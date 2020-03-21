Что происходит в Харькове: хроники украинского карантина

Уже неделю Украина живет в условиях карантина и довольно жестких ограничений, которые так или иначе затронули всех без исключения граждан. Из-за коронавируса Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в трех регионах — Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. До 3 апреля действует общенациональный карантин. Ряд городов закрыли места массового посещения кроме аптек, магазинов и АЗС. Корреспондент RegioNews прошелся по улицам Харькова и посмотрел, как жители его родного города приспосабливаются к новой действительности

Здание обладминистрации

Уже неделю Украина живет в условиях карантина и довольно жестких ограничений, которые так или иначе затронули всех без исключения граждан. Из-за коронавируса Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в трех регионах — Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. До 3 апреля действует общенациональный карантин. Ряд городов закрыли места массового посещения кроме аптек, магазинов и АЗС. Корреспондент RegioNews прошелся по улицам Харькова и посмотрел, как жители его родного города приспосабливаются к новой действительности

Мода на ношение масок "по-харьковски". Видимо, некоторые харьковчане сочли, что их должен защитить от вируса сам факт наличия маски. Молодежи в масках больше, а что до людей пенсионного возраста – можно, конечно, их критиковать, но масок в аптеках нет. Трамвай, утренний час пик, один из самых оживленных маршрутов. Это, конечно, не 20 человек в вагоне, но людям надо как-то добраться до работы. Южный вокзал, где, казалось, жизнь не замирала ни днем, ни ночью, сейчас выглядит непривычно безлюдным. Центральный рынок – самый старый и один из самых крупных рынков Харькова - официально не закрыт, но количество работающих павильонов крайне невелико. Площадь Конституции. Центр Харькова. Голубям о пандемии ничего не известно, и они искренне недоумевают – кормильцы где? Еще неделю назад парк им. Т.Г. Шевченко был наполнен гуляющими, смехом и музыкой… Сегодня же - тишиной. Kharkiv Palace Hotel – днем сфотографировать это здание без людей в кадре просто невозможно. Здесь собирался антикризисный штаб, созданный А. Ярославским и Г. Кернесом, здание фасадом выходит на пл. Независимости. Обычный троллейбус, обычные пассажиры, все почти привычно и обыденно за исключением того, что часть пассажиров в масках. К сожалению, в масках людей намного меньше, чем без них. Солнечный весенний денек, крики малышни, ребята гоняют на площадке мяч, хохочущая компания школьников… Из всего этого остался только солнечный весенний день. Даже птицы притаились. Тишина. Мэрия. Обычно здесь полно машин и людей. Остановка городского транспорта. Люди стараются держать дистанцию друг от друга. Транспорт ходит часто, но харьковчане жалуются, что добираться теперь на работу гораздо дольше. ТЦ AVE PLAZA закрыт. Станция метро "Исторический музей". Метрополитен перешел на режим работы подземного перехода. Все торговые точки в метро и подземных переходах закрыты.

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