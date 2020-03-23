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23 марта 2020, 13:36 6

Зеленский уволил главу РГА в Кировоградской области

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23 марта 2020, 13:36 6
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил председателя Долинской РГА на Кировоградщине
Фото: ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил председателя Долинской РГА на Кировоградщине

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на распоряжение президента на официальном сайте.

Распоряжение №196/2020-рп глава государства подписал 19 марта.

"Освободить Омельченко Сергея Петровича с должности председателя Долинской районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”, - говорится в тексте документа.

Как писали RegioNews ранее, председателем Долинской РГА (Кировоградская область) стал Евгений Эдуардович Звиздовский, о чем стало известно в начале марта из Telegram-канала нардепа Алексея Гончаренко.


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