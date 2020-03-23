"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире

И пока вся страна и Житомир в частности пристально следят за распространением эпидемии коронавируса, и никто не обращает внимания на все остальное, очень удобно делать то, что ни за что не сделаешь в привычных условиях

Фото: vodokanal.zt.ua

И пока вся страна и Житомир в частности пристально следят за распространением эпидемии коронавируса, и никто не обращает внимания на все остальное, очень удобно делать то, что ни за что не сделаешь в привычных условиях

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" решило воспользоваться тем, что все смотрят новости про коронавирус и провести тендер, который очень трудно назвать не то, что прозрачным, а даже законным.

КП "Житомирводоканал" решил, что именно сейчас ему очень нужны услуги по размещению и разработке рекламы стоимостью 232 000 гривен. Не самая наибольшая сумма закупки - Житомир видел и гораздо большие. И хоть сумма маленькая, но просто пример показательный. Ведь свидетельствует о том, что наши местные руководители предприятий не гнушаются ничем, даже суммой в несколько десятков тысяч гривен.

К тому же, как для предприятия, которое систематически получает убытки и имело задолженность по кредитам более чем 85 миллионов грн на конец 2018 г. (почему-то отчеты о финансовой деятельности предприятия за 2019 на сайте отсутствуют) отдать четверть миллиона - даже не попытавшись сэкономить, проведя нормальную закупку – это слишком.

Чтобы не рисковать и не волноваться за то, что их кровные деньги попадут в не те руки, руководители "Житомирводоканала" решили даже нарушить закон. Ведь назначение публичных закупок - это экономия государственных денег путем объявления конкурса для того, чтобы выиграла самое лучшее или дешевое предложение. Но в этом случае ни лучшее ни дешевое не победит, потому что условия закупки просто прописаны под определенного поставщика. В документе даже четко указаны технические условия и даже название ресурса, на котором должны публиковаться рекламные материалы. Из этого документа следует, что лучшим ресурсом для размещения сверхважных новостей водоканала должен стать только сайт "Житомир инфо", владельцем которого является ООО "РА Житомир инфо", принадлежащего Яремчуку Евгению Юрьевичу.

КП "Житомирводоканал" заказал видеосюжеты исключительно на сайте "Житомир инфо". Но и этого оказалось мало. В технических требованиях указано и размещения рекламы на радио и разработка аудиороликов. Это радиостанции "Наше Радио 102,7 FM", "Пятница 91,1 FM" и "NRJ 107.3 FM". Наверное потому, что заказчик по неизвестным нам причинам считает, что именно радио Энерджи – самое популярное у житомирских пенсионеров.

Права на трансляцию этих радиостанций принадлежат ООО "Ростмедіа.ТВ", владельцем которого является опять же Евгений Яремчук. Как и права на размещение видео на видеобордах, которыми, по странному совпадению, обладает та же компания.

Евгений Яремчук не просто владелец крупного местного информационного ресурса, но и глава штаба Зеленского в Житомирской области на выборах президента в 2019 году.

Несмотря на тесное сотрудничество, похоже, что в последнее время пути господина Яремчука с "Зе" разошлись. Ведь как можно трактовать следующий пост житомирского медиа-магната в социальных сетях.

В этом послании господин Яремчук пишет, что он привык работать по открытым правилам и доверии. Невозможно поспорить, ведь уровень доверия к нему КП "Житомирводоканал" просто зашкаливает. Их доверие настолько велико, что коммунальное предприятие, кажется, вспомнило почти все информационные ресурсы пана Яремчука и готов ради него пойти на нарушение закона. И не просто на какой-то штраф, но и на более существенную ответственность, в том числе и уголовную. Ведь если анализировать судебную практику, то чаще всего к уголовной ответственности привлекают руководителя учреждения-заказчика.

Самой распространенной статьей УК, по которой правоохранительные органы открывают уголовные дела за проводимыми закупками, является служебная халатность, злоупотребление служебным положением. Максимальная ответственность – пять лет лишения свободы. Несмотря на намеки на непрозрачные правила и отсутствие доверия, господин Яремчук в своем посте надеется на дальнейшие успешные проекты и сотрудничество.

Что на самом деле заставило Яремчука выйти из партии - сложная ситуация в стране или желание использовать свои информационные ресурсы во всех направлениях на следующих выборах, а не только для поддержки партии "Слуга народа" - мы, наверное, скоро узнаем. Но, не смотря на выход из партии, тесное взаимодействие с местными коммунальными предприятиями осталось.

По информации местных медиа, "Рост медиа" и "РА Житомир инфо" входят в пятерку житомирских СМИ с наибольшим финансированием из бюджета - 713 тыс грн. И это неудивительно, ведь поддержка ресурсов господина Яремчука достаточно ценна и важна не только для руководителей коммунальных предприятий, но и для других представителей политической элиты города Житомира, особенно в преддверие мэрских выборов. Поэтому ждем развития событий, чтобы узнать, кто и за что так угождает Евгению Яремчуку. И взамен на что.