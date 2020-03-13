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13 марта 2020, 16:47 2

Директора одного из запорожских предприятий подозревают в присвоении 1,7 миллиона

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13 марта 2020, 16:47 2
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В Запорожской области полицейские сообщили директору частного предприятия о подозрении по факту возможного присвоения 1,7 миллиона гривен
Фото: pixabay.com
В Запорожской области полицейские сообщили директору частного предприятия о подозрении по факту возможного присвоения 1,7 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, предприятие, которое было зарегистрировано в Киеве, по результатам открытых тендерных торгов заключило с одним из сельских советов Бердянского района договор купли товаров за средства местного бюджета на 3 миллиона гривен.

Предприятие обязывалось поставить сельсовету два новых пожарных автомобиля, впрочем директор предприятия, вероятно, путем внесения в финансовые документы ложных сведений, получив от сельского совета полную сумму бюджетных средств, организовала передачу сельсовету двух изношенных пожарных автомобилей 1985 года выпуска, фактическая стоимость которых отличается от суммы перечисленной предприятию почти на 1,7 миллиона гривен.


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