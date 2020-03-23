Зеленский уволил главу РГА в Кировоградской области
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил председателя Долинской РГА на Кировоградщине
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил председателя Долинской РГА на Кировоградщине
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на распоряжение президента на официальном сайте.
Распоряжение №196/2020-рп глава государства подписал 19 марта.
"Освободить Омельченко Сергея Петровича с должности председателя Долинской районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”, - говорится в тексте документа.
Как писали RegioNews ранее, председателем Долинской РГА (Кировоградская область) стал Евгений Эдуардович Звиздовский, о чем стало известно в начале марта из Telegram-канала нардепа Алексея Гончаренко.
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