної виборчої комісії №103. Дружина бізнесмена Марина Прохоренко свого часу також була зареєстрована як ФОП, а також працювала головною спеціалісткою відділу економічного розвитку і торгівлі Олександрійської РДА.

Помічницею колишнього нардепа від БПП "Солідарність" Анатолія Кузьменка, батька екс-голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка, числилась донедавна й керівниця "Олександрійського районного центру із обслуговування закладів освіти" Валентина Ільющенкова.

І поки школярі на карантині, а послуг ремонту комунальний автотранспорт не потребує, замовнику та переможцю закупівлі варто задуматись, а чи варті були ті порушення законодавства майбутніх наслідків.