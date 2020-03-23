"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі

І поки вся країна і Житомир зокрема пильно слідкують за поширенням епідемії коронавірусу, і ніхто не звертає уваги на все інше, дуже зручно робити те, що нізащо не зробиш за звичних умов

Фото:vodokanal.zt.ua

І поки вся країна і Житомир зокрема пильно слідкують за поширенням епідемії коронавірусу, і ніхто не звертає уваги на все інше, дуже зручно робити те, що нізащо не зробиш за звичних умов

Комунальне підприємство "Житомирводоканал" вирішило скористатися тим, що всі дивляться новини про коронавірус і провести тендер, який дуже важко назвати не те, що прозорим, а навіть і законним.

КП "Житомирводоканал" вирішив, що саме зараз йому дуже потрібні послуги з розміщення та розробки реклами вартістю 232 000 гривень. Не сама найбільша сума закупівлі - Житомир бачив і набагато більші. І хоч сума маленька, але приклад просто показовий. Адже свідчить, що наші місцеві керівники підприємств не гребують нічим, навіть сумою в кілька десятків тисяч гривень.

До того ж, як для підприємства, яке систематично отримує збитки і яке мало заборгованість по кредитам більше ніж 85 мільйонів грн на кінець 2018 р. (чомусь звіти про фінансову діяльність підприємства за 2019 на сайті відсутні) віддати чверть мільйона - навіть не спробувавши зекономити, провівши нормальну закупівлю – це занадто.

Щоб не ризикувати і не хвилюватися за те, що їхні кровні гроші потраплять в не ті руки, керівники "Житомирводоканалу" вирішили навіть порушити закон. Адже призначення публічних закупівель - це економія державних грошей шляхом оголошення конкурсу, для того, щоб виграла найкраща чи найдешевша пропозиція. Але в цьому випадку ні найкраща, ні найдешевша не переможе, бо умови закупівлі просто прописані під певного постачальника. У документі навіть чітко вказано технічні умови та навіть назву ресурсу, на якому мають публікуватися рекламні матеріали. З цього документу слідує, що кращим ресурсом для розміщення надважливих новин водоканалу має стати тільки сайт "Житомир інфо", власником якого є ТОВ "РА Житомир інфо", що належить Яремчуку Євгенію Юрійовичу.

КП "Житомирводоканал" замовив відеосюжети виключно на сайті "Житомир інфо". Але і цього виявилося замало. В технічних вимогах зазначено і розміщення реклами на радіо та розробка аудіороликів. Це радіостанції "Наше Радіо 102,7 FM", "П’ятниця 91,1 FM" та "NRJ 107.3 FM". Мабуть тому, що замовник з невідомих нам причин вважає, що саме радіо Енерджи – найпопулярніше у житомирських пенсіонерів.

Права на трансляцію цих радіостанцій належать ТОВ "Ростмедіа.ТВ", власником якого є знову ж Євген Яремчук. Як і права на розміщення відео на відеобордах, які, за дивним збігом, має та ж компанія.

Євген Яремчук не просто власник великого місцевого інформаційного ресурсу, але і очільник штабу Зеленського в Житомирській області на виборах президента в 2019 році.

Не дивлячись на тісну співпрацю, схоже, що останнім часом шляхи пана Яремчука з "Зе" розійшлися. Адже як можна трактувати наступний пост житомирського медіа-магната в соціальних мережах.

В цьому посланні пан Яремчук пише, що він звик працювати по відкритих правилах і довірі. Неможливо посперечатися, адже рівень довіри до нього КП "Житомирводоканал" просто зашкалює. Їхня довіра настільки сильна, що комунальне підприємство, здається, згадало майже всі інформаційні ресурси пана Яремчука і готове заради нього піти на порушення закону. І не просто на якийсь штраф, а і на більш суттєву відповідальність, в тому числі і кримінальну. Адже, якщо аналізувати судову практику, то найчастіше до кримінальної відповідальності притягують керівника установи-замовника.

Найпоширеніша стаття ККУ, за якою правоохоронні органи відкривають кримінальні справи за проведеними закупівлями, є службова недбалість, зловживання службовим становищем. Максимальна відповідальність – пять років позбавлення волі. Попри натяки на непрозорі правила і відсутність довіри, пан Яремчук у своєму пості сподівається на подальші успішні проекти і співпрацю.

Що насправді змусило Яремчука вийти з партії - складна ситуація в країні чи бажання використовувати свої інформаційні ресурси у всіх напрямах на наступних виборах, а не тільки для підтримки партії "Слуга народу" - ми, напевне, скоро дізнаємося. Але, не дивлячись на вихід з партії, тісна взаємодія з місцевими комунальними підприємствами залишилася.

За інформацією місцевих медіа, "Рост медіа" та "РА Житомир інфо" входять в п’ятірку житомирських ЗМІ з найбільшим фінансуванням з бюджету - 713 тис грн. І це не дивно, адже підтримка ресурсів пана Яремчука досить цінна і важлива не тільки для керівників комунальних підприємств, але і для інших представників політичної еліти міста Житомира, особливо в передчутті мерських виборів. Тому чекаємо розвитку подій, щоб дізнатися, хто і за що так догоджає Євгену Яремчуку. І взамін на що.